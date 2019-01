Ascolti tv martedì 1 gennaio 2019 | Danza con me | Sing | Come d’incanto | I dati Auditel di ieri sera

Ascolti tv martedì 1 gennaio – L’anno televisivo di Rai 1 si è aperto anche stavolta con lo spettacolo Danza con me, con l’étoile Roberto Bolle e tanti ospiti che hanno ballato con lui, da Fabio De Luigi a Stefano Accorsi.

Portare la danza in prima serata su una rete generalista non è facile, ma il pubblico anche quest’anno ha premiato lo show di Bolle, seguito da 4 milioni 451mila spettatori, pari al 21,3% di share.

Un successo che dimostra come anche il pubblico della tv generalista sa apprezzare il bello e l’arte, in particolare quando a farlo è il servizio pubblico.

Battuta abbastanza nettamente la concorrenza di Canale 5, che per il primo giorno del 2019 proponeva il film in prima tv Sing, che ha raccolto davanti al video 1 milione 683mila spettatori, pari all’8% di share.

Su Rai 2 Come d’Incanto ha interessato 1 milione 404mila spettatori pari al 6% di share.

Su Italia 1 buoni ascolti per Independence Day che è stato visto da 1 milione 228mila pettatori (6,2%).

Su Rai 3 Braveheart – Cuore Impavido ha interessato 1 milione 206mila spettatori, pari ad uno share del 6,2%.

Su Rete 4 Il Segreto ha totalizzato un ascolto medio di 1 milione 403mila spettatori con il 5,8% di share e a seguire Una Vita ha totalizzato 1 milione 184mila spettatori (5,7%).

Su La 7 Il Socio ha registrato 645mila spettatori, con uno share del 3,1%.

Su TV8 Noah ha segnato il 2,2% con 464mila spettatori, mentre sul Nove A Testa Alta è stato scelto 486mila spettatori (2,1%).

Totalizza 4 milione 895mila spettatori il game show di Rai 1 I soliti ignoti, condotto da Amadeus.

Battuta la concorrenza di Striscia la notizia, che raggiunge nella puntata del 1 gennaio 4 milioni 181mila spettatori, pari al 17,5% di share.

La storica fiction Un posto al sole su Rai 3 è stata scelta da 1 milione 400mila persone.

Nel preserale, buoni ascolti per l’Eredità su Rai 1 con Flavio Insinna che ha totalizzato un ascolto di 4 milioni 605mila spettatori (22,3%).

Battuta la concorrenza di The Wall su Canale 5 che si ferma al 17,2% di share con 2 milioni 208mila spettatori.

