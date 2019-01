Salvini, per il karaoke di Capodanno “Solo canzoni italiane” | VIDEO

Il vice premier, leader del Carroccio, Matteo Salvini ha festeggiato l’inizio del 2019 a Bormio e si è anche lanciato in un karaoke.

Solo musica italiana – Matteo Salvini veste i panni della rockstar durante i festeggiamenti di Capodanno in un albergo di Bormio, in provincia di Sondrio, e si scatena al karaoke cantando “Vita spericolata” di Vasco Rossi. Il ministro dell’Interno passa poi a un pezzo più classico, “Rimmel” di Francesco De Gregori, accompagnato dal collega Lorenzo Fontana, titolare delle Politiche Familiari, entrambi con le rispettive figlie in braccio.

Qui il contro-discorso di fine anno di Matteo Salvini.

Un appello al made in Italy – Dalla località sciistica, il “Capitano” della Lega ha dichiarato: “Aboliamo lo champagne e brindiamo con spumante valtellinese”. Il vice premier Matteo Salvini a Bormio dalla quale ha fatto una diretta facebook. “Con coraggio il Governo va avanti” ha dichiarato il Ministro dell’Interno nel suo primo discorso pubblico effettuato proprio in Valtellina.

Bilanci – Il comizio improvvisato è stata occasione per fare il punto sull’anno appena trascorso. Primo riferimento quello allo stop degli sbarchi di migranti, “in sei mesi abbiamo bloccato gli arrivi perchè in Italia si entra solo chiedendo ‘permesso’ e ‘per favore’”.

Microfono e divertimento – Non è la prima volta che Salvini utilizza la musica per divertirsi. Anche in occasione della festa della Lega 2018 aveva intonato Vasco Rossi a squarciagola.Una “vita spericolata” sembra essere ancora una volta tra i buoni propositi.