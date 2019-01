Vende il marito su eBay per 18 euro: “Non ne posso più”

Ormai, si sa, online si può compare e vendere di tutto. Così non ci si stupisce quasi più se ci si imbatte in un annuncio di vendita di un “marito”. È successo ad Amburgo, in Germania, dove una donna quarantenne, stanca del marito, ha deciso in maniera scherzosa di sbarazzarsi del fardello del coniuge.

Prezzo modico: 18 euro. Negoziabili. La quarantenne, come si legge sul Berliner Morgenpost, ha rivelato di aver ricevuto diverse risposte. Poi, purtroppo, l’annuncio è stato rimosso dal sito. È stato durante le vacanze natalizie che la donna è arrivata alla conclusione di riciclare il marito (periodo ideale per “rivendere” regali non graditi).

“A un certo punto ne ho avuto abbastanza“, ha raccontato la quarantenne, riferendosi al marito, con cui è sposata da ben sette anni. Le è venuta così l’idea di scherzarci su, arrivando a pubblicare l’annuncio sul noto sito di ecommerce.

“Nei primi giorni delle vacanze di Natale mi sono semplicemente resa conto che non siamo più compatibili: cedo volentieri mio marito. Il reso non è ammesso. Le richieste vanno inviate per e-mail”, ha scritto nell’annuncio pubblicato online proprio il giorno di Natale. Il titolo del post parla da sé: “Marito, usato”. E si legge ancora: “Il ritiro è possibile anche oggi, così lo puoi provare subito domani, a Santo Stefano”, specificando poi il prezzo. Quei 18 euro, per di più negoziabili.

La proposta della quarantenne è stata accolta con ilarità dal web che non ha potuto che apprezzare la genialità dello scherzo. “L’annuncio è andato molto bene, ho avuto un riscontro molto positivo”, ha raccontato la donna divertita dal successo dello scherzetto giocato al coniuge. L’annuncio è sparito, poi, rimosso dal sito all’indomani dalla pubblicazione di un articolo sul “marito, usato” sul quotidiano Hamburger Abendblatt.