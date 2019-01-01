Previsioni meteo in Italia
PREVISIONI METEO – Di seguito le previsioni meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi e di domani.
Previsioni meteo in Italia lunedì 31 dicembre 2018
Il bollettino meteo dell’Aeronautica Militare:
NORD:
– ADDENSAMENTI COMPATTI LUNGO I RILIEVI CONFINALI ALPINI
CENTRORIENTALI, CON LOCALI DEBOLI NEVICATE AL DI SOPRA DEI 1000 ‘
1200 METRI;
CIELO POCO NUVOLOSO O VELATO SUL RESTO DEL SETTENTRIONE.
CENTRO E SARDEGNA:
– AL MATTINO LOCALI ADDENSAMENTI COMPATTI SULL’ABRUZZO, CON LOCALI
DEBOLI PIOGGE O ROVESCI;
CIELO POCO NUVOLOSO O VELATO SUL RESTO DEL CENTRO.
DAL POMERIGGIO ESTENSIONE DELLA NUVOLOSITA’ COMPATTA ALLE RESTANTI
REGIONI ADRIATICHE, ACCOMPAGNATE DA PIOGGE O ROVESCI SPARSI E LOCALI
NEVICATE LUNGO LE AREE INTERNE DI ABRUZZO E MARCHE MERIDIONALI, AL DI
SOPRA DEI 700 METRI.
SUD E SICILIA:
– NUBI SPARSE UN PO’ OVUNQUE, CON DEBOLI PIOGGE SPARSE SULLE AREE
ADRIATICHE, ED UN PO’ PIU’ CONSISTENTI SU CALABRIA IONICA E SICILIA
TIRRENICA.
NEVICATE SPARSE LUNGO LE AREE APPENNINICHE, A QUOTE SUPERIORI AGLI
700 METRI.
TEMPERATURE:
– MINIME IN GENERALE SENZA VARIAZIONI DI RILIEVO;
– MASSIME IN LIEVE CALO SU LOMBARDIA CENTROMERIDIONALE, TOSCANA ED
EMILIA-ROMAGNA OCCIDENTALE;
IN DIMINUZIONE PIU’ SIGNIFICATIVA AL SUD ED ABRUZZO;
STAZIONARIE SUL RESTO DEL CENTRO E SUL FRIULI-VENEZIA GIULIA, IN
AUMENTO ALTROVE.
VENTI:
– FORTI SETTENTRIONALI AL SUD CON RINFORZI DAL POMERIGGIO FINO A
BURRASCA FORTE.
– DA MODERATI A FORTI DA NORD, LUNGO L’ARCO ALPINO CENTRORIENTALE;
– DEBOLI DI DIREZIONE VARIABILE SUL RESTO DELLA PENISOLA MA CON
SENSIBILI RINFORZI DA NORD-EST NEL CORSO DELLA SERATA SULLE REGIONI
CENTRALI PENINSULARI.
MARI:
– DA POCO MOSSI A LOCALMENTE MOSSI MAR LIGURE ED ADRIATICO
SETTENTRIONALE;
– DA MOLTO MOSSI AD AGITATI L’ADRIATICO CENTROMERIDIONALE E LO IONIO,
IN QUEST’ULTIMO TENDENTE A DIVENIRE MOLTO AGITATO IN SERATA;
– DA MOSSI A MOLTO MOSSI I RESTANTI MARI, TENDENTI IN SERATA A
DIVENIRE AGITATI IL TIRRENO E LO STRETTO DI SICILIA.
Previsioni meteo in Italia martedì 1 gennaio 2019
Il bollettino meteo dell’Aeronautica Militare:
NORD:
– CIELO IN GENERALE SERENO O POCO NUVOLOSO.
DAL POMERIGGIO AUMENTO DELLA NUVOLOSITA’ BASSA SULLA LIGURIA, IN
ESTENSIONE SERALE ANCHE ALLE AREE APPENNINICHE DI PIEMONTE
MERIDIONALE ED EMILIA-ROMAGNA OCCIDENTALE.
DALLA TARDA SERATA INOLTRE NUOVO AUMENTO DELLA NUVOLOSITA’ BASSA E
STRATIFICATA SULLA PIANURA PADANA ORIENTALE.
CENTRO E SARDEGNA:
– AL MATTINO LOCALI ADDENSAMENTI COMPATTI SU ABRUZZO E MARCHE
MERIDIONALI, CON LOCALI DEBOLI PRECIPITAZIONI NEVOSE SULLE AREE
INTERNE AL DI SOPRA DEI 600 METRI;
CIELO POCO NUVOLOSO O VELATO SUL RESTO DEL CENTRO.
DAL POMERIGGIO DIRADAMENTO DELLA NUVOLOSITA’ COMPATTA E ATTENUAZIONE
DEI FENOMENI SULL’ABRUZZO E SUO CONTESTUALE AUMENTO SULLA SARDEGNA.
SUD E SICILIA:
– AL MATTINO CIELO IN GENERALE MOLTO NUVOLOSO, CON ROVESCI O
TEMPORALI SPARSI.
DAL POMERIGGIO GRADUALE DIRADAMENTO DELLA NUVOLOSITA’ COMPATTA, CON
IN SERATA CIELO SERENO O POCO NUVOLOSO SU TUTTO IL MERIDIONE.
TEMPERATURE:
– MINIME IN DIMINUZIONE SULLE REGIONI CENTROCCIDENTALI DEL NORD, AL
CENTRO-SUD PENINSULARE E SULLA SICILIA, STAZIONARIE O IN LIEVE
AUMENTO ALTROVE;
– MASSIME IN AUMENTO LUNGO LE AREE ALPINE E PREALPINE, IN DIMINUZIONE
SUL RESTO DEL CENTRO-NORD E SULLA SICILIA, STAZIONARIE ALTROVE.
VENTI:
– DA MODERATI A FORTI DA NORD, SULLE REGIONI MERIDIONALI, CON
RINFORZI SULLE REGIONI TIRRENICHE E IONICHE.
– DEBOLI VARIABILI SUL RESTO DEL PAESE, TENDENTI A DISPORSI DA OVEST
IN PIANURA PADANA.
MARI:
– DA AGITATO A MOLTA AGITATO LO IONIO;
– DA MOLTO MOSSI AD AGITATI L’ADRIATICO MERIDIONALE, IL TIRRENO E LO
STRETTO DI SICILIA;
– DA POCO MOSSI A MOSSI IL MAR LIGURE E L’ADRIATICO SETTENTRIONALE –
DA MOSSI A MOLTO MOSSI I RESTANTI MARI.