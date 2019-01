Stasera in tv 1 gennaio 2019 prima serata | Oggi in tv | Stasera in tv | Film tv stasera | Programmi tv | Guida programmi | Danza con me – Roberto Bolle, Sing, Braveheart, 4 ristornati – Alessandro Borghese

Cosa c’è stasera in tv 1 gennaio 2019? Una breve guida completa ai programmi e ai film in tv di stasera dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Real Time e quelli minori come Rai Movie, Rai 4, Iris, Tv 8, Italia 2, La 5, Cielo, Nove, Rai 5, Paramount Channel, Cine Sony.

Ecco il palinsesto dei programmi in prima serata e in seconda serata di martedì 1 gennaio 2019:

Oggi in tv: i programmi e i film di stasera in tv 1 gennaio 2019:

Stasera su Rai 1:

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Roberto Bolle Danza con me

00:05 – Un amore sul ghiaccio

Stasera su Rai 2:

20:30 – TG2 20.30

21:05 – Come d’incanto

22:55 – Pocahontas

00:10 – Appuntamento al cinema

Stasera su Rai 3:

20:00 – Blob

20:30 – Un posto al sole

21:20 – Braveheart – Cuore impavido

23:10 – TG3

Stasera su Rai 4

20:37 – Lol 🙂 ep.106

21:05 – La vera storia di Jack lo Squartatore

23:07 – Attacco al Potere

01:08 – Supernatural XII ep.8

01:53 – Supernatural XII ep.9

Stasera su Canale 5:

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELL’INCONSISTENZA

21:21 – SING – 1 PARTE – 1aTV

22:15 – TGCOM

22:16 – METEO.IT

22:19 – SING – 2 PARTE – 1aTV

23:23 – CAPODANNO A NEW YORK – 1 PARTE

00:17 – TGCOM

00:18 – METEO.IT

00:21 – CAPODANNO A NEW YORK – 2 PARTE

Stasera su Italia 1:

19:30 – HIT ON ICE

21:25 – INDEPENDENCE DAY – 1 PARTE

22:47 – TGCOM

22:50 – METEO.IT

22:53 – INDEPENDENCE DAY – 2 PARTE

00:25 – IL DOMANI CHE VERRA’ – THE TOMORROW SERIES – 1 PARTE

Stasera in tv 1 gennaio 2019 su Rete 4:

19:32 – TEMPESTA D’AMORE – 1aTV

20:30 – TEMPESTA D’AMORE – 1aTV

21:25 – IL SEGRETO – 1858 – 1aTV

22:30 – UNA VITA – 605 – 1aTV

23:32 – SHAKESPEARE IN LOVE – 1 PARTE

00:03 – TGCOM

00:05 – METEO.IT

Stasera su Canale 20:

20:15 – THE BIG BANG THEORY VI – L’EQUIVALENZA DELL’INSALATA DI UOVA

20:35 – THE BIG BANG THEORY VI – LA SPEDIZIONE DI BAKERSFIELD

21:00 – MATRIMONIO A PARIGI – 1 PARTE

22:06 – TG COM

22:11 – METEO

22:13 – MATRIMONIO A PARIGI – 2 PARTE

23:10 – HOSTAGES – IL POTERE DELLA PERSUASIONE

Stasera su Paramount Channel:

19:30 – Serendipity – Quando l’amore e’ magia

21:10 – Faccia a faccia

23:00 – Una Famiglia all’Improvviso

01:00 – Miracolo a Manhattan

Stasera su Rai Movie:

19:10 – La banda degli onesti

21:10 – Fantozzi contro tutti

22:50 – Un pesce di nome Wanda

00:40 – Il rompiscatole

Stasera su Cine Sony:

19:25 – La boutique di Natale

21:00 – Furia cieca

22:35 – Fuga da Absolom

00:50 – Accadde al penitenziario

Stasera in tv 1 gennaio 2019 su Iris:

19:15 – MIAMI VICE – BORRASCA

20:05 – WALKER TEXAS RANGER – LA TIGRE

21:00 – L’ALBERO DEGLI IMPICCATI

23:11 – LA LEGGE DEL CAPESTRO

Stasera su Tv8:

20:30 – Guess My Age – Indovina l’eta’ – 1^TV

21:25 – Noah

23:50 – Water Horse – La leggenda degli abissi

02:45 – Housebroken – Una casa sottosopra

Stasera su Italia 2:

19:45 – NARUTO SHIPPUDEN – SUL CAMPO DI BATTAGLIA

20:10 – I CAVALIERI DELLO ZODIACO – I CAVALIERI NERI

20:40 – I CAVALIERI DELLO ZODIACO – UNA DECISIONE DIFFICILE

21:10 – BRUNO

22:50 – MY HERO ACADEMIA I – UN RACCONTO DEL PASSATO

23:15 – MY HERO ACADEMIA I – PREPARIAMOCI PER GLI E SAMI FINALI

23:45 – MY HERO ACADEMIA I – RIALZATI, YAOYOROZU!

Stasera in tv 1 gennaio 2019 su La5:

19:40 – UOMINI E DONNE

21:10 – UNA TATA MAGICA – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:18 – METEO.IT

22:20 – UNA TATA MAGICA – 2 PARTE

23:05 – IL PADRE DELLA SPOSA

Stasera su Cielo:

20:00 – Affari al buio Il nuovo arrivato

20:30 – Affari di famiglia Il mirino della Grande Guerra

20:55 – Affari di famiglia Palloncini

21:20 – Quel che resta di mio marito

22:55 – Polyamori Ep. 1

23:30 – Polyamori Ep. 2

Stasera su Nove:

20:00 – Spie al ristorante – Affitto losco

20:25 – Cucine da incubo Italia – Trattoria Sicilia

21:25 – A testa alta

22:50 – Shadow Man – Il triangolo del terrore

00:40 – Airport Security Spagna

Stasera su La 7:

20:00 – TG LA7

20:35 – Uozzap – Collezione Autunno/Inverno

21:15 – Il socio

00:20 – A civil action – 1 Tempo

Stasera su La 7d:

20:25 – Cuochi e Fiamme

21:30 – Private Practice

00:55 – The Dr. Oz Show

Stasera su Real Time:

20:20 – Cake Star – Pasticcerie in sfida – Cagliari

21:40 – Cake Star – Pasticcerie in sfida – Napoli

22:50 – Dr. Pimple Popper: i 12 pop del Natale

00:20 – ER: storie incredibili – Lo squalo!

01:15 – ER: storie incredibili – Impatto profondo

Stasera su Spike:

20:40 – MERLIN La maledizione di Morgana

21:30 – E’ ARRIVATO MIO FRATELLO

23:05 – LA PATATA BOLLENTE

00:55 – THE LIBRARIANS…e l’ascesa del caos

01:40 – THE LIBRARIANS…e le fauci della morte

Stasera in tv 1 gennaio 2019 su Sky 1:

20:10 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti – 1^TV

22:20 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

23:25 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

Stasera su Sky Cinema 1:

19:15 – I delitti del Bar – Lume – Il battesimo di Ampelio

21:00 – Cinepop

21:15 – I delitti del Bar – Lume – Hasta pronto Viviani Prima TV

23:05 – The Greatest Showman