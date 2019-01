La regina del pop Beyoncé e il re dell’hip hop Jay-Z hanno lanciato un appello ai loro fan “Diventate vegani, facciamolo insieme”. Marito e moglie si sono infatti “convertiti” al veganismo e stanno incoraggiando i loro fan a fare altrettanto.

La coppia ha deciso di intraprendere la strada della dieta vegana per una ragione ben precisa, l’ambiente. Beyoncé ha annunciato pubblicamente la sua scelta alimentare lo scorso marzo. Jay-Z invece è vegano da molto tempo ormai, ha iniziato nel 2013. Il rapper segue una dieta che lui stesso ha definito: “una pulizia fisica e spirituale”.

I due sono tornati a parlare di veganismo in occasione dell’uscita del libro del personal trainer e nutrizionista di Beyoncé, Marco Borges, per il quale la coppia ha scritto la prefazione.

Beyoncé e Jay-Z voglio introdurre i loro fan al Veganuary, un primo approccio alla dieta vegana per il mese di gennaio. Chi segue il Veganuary non deve mangiare carne e derivati per l’intero mese.

La coppia ha rivelato all’Independent che per loro il veganesimo non è solo una scelta alimentare, bensì uno stile di vita che potrebbe salvare il mondo e l’ambiente.

“Abbiamo sempre pensato ad una dieta per la nostra salute: alcune funzionano, altre no. Non avevamo mai, però, pensato alla verità per la nostra salute, e da quel momento per noi è diventata una missione condividere la verità e un giusto stile di vita con più persone possibili”.

“Non potete neanche immaginare il grande impatto positivo che potrete dare al mondo diventando vegani: dobbiamo farlo tutti, per la salute nostra e del nostro pianeta. Se tutti diventassero vegani, sarebbe possibile risolvere immediatamente e per sempre il problema dell’effetto serra. Possiamo affrontare questa sfida insieme, diffondendo la verità e fare di questa missione un movimento”.