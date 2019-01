Stasera in tv 2 gennaio 2019 prima serata | Oggi in tv | Stasera in tv | Film tv stasera | Programmi tv | Guida programmi | Basta un paio di baffi | Collateral Beauty | Unici | #CR4

Cosa c’è stasera in tv 2 gennaio 2019? Una breve guida completa ai programmi e ai film in tv di stasera dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Real Time e quelli minori come Rai Movie, Rai 4, Iris, Tv 8, Italia 2, La 5, Cielo, Nove, Rai 5, Paramount Channel, Cine Sony.

Ecco il palinsesto dei programmi in prima serata e in seconda serata di mercoledì 2 gennaio 2019:

Oggi in tv: i programmi e i film di stasera in tv 2 gennaio 2019:

Stasera su Rai 1:

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Basta un paio di baffi

23:30 – Una renna sotto l’albero

Stasera su Rai 2:

20:30 – TG2 20.30

21:05 – Pixels

22:55 – Unici L’inarrestabile Gianna

01:10 – Inkheart – La leggenda di Cuore d’Inchiostro

Stasera su Rai 3:

20:00 – Blob

20:25 – Non ho l’età

20:45 – Un posto al sole

21:15 – La leggenda di un amore Cinderella

23:25 – TG Regione

23:30 – TG3 Linea notte

Stasera su Rai 4

20:38 – Lol 🙂 ep.107

21:06 – American Ultra

22:40 – Killer elite

00:39 – Supernatural XII ep.10

01:21 – Supernatural XII ep.11

Stasera su Canale 5:

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELL’INCONSISTENZA

21:21 – COLLATERAL BEAUTY – 1 PARTE – 1aTV

22:15 – TGCOM

22:16 – METEO.IT

22:19 – COLLATERAL BEAUTY – 2 PARTE – 1aTV

23:18 – SE MI LASCI TI CANCELLO – 1 PARTE

00:12 – TGCOM

00:13 – METEO.IT

00:16 – SE MI LASCI TI CANCELLO – 2 PARTE

Stasera su Italia 1:

19:40 – C.S.I. NEW YORK – TRA LE LAMIERE

20:30 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – LA NOTTE DELLA BOXE

21:25 – CHIEDIMI SE SONO FELICE – 1 PARTE

22:47 – TGCOM

22:50 – METEO.IT

22:53 – CHIEDIMI SE SONO FELICE – 2 PARTE

23:35 – LA FAMIGLIA DEL PROFESSORE MATTO – 1 PARTE

00:32 – TGCOM

00:35 – METEO.IT

00:38 – LA FAMIGLIA DEL PROFESSORE MATTO – 2 PARTE

Stasera in tv 2 gennaio 2019 su Rete 4:

20:30 – STASERA ITALIA

21:25 – #CR4 LA REPUBBLICA DELLE DONNE

00:10 – PICCOLE LUCI

00:50 – SUPER DANCE DANCE

Stasera su Canale 20:

20:15 – THE BIG BANG THEORY VI – L’INVERSIONE COOPER KRIPKE

20:35 – THE BIG BANG THEORY VI – LA SEGMENTAZIONE DELLO SPOILER

21:00 – SELF/LESS – 1 PARTE

22:06 – TG COM

22:11 – METEO

22:13 – SELF/LESS – 2 PARTE

23:20 – HOSTAGES – IN FUGA

Stasera su Paramount Channel:

20:10 – Happy Days

20:40 – Happy Days

21:10 – Take Two

21:55 – Take Two

22:40 – Take Two

23:25 – Take Two

00:00 – Take Two

00:35 – Take Two

Stasera su Rai Movie:

19:20 – Miseria e nobiltà

21:10 – L’amore ha due facce

23:25 – Una strada, un amore

Stasera su Cine Sony:

21:00 – A proposito di Luke

22:50 – Furia cieca

00:25 – Tutti dentro

Stasera in tv 2 gennaio 2019 su Iris:

21:00 – COLPEVOLE D’OMICIDIO

23:18 – ALFABETO

23:34 – SMOKIN’ ACES

Stasera su Tv8:

20:25 – Guess My Age – Indovina l’eta’ – 1^TV

21:25 – Mister Chocolat

23:30 – Ladre per caso

Stasera su Italia 2:

20:10 – I CAVALIERI DELLO ZODIACO – PEGASUS E PEGASUS NERO

20:40 – I CAVALIERI DELLO ZODIACO – LOTTA PER LA CAUSA

21:10 – GREMLINS

23:10 – BRUNO

Stasera in tv 2 gennaio 2019 su La5:

21:10 – THE HUNGER GAMES – HUNGER GAMES – IL CANTO DELLA RIVOLTA: PARTE 1 – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:18 – METEO.IT

22:20 – THE HUNGER GAMES – HUNGER GAMES – IL CANTO DELLA RIVOLTA: PARTE 1 – 2 PARTE

23:25 – UNA TATA MAGICA – 1 PARTE

23:49 – TGCOM24

23:53 – METEO.IT

23:55 – UNA TATA MAGICA – 2 PARTE

Stasera su Cielo:

20:25 – Affari di famiglia Hakuna Matata

20:50 – Affari di famiglia Vita da Yacht

21:20 – Massima allerta: tornado a New York

23:00 – Flesh Air – Sex Girls Hot Cars Ep. 5 Prima TV

23:35 – Flesh Air – Sex Girls Hot Cars Ep. 6 Prima TV

00:05 – Amore e sesso in Giappone

01:20 – Sesso – Sicuri di sapere tutto Sex Toys

Stasera su Nove:

20:25 – Cucine da incubo Italia – Totem

21:25 – Prospettive di un delitto

23:00 – A testa alta

00:30 – Airport Security Spagna

Stasera su La 7:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – I quattro figli di Katie Elder

23:40 – Alamo, gli ultimi eroi – 1 Tempo

01:00 – TG LA7 Notte

01:05 – Alamo, gli ultimi eroi – 2 Tempo

Stasera su La 7d:

20:25 – Cuochi e Fiamme

21:30 – Body of proof

23:10 – Professor T.

01:15 – Magazine 7

Stasera su Real Time:

20:10 – Cortesie per gli ospiti

21:10 – My Lottery Dream Home – 1^TV

21:40 – My Lottery Dream Home – 1^TV

22:05 – My Lottery Dream Home – 1^TV

22:35 – My Lottery Dream Home – 1^TV

23:00 – My Lottery Dream Home – 1^TV

23:30 – My Lottery Dream Home – 1^TV

23:55 – ER: storie incredibili – Blackout

00:55 – ER: storie incredibili – Infilzato

Stasera su Spike:

20:40 – MERLIN Il servitore di due padroni

21:30 – THE LIBRARIAN – RITORNO ALLE MINIERE DI RE SALOMONE

23:05 – IL REGNO DEL FUOCO

00:55 – THE LIBRARIANS…e il raduno malefico

01:40 – THE LIBRARIANS…e la profezia autoadempiente

Stasera in tv 2 gennaio 2019 su Sky Uno:

20:10 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:15 – Bruno Barbieri – 4 Hotel

22:25 – Masterchef All Stars Italia

23:40 – Masterchef All Stars Italia

Stasera su Sky Cinema Uno:

21:00 – Cinepop

21:15 – Avengers: Infinity War

23:50 – All the Devil’s Men – Squadra speciale