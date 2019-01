I numeri dei 5 Stelle al Senato si fanno sempre più esigui, mettendo a repentaglio la tenuta della maggioranza.

A pesare sulla forza dei giallo-verdi sono le ultime espulsioni operate all’interno del Movimento: il 2018 si è infatti chiuso con l’allontanamento dei senatori Gregorio De Falco (qui il suo profilo) e Saverio De Bonis (qui il suo profilo) e di due eurodeputati, Giulia Moi (qui il suo profilo) e Marco Valli (qui il suo profilo).

> QUI GLI AGGIORNAMENTI SULLA POLITICA ITALIANA

Contro il senatore Lello Ciampolillo è stato espresso solo un richiamo, mentre il procedimento per Elena Fattori e Paola Nugnes risulta ancora pendente. Più fortunati Matteo Mantero e Virginia La Mura, i cui casi sono stati archiviati.

Facendo i conti a inizio 2019, non si può non notare che la maggioranza giallo-verde al Senato è scesa 165, un numero che dovrebbe far preoccupare Di Maio e Salvini dato che il quorum è di 161 voti.