I rapporti tra Meghan Markle e la sua famiglia non sono distesi. Ne sono testimoni le dichiarazioni del padre, Thomas Markle, e soprattutto quella della sorella, Samantha Grant. Al punto tale che la donna sarebbe finita nella lista dei sorvegliati speciali di Scotland Yard, la polizia inglese, perché considerata pericolosa oltre che “ossessiva”. La notizia è stata riportata dal Times.

La sorella di Meghan, però, ha negato tutto. Fatto sta che nel mese di ottobre 2018 Samantha, dopo essersi recata a sorpresa a Buckingham Palace con una lettera in mano, è stata allontanata dagli uomini della sicurezza della regina. La donna, poi, è stata sorpresa dai paparazzi in un negozio mentre indossava una maschera con il volto del principe Harry.

Probabilmente, proprio per la lunga serie di azioni, la Grant è stata inserita nella lista nera del Fixated Threat Assessment Centre, il reparto della sicurezza che si occupa della protezione dei politici, dei personaggi famosi e dei membri della royal family.

La sorella di Meghan Markle intervistata da Barbara D’Urso

Samantha Grant, nel 2018, è tornata a parlare del rapporto con la sorella Meghan Markle e lo ha fatto in occasione di un’intervista rilasciata al programma Mediaset di Barbara D’Urso, Domenica Live.

Samantha è la sorella della duchessa del Sussex per parte di padre, il famoso Thomas Markle, di cui tanto si è parlato a ridosso del royal wedding del 19 maggio.

Samantha ha 53 anni ed è malata di sclerosi multipla. Le due sorelle non si vedono dal 2008. L’ultima volta che si sono sentite era il 2015. Un rapporto che si è deteriorato ben prima dell’arrivo di Harry nella vita dell’attrice.

“Ho parlato con Meghan a fine 2015-2016 e l’ho vista l’ultima volta nel 2008 quando è venuta alla mia laurea. Mio padre l’ha vista l’ultima volta un paio di anni fa. Io ho un problema alla spina dorsale, una sorta di malattia autoimmune, riguarda solo la mia schiena, mi compromette la deambulazione e l’uso delle braccia”, ha detto alla padrona di casa la sorella di Meghan.

“Meghan – ha continuato la donna – lo sa da molti anni. Non ho mai chiesto soldi, per noi conta essere una famiglia. Non so perché non parla più con nessuno, neppure da parte della madre”.

Barbara D’Urso ha chiesto alla donna se Meghan fosse sparita da quando ha conosciuto il principe Harry. E lei ha risposto affermativamente: “Sì, non so per quale motivo. Non capisco perché non debba vedere suo padre, non capisco perché qualcuno dovrebbe impedirle di vederlo. Il padre si è sacrificato tanto per lei, non capisco perché lei lo ferisca tanto”.