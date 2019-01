Ultime notizie oggi dall’Italia e dal mondo | Attualità, cronaca, politica | Ultima ora | News in tempo reale | Aggiornamenti quotidiani giorno per giorno

La redazione di TPI cura per voi una selezione di ultime notizie di cronaca, attualità politica dall’Italia e dal mondo, fornendo anche un’agenda quotidiana dei fatti più importanti della giornata, come già viene fatto con le ultime news dal governo e gli ultimissimi sondaggi elettorali politici. N.B.: se questa diretta in tempo reale non risulta aggiornata all’orario più recente, cliccate qui.

Le notizie di oggi | Martedì 1 gennaio 2019

1 gennaio – ore 10.00 – Capodanno: una donna è stata colpita in petto da un razzo durante i festeggiamenti. Le sue condizioni sono gravissime. Qui i dettagli.

1 gennaio – ore 9.30 – Capodanno, il primo nato nel 2019 si chiama Michele. Il “record” a Potenza. Qui i dettagli.

1 gennaio – ore 9.00 – Capodanno, i divieti non bastano. Molti i feriti in tutta Italia. Qui i dettagli.

Le notizie di oggi | Lunedì 31 dicembre

31 dicembre – ore 14.30 – Movimento 5 stelle, espulsi i senatori De Falco e De Bonis e gli eurodeputati Moi e Valli. Qui i dettagli.

31 dicembre – ore 14.00 – Multe, dal 1° gennaio 2019 scattano i rincari. Qui i dettagli.

31 dicembre – ore 13.00 – Movimento 5 stelle, l’annuncio di Di Maio: “Di Battista al mio fianco alle europee”. Qui i dettagli

31 dicembre – ore 12.00 – Governo, il reddito di cittadinanza spetterà a un milione di persone in meno. Qui i dettagli

31 dicembre – ore 11.00 – Discorsi di fine anno: Mattarella dal Quirinale, gli “altri” su Facebook. Qui quando e dove vederli.

31 dicembre – ore 10.00 – Scontri di Milano, arrestato il capo ultras dell’Inter. Qui i dettagli

31 dicembre – ore 9.00 – Usa, il video che mostra i casi di molestie e abusi contro i bambini migranti al confine con il Messico. Qui i dettagli

31 dicembre – ore 8.30 – Russia, esplosione in un condominio a causa di una fuga di gas: morti e feriti. Qui il video dei soccorsi

31 dicembre – ore 7.30 – Stati Uniti, leone fugge dal recinto di uno zoo e uccide una giovane. La vittima è l’addetta alle pulizie del Conservators Center di Burlington, nella Carolina del Nord. Qui tutti i dettagli

31 dicembre – ore 7.00 – Filippine, si aggrava il bilancio delle vittime della tempesta tropicale che ha colpito il Paese. Al momento i morti sono 68.

L’agenda di oggi | Lunedì 31 dicembre

Politica : messaggio di fine anno del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

: messaggio di fine anno del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Politica : Matteo Salvini e Beppe Grillo saluteranno il 2018 con un videomessaggio sui social. Qui tutti i dettagli.

: Matteo Salvini e Beppe Grillo saluteranno il 2018 con un videomessaggio sui social. Qui tutti i dettagli. Capodanno : qui tutti i principali eventi per salutare il 2018 e festeggiare l’arrivo del 2019.

: qui tutti i principali eventi per salutare il 2018 e festeggiare l’arrivo del 2019. Spazio: la sonda della Nasa New Horizons sfiorerà Ultima Thule, un piccolo mondo ghiacciato distante dalla Terra più di 6,4 miliardi di chilometri. È il luogo più distante mai esplorato.

Le notizie di oggi | Domenica 30 dicembre

30 dicembre – ore 19.30 – Manovra, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato la legge di Bilancio che può ora essere pubblicata in Gazzetta ufficiale.

30 dicembre – ore 18.00 – Manovra, Fico chiede “scusa” agli italiani. “Non potevo mandare il Paese in esercizio provvisorio”. Qui il video

30 dicembre – ore 17.30 – Capodanno, botti e petardi vietati a Roma. La sindaca Raggi firma l’ordinanza. Qui tutti i dettagli.

30 dicembre – ore 17.00 – Elezioni Bangladesh, seggi chiusi: almeno 12 morti durante il voto. Primi risultati: in testa attuale premier Hasina

30 dicembre – ore 16.45 – Manovra, la Camera approva in via definitiva il testo con 313 voti a favore e 70 contrari. Qui tutti i dettagli

30 dicembre – ore 16.00 – Scontri Milano, convalidato l’arresto per tre ultras dell’Inter: “Azione in stile militare”. Ma è mistero sul mezzo che ha investito e ucciso il capo ultras del Varese. Qui i dettagli

30 dicembre – ore 15.00 – Migranti, Sea Watch e Sea Eye ancora bloccate nel Mediterraneo. L’appello: “Chiediamo solo un porto sicuro”. Qui i dettagli

30 dicembre – ore 14.00 – Manovra, per entrare a Venezia si dovrà pagare il biglietto. Qui i dettagli

30 dicembre – ore 13.00 – Napoli, morta la donna sommersa dalle formiche in ospedale. Qui i dettagli

30 dicembre – ore 12.00 – Manovra, il Blog delle Stelle e il “caso terrorismo”: due ore dopo il post sparisce. Qui i dettagli

30 dicembre – ore 11.00 – Elezioni in Bangladesh, seggi chiusi: almeno 12 morti durante il voto. Qui i dettagli

30 dicembre – ore 10.00 – Marocco, turiste stuprate e decapitate: arrestato un cittadino svizzero. Qui i dettagli

30 dicembre – ore 9.00 – Terremoto, scossa a Gallicano del Lazi avvertita anche a Roma. Qui i dettagli

L’agenda di oggi | Domenica 30 dicembre

Manovra: ieri sera, sabato 29 dicembre, il Governo giallo verde ha ivoto finale e per il 31 la trasmissione del testo al Quirinale per la conversione in legge. (Qui tutti gli aggiornamenti sulla manovra finanziaria : ieri sera, sabato 29 dicembre, il Governo giallo verde ha i ncassato la fiducia alla Camera con 327 voti favorevoli, 228 contrari e un astenuto. Oggi è previsto ile per il 31 la trasmissione del testo al Quirinale per la conversione in legge. (Qui tutti gli

Repubblica democratica del Congo: domenica 30 dicembre 2018 i cittadini della Repubblica Democratica del Congo sono chiamati alle urne per le diretta domenica 30 dicembre 2018 i cittadini della Repubblica Democratica del Congo sono chiamati alle urne per le elezioni generali, previste inizialmente per il 23 dicembre. (Qui la

Bangladesh: domenica 30 dicembre 2018 si tengono le elezioni nazionali in Bangladesh: il voto si svolge tra violenze, una profonda sfiducia nei confronti della politica e conflitti continui tra il governo e l’opposizione. La tensione per il voto è altissima. I seggi elettorali sono aperti da diverse ore e lo rimarranno fino alle 16 (quando in Italia saranno le 14). Nelle prime ore di voto si sono già registrate violenze e cinque persone sono morte negli scontri. (Qui gli aggiornamenti e la diretta : domenica 30 dicembre 2018 si tengono le elezioni nazionali in Bangladesh: il voto si svolge tra violenze, una profonda sfiducia nei confronti della politica e conflitti continui tra il governo e l’opposizione. La tensione per il voto è altissima. I seggi elettorali sono aperti da diverse ore e lo rimarranno fino alle 16 (quando in Italia saranno le 14). Nelle prime ore di voto si sono già registrate violenze enegli scontri. (Qui gli

Le notizie di oggi | Sabato 29 dicembre 29 dicembre – ore 17.00 – Italia, inizia la discussione sul voto di fiducia alla Camera sulla manovra. 29 dicembre – ore 15.30 – Italia, il presidente Mattarella ha nominato 33 “eroi” al merito della Repubblica italiana. 29 dicembre – ore 13.00 – Siria, Russia e Turchia hanno deciso che “coordineranno” le loro azioni sul terreno in Siria, dopo il ritiro delle truppe Usa dalla Siria. 29 dicembre – ore 11.00 – Egitto, uccisi 40 presunti miliziani dopo l’attacco contro un pullman di turisti filippini. 29 dicembre – ore 09.00 – Stati Uniti, nessun accordo sul bilancio per evitare lo shutdown. 29 dicembre – ore 08.00 – Filippine, sisma di magnitudo 6: rientra l’allerta tsunami. L’agenda di oggi | Sabato 29 dicembre Manovra: in Aula alla Camera per il : in Aula alla Camera per il voto di fiducia dalle 18,30. Usa: scade termine ultimo per un accordo al Congresso che eviti lo Egitto: le indagini dopo : scade termine ultimo per un accordo al Congresso che eviti lo shutdown a inizio 2019.: le indagini dopo l’attentato contro un bus turistico alle piramidi di Giza. Brasile: attesa la prima visita di Netanyahu nel paese per l’investitura del presidente Bolsonaro. Siria: il ministro degli Esteri turco in visita a Mosca per parlare della guerra in Siria. Scontri Milano: la serie A torna in campo, ma l’Inter gioca a Empoli senza tifosi al seguito. Terremoto: sviluppi del sisma nel Catanese. Le notizie di oggi | Venerdì 28 dicembre 28 dicembre – ore 21.00 – Manovra, l’ok finale slitta alla mattina di domenica 30 dicembre. 28 dicembre – ore 20.00 -Ungheria, rimossa statua dell’ero anti-sovietico Imre Nagy. 28 dicembre – ore 19.00 – Egitto, esplode autobus turistico al Cairo: ci sono morti e feriti. 28 dicembre – ore 17.00 – Giappone, mancano 340mila lavoratori: il governo invita i migranti a trasferirsi nel paese. 28 dicembre – ore 16.30 – Siria, il governo siriano riprende il controllo di Manbij, roccaforte dei ribelli curdi. 28 dicembre – ore 15.30 – Israele, è morto lo scrittore israeliano Amos Oz: aveva 79 anni (Qui i dettagli) 28 dicembre – ore 15.15 – Dazi, la Cina approva l’importazione di riso dagli Stati Uniti, o meglio acconsente all’ingresso in Cina di quel riso americano che supererà i controlli sanitari dei suoi ispettori. 28 dicembre – ore 15.00 Israele, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha accolto l’inizio di “una nuova era” con la “grande potenza” Brasile prima dell’incontro di venerdì con il presidente eletto del Brasile Jair Bolsonaro. 28 dicembre – ore 14.30 – Italia, Manovra “anticostituzionale”, il Pd deposita il ricorso alla Consulta. 28 dicembre – ore 13.30 – Usa, Trump minaccia: “Senza fondi per il muro saremo costretti a chiudere il confine”. 28 dicembre – ore 12.30 – Siria, il Fronte di liberazione nazionale, milizia siriana sostenuta dalla Turchia, ha dichiarato che i suoi convogli e quelli delle forze turche hanno iniziato a muoversi verso il fronte di Manbij. 28 dicembre – ore 11.00 – Indonesia, ultimo bilancio tsunami, 426 morti e 40 mila sfollati 28 dicembre – ore 10.00 – Senegal, il ministero della Sanità senegalese ha dichiarato la fine dell’epidemia di febbre dengue, che quest’anno ha colpito otto regioni su 14 del paese 28 dicembre – ore 9.00 – Migranti, Arrivano in Spagna i 311 migranti a bordo della Open Arms salvati dalle coste libiche. (Qui i dettagli) 28 dicembre – ore 8.00 – Finlandia, eliminato il reddito di cittadinanza dopo una sperimentazione di due anni (Qui i dettagli) 28 dicembre – ore 7.00 – Cina, il governo cinese punta a ripulire l’immagine dei propri dipartimenti sui social media e a eliminare i contenuti “scioccanti” dai canali ufficiali L’agenda di oggi | Venerdì 28 dicembre

Manovra: la legge di bilancio approda in Aula, mentre il voto è atteso per sabato. : la legge di bilancio approda in Aula, mentre il voto è atteso per sabato. Qui tutti gli aggiornamenti.

Pd: il partito illustra il : il partito illustra il ricorso alla Consulta sulla legge di bilancio.

Terremoto: al Consiglio dei ministri si discute dello : al Consiglio dei ministri si discute dello stato di emergenza nel Catanese.

Governo: si tiene la tradizionale conferenza di fine anno del premier Giuseppe Conte. Per le 19 è atteso il Consiglio dei ministri.

Migranti: la nave : la nave Open Arms con 300 persone a bordo attracca ad Algeciras, in Spagna.

Medio Oriente: conferenza stampa a Mosca con il russo Lavrov e il ministro Esteri giordano Safadi.

Scontri Inter-Napoli: sviluppi dopo la sviluppi dopo la morte dell ‘ultrà.

Agguato Pesaro: si attendono sviluppi si attendono sviluppi sull’omicidio del fratello di un collaboratore di giustizia

Le notizie di oggi | Giovedì 27 dicembre

27 dicembre – ore 19.00 – Germania, le Forze armate tedesche stanno studiando l’ipotesi di arruolare anche cittadini Ue “per alcuni incarichi in cui serve essere specializzati”.

27 dicembre – ore 17.00 – Arabia Saudita, dopo l’assassinio del giornalista saudita Jamal Khashoggi nel consolato a Istanbul, il re Salman ha ordinato un rimpasto nel governo e ha nominato un nuovo ministro degli Esteri

27 dicembre – ore 15.30 – Serie A, sabato e domenica si gioca. Niente stop al campionato dopo le violenze di Inter-Napoli

27 dicembre – ore 14.30 – Manovra “anticostituzionale”, il Pd raccoglie le firme per il ricorso alla Consulta. Qui i dettagli

27 dicembre – ore 14.00 – Scontri San Siro, si chiamava Daniele Belardinelli il tifoso morto negli scontri prima di Inter-Napoli. Era il capo ultras del gruppo varesino dei “Blood & Honour”. Qui i dettagli

27 dicembre – ore 12.30 – Giappone, riprende la caccia alle balene per scopi commerciali. Qui i dettagli

27 dicembre – ore 12.00 – Pensioni, presentate le novità nel maxi emendamento alla manovra. Qui i dettagli

27 dicembre – ore 11.30 – Esteri, la Lega Araba apre le porte alla riammissione della Siria. Qui i dettagli

27 dicembre – ore 11.00 – Calcio, si valuta lo stop del campionato di serie A (qui i dettagli) dopo la morte del tifoso dell’Inter e gli scontri di Milano

27 dicembre – ore 10.30 – Calcio, morto il tifoso dell’Inter investito da un van durante gli scontri con i supporter del Napoli. Qui i dettagli

27 dicembre – ore 10.00 – Firenze, auto si schianta contro una colonna del Corridoio Vasariano: “Danni ingenti”. Qui i dettagli

27 dicembre – ore 9.30 – Argentina, donna liberata dopo 32 anni dal rapimento. Qui la storia

27 dicembre – ore 8.30 – Calcio, Koulibaly, il post virale dopo gli insulti razzisti durante Inter-Napoli: “Orgoglioso del colore della mia pelle”. Qui i dettagli

27 dicembre – ore 8.00 – Terremoto, continua lo sciame sismico in provincia di Catania. Qui gli ultimi aggiornamenti