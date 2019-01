La ex presidente della Camera Laura Boldrini fa il suo discorso per il nuovo anno in un video su Facebook.

Nei giorni intorno a Capodanno molti politici hanno tenuto un contro-discorso di fine 2018, sulla scia del discorso ufficiale e tradizionale del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. E dopo i messaggi del vice premier Matteo Salvini e del leader del Movimento cinque stelle Beppe Grillo, anche Laura Boldrini ha detto la sua sugli obiettivi 2019.

Gli auguri di Laura Boldrini – La deputata all’opposizione sceglie la semplicità e, dalla sua pagina Facebook, augura un 2019 all’insegna dell’umanità con un breve video. Poi divide i suoi buoni propositi in tre categorie: quelli da mamma, quelli da politica e quelli da donna.

“Da mamma mi auguro di passare con tempo con mia figlia, che ora è lontana” spiega la Boldrini. Come politica, si augura invece che “Non vengano messe in atto altre misure che aumentano le disuguaglianze sociali e la discriminazione dei diritti umani”.

E, infine, come donna di sinistra, Laura Boldrini ha annunciato di voler “Unire l’area progressista di questo paese”. “La posta in gioco è molto alta per la sinistra in Italia” ha continuato.

Il video termina con un messaggio di incoraggiamento: “Solo unendo le forze possiamo farcela perché serve un’alternativa che guardi al futuro senza paura”.

Il discorso di Matteo Salvini – Il vice premier Matteo Salvini ha parlato da Bormio. Il leader della Lega conclude il 2018 con un messaggio in diretta su Facebook, trasmesso subito dopo il messaggio di fine anno del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “Tutto questo grazie a voi”, ha detto.”Sono contento che il Presidente Mattarella abbia cominciato il suo discorso parlando di sicurezza: abbiamo dimostrato che volere è potere, l’Italia ha riconquistato i suoi confini”.

Il discorso di Beppe Grillo – Beppe Grillo mostra i muscoli. Non i suoi. Per il contro-discorso di Capodanno il fondatore del movimento pentastellato, ha girato un video parlando con il suo volto in diretta da un I-pad, ma sul corpo di un culturista.