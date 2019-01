Befana 2019 a Roma: ecco tutti gli eventi previsti nella Capitale per il 6 gennaio

Befana 2019 eventi Roma | 6 gennaio | Epifania | Capitale

BEFANA 2019 EVENTI ROMA – Se è vero che l’Epifania “tutte le feste porta via”, allora il prossimo 6 gennaio l’imperativo è divertirsi senza pensarci due volte. Una volta passata la Befana, infatti, ci aspettano due mesi pieni senza uno straccio di festa: bisognerà aspettare quasi due mesi per il Carnevale, previsto a inizio marzo, e tre mesi abbondanti per Pasqua, che cade nella seconda metà di aprile.

In tutte le piazze italiane il 6 gennaio vengono organizzate feste, eventi e manifestazioni in onore della celebre vecchietta dal naso adunco. Un modo per far divertire i bambini, in attesa delle leccornie che la Befana porta loro in cambio di un buon comportamento durante tutto l’anno. Ma anche per chiudere in bellezza le festività natalizie e prepararsi al resto dell’inverno.

Anche a Roma vengono organizzati tantissimi eventi per l’Epifania. Ecco quali sono i principali previsti il 6 gennaio nella Capitale e in provincia.

Befana 2019 eventi Roma | Da non perdere

Musei aperti – Nella Capitale il 6 gennaio sarà per molti l’occasione di immergersi nel patrimonio artistico, storico e culturale della città, grazie alla possibilità di avere accesso gratuito a musei e monumenti. La Befana coincide infatti con l’apertura gratuita delle attrazioni in occasione della prima domenica del mese. Chi vuole, dunque, può approfittarne per visitare completamente gratis il Colosseo, il Pantheon, i Musei Vanticani, i Foti Imperiali e tanti altri monumenti.

Festa della Befana in Piazza Navona – Il 6 gennaio chi vorrà potrà incontrare la vecchietta dal naso bitorzoluto in piazza Navona, nel cuore di Roma: un appuntamento irrinunciabile per i romani, sia grandi che bambini. Artisti di strada, bancarelle e giochi fanno da contorno alla festa della Befana in una delle piazze più belle della Capitale.

Viva la Befana a San Pietro – In piazza San Pietro è previsto un corteo storico folcloristico con oltre 1400 figuranti, provenienti da Sulmona, che sfileranno in costumi d’epoca in via della Conciliazione, al seguito dei Re Magi, per portare alcuni doni simbolici a Papa Francesco in occasione dell’Angelus. Pace, solidarietà e fratellanza tra i popoli sono i temi dell’evento: i figuranti, con le loro bande musicali e scenografie, coinvolgeranno in un gioioso “abbraccio” virtuale le migliaia di persone presenti in piazza e provenienti da tante località d’Italia e del mondo.

La Zampogna a Roma – All’Auditorium Parco della Musica il Natale si chiude con il suono degli zampognari: tanti musicisti in costume tradizionale, con il loro singolare strumento faranno vivere ai presenti una grande tradizione tipica dei territori montani degli Appennini e identificata ovunque con le festività natalizie.

Corri per la Befana – A Roma c’è anche un’iniziativa per chi ama il running: “Corri per la Befana” è una manifestazione suddivisa in tre diverse gare: una competitiva ed una non agonistica da correre sulla distanza dei 10 chilometri ed un’altra di 3mila metri, aperta a tutti, anche a chi volesse affrontare il tracciato a passo libero. Partenza prevista al Parco degli Acquedotti, dove sono previste anche tante piccole iniziative collaterali per chi non partecipa alla gara.

Cinecittà World – Nel parco di Cinecittà World sono previste montagne russe di Babbo Natale e anche un particolare albero parlante montato in occasione dell’Epifania. Uno spettacolo per gli amanti del cinema: i visitatori si ritroveranno infatti sul set di un film dove saranno loro stessi i protagonisti, nell’atmosfera magica del Natale.

Befana 2019 eventi Roma | In provincia

La Befana arriva al Castello di Santa Severa – Santa Severa ospita ogni anno il Magico Castello di Babbo Natale. Un luogo che permette agli ospiti di vivere la vera magia del Natale…ma anche della Befana! Il 5 e 6 gennaio, infatti, arriva anche nella cittadina sul litorale romano la simpatica e generosa vecchietta, pronta ancora una volta a distribuire doni ai bambini.

Castello di Bracciano – La Compagnia Teatro Helios organizza una visita speciale per bambini e famiglie nelle sale del castello di Bracciano: lì si incontreranno tanti personaggi per uno spettacolo che diverte grandi e piccini.