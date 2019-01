Basta un paio di baffi streaming e diretta tv: ecco dove vedere il film Rai

Basta un paio di baffi streaming | Diretta tv | Dove vedere | Film | Rai

BASTA UN PAIO DI BAFFI STREAMING – “Basta un paio di baffi” è una commedia prodotta per la Rai che va in onda mercoledì 2 gennaio 2019 in prima serata. Si sa già che è un film a lieto fine, dal momento che fa parte del ciclo “Purché finisca bene”. Ma si sa anche che la storia narrata nella pellicola è interessante, ironica e anche tremendamente attuale.

La difficoltà di trovare un lavoro e di perseguire quelli che sono i nostri sogni da bambini, le pari opportunità tra uomo e donna che sono ancora un’utopia, l’omosessualità e il coraggio del coming out sono solo alcuni dei temi affrontati dal film.

Ecco dove vedere il film “Basta un paio di baffi” in streaming e in diretta tv.

Basta un paio di baffi streaming | Dove vedere il film in tv

Il film con Antonia Liskova, Sergio Assisi e Marco Bonini va in onda in diretta tv mercoledì 2 gennaio 2019 a partire dalle 21.25. Tutti gli appassionati possono guardarlo completamente gratis su Rai 1 (canale 1 e 501 del digitale terrestre). Chi ha Sky può seguirlo anche sul canale 101.

Basta un paio di baffi streaming | Dove vederlo on demand

“Basta un paio di baffi” è disponibile anche in diretta streaming, per venire incontro a tutti quelli che non saranno davanti allo schermo al momento della messa in onda. Per poterlo vedere in streaming è necessario collegarsi alla piattaforma RaiPlay e sulla omonima app disponibile sia per iOS, sia per Android.

In ogni caso, per chi non riuscisse in nessun modo a vedere il film in diretta, sin dal giorno successivo alla messa in onda sarà possibile rivedere “Basta un paio di baffi” on demand sempre su RaiPlay.

Basta un paio di baffi streaming | Trama

“Basta un paio di baffi” racconta la storia di Sara (Antonia Liskova), che ha un grande sogno: diventare una grande chef e lavorare per un bel ristorante. Purtroppo tra le sue aspirazioni e la realtà c’è un abisso: non riesce a trovare un’occupazione fissa, anzi ogni volta che ha un’opportunità di lavoro in cucina non riesce a farsi valere, venendo presto cacciata.

Quando tutto sembra andare male, però, ecco la svolta: Luca (Sergio Assisi), il proprietario del suo ristorante preferito, è alla ricerca di uno chef dopo che la cuoca Giada Del Re (Euridice Axen), che era tra l’altro la sua compagna, lo ha lasciato, mandando all’aria il loro imminente matrimonio e rompendo gli equilibri al locale.

La brutta esperienza ha scottato Luca così tanto che il ristoratore ha deciso che il suo prossimo chef deve essere per forza un uomo. Sara sente di essere perfettamente tagliata per sostituire Giada in cucina (anche perché conosce tutto di quel ristorante), ma Luca non ne vuole sapere: le donne – dice – sono troppo problematiche.

A Sara non resta che chiedere aiuto a Sergio (Marco Bonini), il suo amico di sempre, gay, che ha subito un piano per lei: “Basta un paio di baffi” – suggerisce lui. Cioè, basta travestirsi da uomo per sostenere il colloquio. Sara si trasforma così in Andrea e riesce a essere assunta: da questo momento in poi, però, dovrà portare i baffi. Con tutti i pro e i contro che ne derivano.

Incredibilmente, però, con il passare del tempo Luca, uscito appena adesso da una relazione etero, si rende conto di nutrire dei sentimenti per Andrea. Peccato che Andrea sia in realtà Sara, costretta dunque a rivelare la sua vera identità, nella speranza che il suo datore di lavoro non la cacci come hanno fatto tanti altri. Con “Basta un paio di baffi”, dunque, il divertimento è assicurato.