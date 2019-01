L’oroscopo di TPI di mercoledì 2 gennaio: ecco cosa dicono le stelle per la giornata di oggi

Oroscopo di oggi mercoledì 2 gennaio 2019 | Cosa dicono gli astri

OROSCOPO DI OGGI TPI – Qual è l’oroscopo del giorno? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore? Ecco le previsioni della giornata di oggi mercoledì 2 gennaio 2019. L’oroscopo di TPI:

Oroscopo di oggi 2 gennaio 2019 | Ariete

L’inizio dell’anno poteva andare decisamente meglio: vi sentite sottotono, già stanchi prima di iniziare. State tranquilli. Questa sensazione non si protrarrà molto a lungo. Anzi, sappiate che già da oggi Marte e Giove vi sono favorevoli. Cosa significa? Innanzitutto che recupererete presto le energie, fisiche e mentali. E vi tornerà la voglia di rimettervi in gioco: nel lavoro, negli affetti personali e, perché no, anche in amore.

Oroscopo di oggi 2 gennaio 2019 | Toro

Quella di oggi sarà una giornata assolutamente positiva, forse anche di più. Sono in vista infatti grandi miglioramenti nella sfera sentimentale: il nuovo anno ha portato con sé anche un nuovo equilibrio con il vostro partner. Se siete single, invece, abbiate la pazienza di non tuffarvi subito in una nuova avventura: attendete il momento propizio, arriverà. E ve ne accorgerete da soli. Adesso sembra anche il momento giusto per sfruttare quell’occasione in ambito lavorativo che conoscete da qualche tempo, ma non avete mai avuto il coraggio di prendere al volo. Gli astri sono con voi, abbiate coraggio: come diceva qualcuno, per fare un passo in avanti bisogna pur perdere per un attimo l’equilibrio.

Gemelli

Questa settimana non è iniziata nel migliore dei modi, è vero, ma si concluderà in crescendo. Prendetela come un’opportunità per valutare pro e contro di ogni azione: sia oggi che vi sentite un po’ pessimisti, sia nel weekend quando sembrerà che nulla possa andar male. In amore, preparatevi a una bella sorpresa, soprattutto se siete single. Vi sentite molto spigliati, brillanti, avete una gran voglia di parlare. Fatelo, trovate una persona che sappia ascoltarvi e mantenere un livello alto di conversazione. Vi sentirete meglio.

Cancro

Il freddo fuori dalla finestra sembra aver avvolto anche il vostro cuore. Non permetteteglielo: cercate di cambiare il vostro atteggiamento nei confronti del partner e, in generale, di tutti i vostri familiari. È il giorno giusto per chiarire eventuali malintesi, fare confessioni e riportare sulla giusta strada relazioni che sembrano andare a perdersi. Non fate soffrire i vostri cari, se dovete prendere della scelte difficili, fatelo. Per i single, probabili incontri fugaci per oggi, ma non prendeteli troppo sul serio. Sul lavoro non modificate il vostro atteggiamento: in questo periodo sta pagando molto.

Oroscopo di oggi 2 gennaio 2019 | Leone

Vi sentite invincibili. Grazie all’amore sconfinato del vostro partner, che vi fa sentire protetti e indispensabili, ma anche grazie al lavoro. Le difficoltà non mancano, è vero, come anche le responsabilità. Ma sapete valutare tutto con attenzione. I colleghi, poi, si fidano molto delle vostre capacità. Occhio all’inevitabile stanchezza: sappiate anche prendervi le vostre pause. Per i single, oggi è una giornata particolare. Ritroverete vecchi amici, ci saranno anche delle buone opportunità in ambito amoroso: dovete solo trovare il coraggio di coglierle.

Oroscopo di oggi 2 gennaio 2019 | Vergine

Il 2019 vi ha portato in dote una serie di cattivi pensieri e singolari interrogativi. Vi assalgono dubbi su voi stessi, ma anche sui vostri familiari. La perdita di concentrazione sarà palese: attenzione a qualche delusione in amore. Non lasciate che i dubbi degli ultimi giorni mettano a repentaglio le vostre relazioni: trovate il modo di discutere o farvi perdonare. Se siete single, invece, spiegateci una cosa: quand’è che smetterete di snobbare ogni singola nuova opportunità che vi si apre davanti? Ok, avete avuto una grossa delusione in passato. Ma se continuate a farvi terra bruciata attorno, continuerete a pagare per colpe non vostre. Per fortuna però c’è il lavoro: sarà una giornata di idee nuove e vincenti. Portatele avanti.

Bilancia

Anche per voi il 2019 poteva iniziare decisamente meglio, soprattutto sul lavoro. Lavorate da anni per la vostra azienda, vi spendete tanto, ma vi rendete conto che avere a che fare con persone sempre diverse è complicato. Perseverate, sfruttate la vostra grande motivazione. Arriveranno tempi migliori. In amore tutto regolare, ma è proprio questo il problema: siete alla ricerca di un brivido, un picco che vi desti dal torpore degli ultimi mesi. Tuttavia, non lasciatevi prendere dall’impulso: la giusta pazienza con il vostro partner può risultare una scelta vincente.

Oroscopo di oggi 2 gennaio 2019 | Scorpione

Non avete avuto molti giorni fortunati nelle ultime settimane, quindi oggi per voi gioia doppia. Sapete che questo 2019 sarà decisamente l’anno delle scelte, quelle davvero importanti che danno una direzione definitiva alla vostra vita. Potete iniziare a porre le basi del vostro futuro già da oggi: è un’ottima giornata, grazie alle stelle favorevoli e al vostro umore. In ambito amoroso vi sentite fortunati e avete ragione a pensarlo: non avete alcun dubbio, vi sentite amati e amate come non mai. Se siete single, invece, anche se non vi piace legarvi sentimentalmente, provateci. Rimarrete sorpresi. Anche sul lavoro è un periodo niente male, non abbiate paura di faticare, saranno sacrifici ben spesi.

Sagittario

La Luna è proprio nel vostro segno, quindi questo mercoledì non può che essere ottimo. Oggi, dunque, giornata proficua in amore e nel lavoro. Se siete single, avrete l’occasione di parlare meglio con persone già note, ma mai del tutto conosciute. Potrebbero diventare ottimi partner. In coppia, invece, state vivendo un rapporto sincero e positivo. Ed è quello che rappresenta il motore positivo per tutta la giornata. Tutto bene anche sul lavoro, soprattutto dal punto di vista economico.

Oroscopo di oggi 2 gennaio 2019 | Capricorno

Vi sentite motivati sul lavoro, ma anche stanchi e oberati da impegni e responsabilità. È così che comincia la vostra giornata: non vi sentite in formissima, anzi, tutt’altro. Le feste vi hanno appiattito un po’: è ora di riprendere ritmo. Fatelo anche in amore: il vostro partner è molto geloso, cercate di rassicurarlo invece di infiammarvi e litigare. Evitate le polemiche anche in famiglia: non fa niente se negli ultimi giorni qualcosa non è andato come volevate, passateci sopra.

Acquario

È una bella giornata, che dà il via a un periodo abbastanza favorevole grazie all’influenza di Giove, Luna e Marte. Vi sentite energici: approfittatene per veicolare tutta questa forza in campo sentimentale. Se siete single, apritevi a nuove storie, è il momento giusto. Se siete in coppia, invece, fatevi investire da questa ventata di passione che sentite nel vostro cuore. Sfruttate questa energia anche sul lavoro, magari per riproporre (meglio) quell’idea che reputate vincente ma che è rimasta inascoltata da tutti.

Oroscopo di oggi 2 gennaio 2019 | Pesci

Il 2019 è partito al rilento, troppo per voi che siete persone passionali e impulsive. Non è detto tuttavia che questo sia un male: a volte il basso profilo è utile per ricaricare le batterie. Già nel pomeriggio poi vi sentirete un po’ meglio. Tornerà il buonumore, soprattutto con il vostro partner. La vostra vita di coppia è tranquilla ma soddisfacente, per adesso va bene così. Se siete single, invece, il vostro essere troppo esigenti vi sta facendo perdere molte occasioni. Cercate di ridimensionare, non tanto le vostre aspettative, ma il vostro atteggiamento al primo incontro con una nuova persona.