“Troppe cattiverie, non vivo più serenamente”. L’addio di Asia Argento a Twitter

Asia Argento lascia Twitter. Lo fa annunciando nel suo ultimo cinguettio che negli ultimi tempi è stata investita da troppe malignità.

“Vi ringrazio per l’affetto dimostrato, ma le cattiverie sul mio conto continuano ad essere tante e troppe”, ha detto l’attrice e regista italiana. La spietatezza di certi commenti l’ha portata all’esasperazione, “a tal punto da non farmi più vivere serenamente, da qui la decisione di chiudere il mio profilo Twitter”.

Solo Twitter, per ora. L’attrice, infatti, non ha specificato se intenderà in futuro chiudere anche gli altri account social. Il suo profilo Instagram rimane attivo al momento e chi gestisce la fan page dell’artista ha fatto sapere che “non chiuderà e, quando autorizzata, vi terrò informati sugli impegni professionali di Asia, come sempre ho fatto”.

È su Twitter, infatti, che Asia Argento ha ricevuto gli attacchi più duri. E sempre su Twitter l’artista ha avuto gli scontri più aspri. Non solo con utenti sconosciuti, ma anche con persone a lei molto vicine. Basta ricordare il litigio furibondo con la madre, all’indomani dell’inizio della storia d’amore con l’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona.

L’attacco su Twitter della madre, Daria Nicolodi

In una lunga intervista rilasciata a Chi, l’attrice e regista aveva già accennato alla disapprovazione da parte delle madre per la storia di Asia Argento con Corona.

“Ma che ci vuoi fare?”, rispondeva. Come a dire che tanto l’amore è cieco. Daria Nicolodi, però, non aveva gradito d’essere tirata dentro a questa faccenda e ha chiesto, su Twitter, di non essere tirata in ballo. “Non parlare più di me – scriveva – se voglio, so farlo da sola. Non osare attribuirmi cose che non ho detto”. Inizia così la guerra tra le due, che non smettono di insultarsi e rinfacciarsi vicende private su Twitter.

La madre della Argento pubblicava la copertina di Chi, con tanto di bacio tra i due e scrive: “Due signori di mezza età con felpa e cappuccetto… che si baciano. Un po’ inguaiata e inguaianti”.

Asia Argento, che di certo non è abituata a stare zitta, rispondeva in privato alla madre, che però decideva di rendere pubbliche le parole dure della figlia. “Mia figlia Asia Argento mi scrive: ‘La mia era una sciarpa non un cappuccio. Fai schifo. Sei una donna pessima, madre già lo sai, una fallita, sola nel mondo. Torna nel tuo dimenticatoio. Ora hai veramente esagerato. Fottiti t****a’”.

Insomma, le due hanno dato spettacolo sui social e, ora, stanca, Asia ha deciso di darci un taglio.