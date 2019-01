Chiara Ferragni e Fedez nel ristorante subacqueo alle Maldive: quanto costa una cena all’Ithaa Undersea

Chiara Ferragni e Fedez sono alle Maldive per la loro luna di miele. Si sono sposati a Noto il 1 settembre del 2018, ma partono per il viaggio di nozze solo ora, concedendosi una settimana di amore e relax alle Maldive. Subito dopo le feste natalizie, i Ferragnez hanno deciso di dedicarsi del tempo per stare soli, volano ai tropici e lasciano a casa il piccolo Leone. Come qualsiasi cosa la coppia posti sui social, anche l’annuncio del viaggio di nozze in ritardo ha suscitato la reazione sui social dei fan.

Chiara Ferragni e Fedez si sono concessi anche una cena nell’esclusivo ristorante subacqueo Ithaa Undersea Restaurant. Il locale si trova all’interno del Resort Conrad Maldives Rangali Island, costruito nel 2004 interamente a Singapore il ristorante è stato trasportato alle Maldive in un secondo momento.

Il locale si trova a cinque metri sotto il livello del mare. Una cena sott’acqua costa all’incirca 250 euro a persona.

Il resort, oltre ad offrire le comodità del caso e la location paradisiaca con le caratteristiche spiagge, le lagune di acqua blu e le lunghe barriere di corallo delle Maldive, dona la possibilità più unica che rara di mangiare sott’acqua.

Il ristorante Ithaa Undersea, gestito dal resort, è un ristorante sottomarino in stile acquario, dove gli ospiti si possono godere una vista panoramica a 270 gradi sui pesci tropicali.

Ithaa Undersea può ospitare solo 14 persone quindi, oltre all’originalità, ha dalla sua parte anche la tranquillità e l’esclusività. È famoso per essere stato il primo ristorante subacqueo al mondo, costruito interamente in vetro.

La struttura, che pesa 75 tonnellate, è stata creata sulla terraferma a Singapore, prima di essere trasportata via nave e fatta cadere con cautela nell’oceano, con un peso ulteriore di 80 tonnellate di sabbia, utilizzate come zavorra per farla affondare. Il costo di costruzione del ristorante è stato di circa tre milioni e mezzo.

La cucina del ristorante Ithaa Undersea viene descritta come maldiviana contemporanea, con influenze occidentali e asiatiche.

Le critiche sull’assenza del figlio Leone, rimasto a casa con i nonni

Sotto al post in cui Chiara Ferragni e Fedez si vedono pronti a salire sull’aereo, con valigie al seguito, le critiche si sono moltiplicate. “La nostra luna di miele è ufficialmente iniziata”, ha scritto l’influencer accompagnando la foto. A suscitare l’attenzione dei più è stata la notizia del figlio di nove mesi rimasto a casa con i nonni. In tanti hanno fatto notare (anche con modi poco carini) l’assenza del piccolo Leone. Lei, Chiara, stanca dei continui attacchi, ha risposto piccata alla critica.

La dura risposta di Chiara Ferragni alle critiche

La neo mamma ha spiegato ai follower la motivazione che li ha spinti a lasciare il piccolo coi nonni. “È la nostra luna di miele, prendiamo due voli diversi e andiamo su un’isola privata lontana da ospedali. Ti sembra un viaggio adatto a un bambino di 9 mesi che non può stare tanto al sole o nell’acqua?”. Succede raramente che la fashion blogger risponda alle numerose critiche che compaiono sotto ai suoi post, ma è particolarmente sensibile agli attacchi al suo ruolo di madre, per questo stavolta ha risposto per le rime: “Sta benissimo con i suoi nonni che lo amano ed è una per una settimana, per il nostro viaggio di nozze. Ma potete per una volta tenervi i vostri giudizi senza senso per voi? Chiedo troppo?”.