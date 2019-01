Basta un paio di baffi cast | Attori | Antonia Liskova | Sergio Assisi

BASTA UN PAIO DI BAFFI CAST – Su Rai 1 tornano le commedie a lieto fine del ciclo “Purché finisca bene”. Mercoledì 2 gennaio 2019 in prima serata va in onda il primo dei tre appuntamenti della collana, “Basta un paio di baffi”.

Il film, che racconta la storia di una aspirante chef costretta a travestirsi da uomo per ottenere il lavoro dei suoi sogni, vanta un cast di tutto rispetto. Con numerosi nomi noti del piccolo schermo. Ecco quali sono gli attori impegnati in “Basta un paio di baffi”.

Basta un paio di baffi cast | Cast

La protagonista principale del film, Sara, è interpretata da un’ottima Antonia Liskova, abilissima a calarsi nella doppia parte donna-uomo. L’attrice slovacca, naturalizzata italiana, è nota al pubblico televisivo grazie ai suoi ruoli in fiction come “Non uccidere”, “Nero a metà“, “Solo per amore” e tante altre. Al cinema, inoltre, ha recitato tra gli altri in “Sconnessi”, “Una donna per amica” e “La banda dei Babbi Natale”.

Accanto a lei c’è Sergio Assisi, altro grande personaggio del piccolo schermo italiano. È lui il ristoratore che si innamora del suo chef, ignorando che sia in realtà una donna. Assisi ha recitato negli anni in moltissime fiction, tra cui “Una pallottola nel cuore”, “Rimbocchiamoci le maniche”, “Capri” ed “Elisa di Rivombrosa”.

Marco Bonini interpreta invece Sergio, l’amico gay di Sara che la spinge a travestirsi per “ingannare” Luca. Anche lui, negli anni, è apparso in innumerevoli serie tv come “Il paradiso delle Signore”, “Un medico in famiglia”, “Carabinieri”, “Provaci ancora prof” e tante altre.

Ecco il cast completo di “Basta un paio di baffi”, in onda su Rai 1 il 2 gennaio 2019:

Antonia Liskova – Sara / Andrea

Sergio Assisi – Luca

Marco Bonini – Sergio

Euridice Axen – Giada

Teresa Saponangelo – Paola

Michele De Virgilio – Alberto

Jun Ichikawa – Akiko

Claudia Lerro – Flavia

Francesco Zecca

Basta un paio di baffi cast | Trama

“Basta un paio di baffi” racconta la storia di Sara (Antonia Liskova), che ha un grande sogno: diventare chef e lavorare per un ristorante. La donna però non riesce a trovare un’occupazione fissa, anzi: ogni volta che ha un’opportunità di lavoro in cucina, non riesce poi a farsi valere.

Quando tutto sembra andar male, però, arriva la svolta: Luca (Sergio Assisi), il proprietario del suo ristorante preferito, sta cercando uno chef dopo che la cuoca di prima, che era anche la sua compagna, lo ha lasciato. Per questo motivo, Luca si è convinto a cercare per il futuro solo chef uomini.

Sara dal canto suo è consapevole di essere adatta a lavorare in cucina (anche perché conosce tutto di quel ristorante), ma per Luca ormai le donne portano solo problemi.

A Sara non resta che chiedere aiuto all’amico Sergio (Marco Bonini), gay, che le propone di travestirsi da uomo per superare il colloquio. Sara diventa così lo chef Andrea, viene presa da Luca ma è costretta a portare avanti ogni giorno la commedia.

Con il passare del tempo Luca, appena uscito da una relazione etero, si rende conto di nutrire dei sentimenti per Andrea. Sara è costretta dunque a rivelare la sua vera identità, nella speranza che il suo datore di lavoro non la cacci come hanno fatto tanti altri.

Basta un paio di baffi cast | Dove vederlo in streaming e diretta tv

Il film “Basta un paio di baffi” va in onda in diretta tv mercoledì 2 gennaio 2019 a partire dalle 21.25. Tutti gli appassionati possono guardarlo completamente gratis su Rai 1 (canale 1 e 501 del digitale terrestre). Chi ha Sky può seguirlo sul canale 101.

Per chi è sprovvisto di televisore o non si trova in casa al momento della messa in onda, è possibile guardare “Basta un paio di baffi” in diretta streaming sulla piattaforma RaiPlay o sulla omonima app disponibile sia per iOS, sia per Android.

Se per qualche altro motivo non doveste riuscire a vedere il film in diretta questa sera, sin da domani sarà possibile rivederlo on demand sempre su RaiPlay.