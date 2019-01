Stasera in tv 1 gennaio 2019 prima serata | Oggi in tv | Stasera in tv | Film tv stasera | Programmi tv | Guida programmi | Danza con me – Roberto Bolle, Sing, Braveheart, 4 ristornati – Alessandro Borghese

Cosa c’è stasera in tv 1 gennaio 2019? Una breve guida completa ai programmi e ai film in tv di stasera dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Real Time e quelli minori come Rai Movie, Rai 4, Iris, Tv 8, Italia 2, La 5, Cielo, Nove, Rai 5, Paramount Channel, Cine Sony.

Ecco il palinsesto dei programmi in prima serata e in seconda serata di martedì 1 gennaio 2019:

Oggi in tv: i programmi e i film di stasera in tv 1 gennaio 2019:

Stasera su Rai 1:

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Roberto Bolle Danza con me

00:05 – Un amore sul ghiaccio

Stasera su Rai 2:

20:30 – TG2 20.30

21:05 – Come d’incanto

22:55 – Pocahontas

00:10 – Appuntamento al cinema

Stasera su Rai 3:

20:00 – Blob

20:30 – Un posto al sole

21:20 – Braveheart – Cuore impavido

23:10 – TG3

Stasera su Rai 4

20:37 – Lol 🙂 ep.106

21:05 – La vera storia di Jack lo Squartatore

23:07 – Attacco al Potere

01:08 – Supernatural XII ep.8

01:53 – Supernatural XII ep.9

Stasera su Canale 5:

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELL’INCONSISTENZA

21:21 – SING – 1 PARTE – 1aTV

22:15 – TGCOM

22:16 – METEO.IT

22:19 – SING – 2 PARTE – 1aTV

23:23 – CAPODANNO A NEW YORK – 1 PARTE

00:17 – TGCOM

00:18 – METEO.IT

00:21 – CAPODANNO A NEW YORK – 2 PARTE

Stasera su Italia 1:

19:30 – HIT ON ICE

21:25 – INDEPENDENCE DAY – 1 PARTE

22:47 – TGCOM

22:50 – METEO.IT

22:53 – INDEPENDENCE DAY – 2 PARTE

00:25 – IL DOMANI CHE VERRA’ – THE TOMORROW SERIES – 1 PARTE

Stasera in tv 1 gennaio 2019 su Rete 4:

19:32 – TEMPESTA D’AMORE – 1aTV

20:30 – TEMPESTA D’AMORE – 1aTV

21:25 – IL SEGRETO – 1858 – 1aTV

22:30 – UNA VITA – 605 – 1aTV

23:32 – SHAKESPEARE IN LOVE – 1 PARTE

00:03 – TGCOM

00:05 – METEO.IT

Stasera su Canale 20:

20:15 – THE BIG BANG THEORY VI – L’EQUIVALENZA DELL’INSALATA DI UOVA

20:35 – THE BIG BANG THEORY VI – LA SPEDIZIONE DI BAKERSFIELD

21:00 – MATRIMONIO A PARIGI – 1 PARTE

22:06 – TG COM

22:11 – METEO

22:13 – MATRIMONIO A PARIGI – 2 PARTE

23:10 – HOSTAGES – IL POTERE DELLA PERSUASIONE

Stasera su Paramount Channel:

19:30 – Serendipity – Quando l’amore e’ magia

21:10 – Faccia a faccia

23:00 – Una Famiglia all’Improvviso

01:00 – Miracolo a Manhattan

Stasera su Rai Movie:

19:10 – La banda degli onesti

21:10 – Fantozzi contro tutti

22:50 – Un pesce di nome Wanda

00:40 – Il rompiscatole

Stasera su Cine Sony:

19:25 – La boutique di Natale

21:00 – Furia cieca

22:35 – Fuga da Absolom

00:50 – Accadde al penitenziario

Stasera in tv 1 gennaio 2019 su Iris:

19:15 – MIAMI VICE – BORRASCA

20:05 – WALKER TEXAS RANGER – LA TIGRE

21:00 – L’ALBERO DEGLI IMPICCATI

23:11 – LA LEGGE DEL CAPESTRO

Stasera su Tv8:

20:30 – Guess My Age – Indovina l’eta’ – 1^TV

21:25 – Noah

23:50 – Water Horse – La leggenda degli abissi

02:45 – Housebroken – Una casa sottosopra

Stasera su Italia 2:

19:45 – NARUTO SHIPPUDEN – SUL CAMPO DI BATTAGLIA

20:10 – I CAVALIERI DELLO ZODIACO – I CAVALIERI NERI

20:40 – I CAVALIERI DELLO ZODIACO – UNA DECISIONE DIFFICILE

21:10 – BRUNO

22:50 – MY HERO ACADEMIA I – UN RACCONTO DEL PASSATO

23:15 – MY HERO ACADEMIA I – PREPARIAMOCI PER GLI E SAMI FINALI

23:45 – MY HERO ACADEMIA I – RIALZATI, YAOYOROZU!

Stasera in tv 1 gennaio 2019 su La5:

19:40 – UOMINI E DONNE

21:10 – UNA TATA MAGICA – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:18 – METEO.IT

22:20 – UNA TATA MAGICA – 2 PARTE

23:05 – IL PADRE DELLA SPOSA

Stasera su Cielo:

20:00 – Affari al buio Il nuovo arrivato

20:30 – Affari di famiglia Il mirino della Grande Guerra

20:55 – Affari di famiglia Palloncini

21:20 – Quel che resta di mio marito

22:55 – Polyamori Ep. 1

23:30 – Polyamori Ep. 2

Stasera su Nove:

20:00 – Spie al ristorante – Affitto losco

20:25 – Cucine da incubo Italia – Trattoria Sicilia

21:25 – A testa alta

22:50 – Shadow Man – Il triangolo del terrore

00:40 – Airport Security Spagna

Stasera su La 7:

20:00 – TG LA7

20:35 – Uozzap – Collezione Autunno/Inverno

21:15 – Il socio

00:20 – A civil action – 1 Tempo

Stasera su La 7d:

20:25 – Cuochi e Fiamme

21:30 – Private Practice

00:55 – The Dr. Oz Show

Stasera su Real Time:

20:20 – Cake Star – Pasticcerie in sfida – Cagliari

21:40 – Cake Star – Pasticcerie in sfida – Napoli

22:50 – Dr. Pimple Popper: i 12 pop del Natale

00:20 – ER: storie incredibili – Lo squalo!

01:15 – ER: storie incredibili – Impatto profondo

Stasera su Spike:

20:40 – MERLIN La maledizione di Morgana

21:30 – E’ ARRIVATO MIO FRATELLO

23:05 – LA PATATA BOLLENTE

00:55 – THE LIBRARIANS…e l’ascesa del caos

01:40 – THE LIBRARIANS…e le fauci della morte

Stasera in tv 1 gennaio 2019 su Sky 1:

20:10 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti – 1^TV

22:20 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

23:25 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

Stasera su Sky Cinema 1:

19:15 – I delitti del Bar – Lume – Il battesimo di Ampelio

21:00 – Cinepop

21:15 – I delitti del Bar – Lume – Hasta pronto Viviani Prima TV

23:05 – The Greatest Showman

Se non trovi interessante la programmazione di oggi in tv, qui abbiamo raccolto un elenco di piattaforme web e metodi free per poter guardare film in libertà senza rischiare di finire nel circuito illegale dei siti pirata.

Per poter guardare film in libertà senza rischiare di finire nel circuito illegale dei siti pirata e quindi senza violare alcuna legge, esistono diverse piattaforme web che trasmettono le pellicole cinematografiche nel rispetto della legge e senza il bisogno di sottoscrivere alcun abbonamento.

Allo stesso modo, esistono vari modi per vedere le partite di calcio di ogni competizione in diretta streaming sul proprio dispositivo elettronico, sia esso un PC, uno smartphone o un tablet.

Molti siti che propongono la visione di questi eventi dal vivo sono illegali e offrono il più delle volte una qualità video e audio scarsa, oltre a venire periodicamente oscurati dalle autorità di polizia informatica per violazione del diritto di riproduzione.

Ci sono però numerosi portali che offrono la possibilità di vedere le partite di calcio in streaming live e in qualità HD.

Molti, come Sky Go e Premium Play, sono a pagamento, altri del tutto gratuiti. Ecco come e dove vedere le partite di calcio in streaming in modo legale stasera in tv.