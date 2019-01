Tra le passioni della duchessa di Cambridge ci sono senz’altro i gioielli. Secondo Hello Magazine, Kate Middleton possiede una grossa collezione di pietre preziose, dalle collane agli orecchini, dai bracciali fino agli anelli. E a proposito di questi ultimi, i fan della moglie di William hanno notato recentemente un dettaglio: Kate indossa sempre, assieme al bellissimo anello di fidanzamento e allo stesso dito, altri due “cerchietti”.

Difatti, sopra e sotto al solitario con zaffiro blu ci sono un anello in oro bianco tempestato di diamanti e la tradizionale fede nuziale in oro gallese.

Secondo la testata, il gioiello con i diamanti potrebbe essere un regalo che il principe William ha dato alla duchessa dopo la nascita del primogenito George. L’anello, comunque, è stato realizzato dal designer londinese Annoushka e le pietre, incastonate al suo interno, sono di 0,23 carati. Per quanto riguarda la fede, essa è composta da una speciale pepita d’oro proveniente dalla miniera di Clogau St. David a Bontddu, nel nord del Galles.

Ma l’anello con i diamanti non è l’unico dono del duca di Cambridge alla moglie. Secondo le indiscrezioni, William nel 2008 ha regalato a Kate, per il suo 26esimo compleanno, un anello con citrino. Alcuni, erroneamente, all’inizio avevano ipotizzato che si trattasse di un dono arrivato per la nascita del piccolo Louis. La duchessa lo ha indossato anche la matrimonio di Harry e Meghan Markle.

Per Hello Magazine, durante i sette anni di matrimonio, William ha comprato alla moglie diversi gioielli della sua designer preferita, Kiki McDonough. Lo ha fatto in occasione del loro primo Natale da marito e moglie e quando le ha donato un paio di orecchini abbinati all’anello di fidanzamento, entrambi da indossare durante le nozze.