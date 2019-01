Befana 2019: ecco tutti gli eventi previsti in Italia per il 6 gennaio

Befana 2019 eventi | 6 gennaio | Epifania | Italia

Il detto è arcinoto, ma sempre attuale: “Epifania, tutte le feste porta via”. E in effetti la festa della Befana, il 6 gennaio, è l’ultimo colpo di coda delle vacanze natalizie, caratterizzate dai festeggiamenti per il Natale e il Capodanno. Una volta passata la Befana, bisognerà aspettare quasi due mesi per la prossima festa: a inizio marzo è Carnevale, a metà aprile è Pasqua.

Vista la lunga assenza di feste post 6 gennaio, è necessario dunque festeggiare l’Epifania al meglio. Ecco perché nelle piazze di tutta Italia vengono organizzati eventi, feste, sagre e manifestazioni per salutare l’arrivo della “nonnina” dal naso adunco e dalla scopa volante, che porta dolci in dono ai bambini buoni e il carbone ai più cattivi.

Ecco quali sono i principali eventi per la Befana previsti il 6 gennaio nelle varie città italiane.

Befana 2019 eventi | Urbania

Festa Nazionale della Befana – È l’evento principale della Befana in Italia e si svolge dal 2 al 6 gennaio a Urbania, nelle Marche, dove viene tradizionalmente collocata la Casa della Befana. Il Sindaco, secondo tradizione, inaugura la Festa consegnando alla vecchietta ufficialmente le chiavi della città, e facendone la vera prima cittadina per cinque giorni all’anno. Oltre 4000 calze appese per le vie del centro, porticati addobbati e luminarie nelle vie del centro storico, il tutto arricchito da innumerevoli Befane che animano il centro, vetrine allestite per l’occasione, mercatini, musica, spettacoli e animazione.

Befana 2019 eventi | Roma

Musei aperti – Nella Capitale il 6 gennaio sarà per molti l’occasione di immergersi nel patrimonio artistico, storico e culturale della città, grazie alla possibilità di avere accesso gratuito a musei e monumenti. La Befana coincide infatti con l’apertura gratuita delle attrazioni in occasione della prima domenica del mese. Chi vuole, dunque, può approfittarne per visitare completamente gratis il Colosseo, il Pantheon, i Musei Vanticani, i Foti Imperiali e tanti altri monumenti.

Festa della Befana in Piazza Navona – Il 6 gennaio chi vorrà potrà incontrare la vecchietta dal naso bitorzoluto in piazza Navona, nel cuore di Roma: un appuntamento irrinunciabile per i romani, sia grandi che bambini. Artisti di strada, bancarelle e giochi fanno da contorno alla festa della Befana in una delle piazze più belle della Capitale.

Viva la Befana a San Pietro – In piazza San Pietro è previsto un corteo storico folcloristico con oltre 1400 figuranti, provenienti da Sulmona, che sfileranno in costumi d’epoca in via della Conciliazione, al seguito dei Re Magi, per portare alcuni doni simbolici a Papa Francesco in occasione dell’Angelus. Pace, solidarietà e fratellanza tra i popoli sono i temi dell’evento: i figuranti, con le loro bande musicali e scenografie, coinvolgeranno in un gioioso “abbraccio” virtuale le migliaia di persone presenti in piazza e provenienti da tante località d’Italia e del mondo.

La Zampogna a Roma – All’Auditorium Parco della Musica il Natale si chiude con il suono degli zampognari: tanti musicisti in costume tradizionale, con il loro singolare strumento faranno vivere ai presenti una grande tradizione tipica dei territori montani degli Appennini e identificata ovunque con le festività natalizie.

La Befana arriva al Castello di Santa Severa – Santa Severa ospita ogni anno il Magico Castello di Babbo Natale. Un luogo che permette agli ospiti di vivere la vera magia del Natale…ma anche della Befana! Il 5 e 6 gennaio, infatti, arriva anche nella cittadina sul litorale romano la simpatica e generosa vecchietta, pronta ancora una volta a distribuire doni ai bambini.

Corri per la Befana – A Roma c’è anche un’iniziativa per chi ama il running: “Corri per la Befana” è una manifestazione suddivisa in tre diverse gare: una competitiva ed una non agonistica da correre sulla distanza dei 10 chilometri ed un’altra di 3mila metri, aperta a tutti, anche a chi volesse affrontare il tracciato a passo libero. Partenza prevista al Parco degli Acquedotti, dove sono previste anche tante piccole iniziative collaterali per chi non partecipa alla gara.

Castello di Bracciano – La Compagnia Teatro Helios organizza una visita speciale per bambini e famiglie nelle sale del castello di Bracciano: lì si incontreranno tanti personaggi per uno spettacolo che diverte grandi e piccini.

Cinecittà World – Nel parco di Cinecittà World sono previste montagne russe di Babbo Natale e anche un particolare albero parlante montato in occasione dell’Epifania. Uno spettacolo per gli amanti del cinema: i visitatori si ritroveranno infatti sul set di un film dove saranno loro stessi i protagonisti, nell’atmosfera magica del Natale.

Befana 2019 eventi | Milano

Corteo dei Re Magi – In Piazza Duomo, da non perdere il Corteo dei Re Magi. I tre re, insieme a majorettes e bande musicali raggiungeranno la Basilica di Sant’Eustorgio, dove si celebrerà la tradizionale offerta davanti al presepe vivente.

Mercatini della Befana – In tutto il centro storico i mercatini natalizi verranno dedicati alla simpatica vecchietta, con tutta una serie di oggetti, gadget e dolci tipici dell’Epifania.

Caccia alla Befana – Al Castello Sforzesco di Milano, il 6 gennaio 2019 c’è spazio per la “Grande Caccia alla Befana”: si tratta di una visita gioco in 9 tappe, in cui i partecipanti dovranno osservare dei “frammenti” di opere d’arte presenti nel museo, rispondere ad alcune semplici domande e partire poi alla ricerca delle opere stesse. Alla fine del gioco, i vincitori scopriranno dove si nasconde la Befana. Chissà se per loro ci saranno dolci o carbone…

Befana 2019 eventi | Bologna

Corteo dei Magi – Il 6 gennaio, a partire dalle 14.30, un corteo di 150 persone in costume, un gregge di pecore, guerrieri romani a cavallo e i tre Magi sui loro cammelli, partiranno da Piazza VIII Agosto per arrivare a Piazza Maggiore a Bologna e rendere omaggio al Bambino Gesù all’interno della capanna allestita sul sagrato della Chiesa di San Petronio. Al termine della giornata l’appuntamento è con i fuochi d’artificio sulla scalinata del Pincio, in via dell’Indipendenza.

Befanata di Casalecchio – Dalle 18.30, ritrovo davanti al Municipio in via dei Mille per arrivare insieme fino alla Montagnola di sopra, dove si tiene la celebre festa per l’arrivo della Befana: si comincia con una passeggiata per cercare la “vecchietta sulla scopa”, nel Parco della Chiusa, e dopo si prosegue con una serie di divertimenti e animazioni per i bambini. Le bancarelle tutto intorno non faranno mancare gustosi piatti caldi come polenta, salsiccia, cioccolata calda e vin brulé.

I burattini di Mattia – Al Teatro Comunale di Argelato, in provincia di Bologna, è previsto lo spettacolo – celebre da queste parti – dei burattini di Mattia. L’artista, una vita dedicata ai burattini, mette in scena uno spettacolo proprio basato sulla Befana. A seguire, la distribuzione delle calze piene di dolci da parte della vecchietta.

Rogo della Befana – Sia a San Matteo della Decima che a San Giovanni in Persiceto, al calar della sera, vengono bruciati grandi fantocci fatti di paglia al grido popolare di “A brùsa la Vècia!”. Il rogo viene acceso in onore di vecchi rituali contro la figura che, secondo le credenze, è l’emblema della sfortuna.

Befana 2019 eventi | Verona

Brusalavecia – Nel giorno della Befana a Verona, in Piazza Brà, si svolge il tradizionale “Rogo della Vecia”, che rievoca l’antico rito dell’Epifania nella tradizione popolare italiana. Un fantoccio di circa dieci metri viene bruciato per scongiurare antiche credenze sul malocchio.

Befana 2019 eventi | Firenze

Cavalcata dei Magi – La Toscana festeggia l’Epifania con la tradizionale Cavalcata dei Re Magi nel centro storico di Firenze. Tra Piazza dè Pitti e Piazza del Duomo, i Magi a cavallo percorreranno le strade della città indossando bellissimi costumi rinascimentali. In Piazza della Signoria, inoltre, da non perdere lo spettacolo degli sbandieratori.

Befana 2019 eventi | Parma

Raduno nazionale delle Befane – A Fornovo Taro, in provincia di Parma, il 6 gennaio coincide con il Raduno Nazionale delle Befane e dei Befani. Le strade della città vengono invase da numerosi mercatini e dai simpatici personaggi che distribuiscono dolcetti per poi dedicarsi a una singolare sfilata: ci sarà anche spazio per la premiazione della befana e del befano più anziani.

Befana 2019 eventi | Cuneo

Raduno aerostatico dell’Epifania – Mondovì, in provincia di Cuneo, è la capitale italiana delle mongolfiere. È qui che il primo pallone aerostatico d’Italia venne immatricolato, ed è sempre qui che sorse la prima scuola di pilotaggio. Ecco perché per il giorno della Befana si organizza nella città piemontese il Raduno Aerostatico Internazionale. Il 6 gennaio saranno previsti tre turni di volo e a questi si accompagneranno dibattiti, spettacoli e musica.

Befana 2019 eventi | Venezia

Regata delle Befane – A Venezia la Befana arriva…in gondola. Nel giorno dell’Epifania infatti si organizza una simpatica regata tra i vecchi soci della più antica società di canottaggio della città, la Bucintoro. Una cinquantina di uomini, travestiti da Befana, si sfidano nel tratto centrale del Canal Grande da San Tomà fino al Ponte di Rialto. L’arrivo è rappresentato da una calza gigante appesa per l’occasione al celebre ponte di Rialto.