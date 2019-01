Previsioni meteo in Italia

PREVISIONI METEO – Di seguito le previsioni meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi e di domani.

Previsioni meteo in Italia lunedì 31 dicembre 2018

Il bollettino meteo dell’Aeronautica Militare:

NORD:

– ADDENSAMENTI COMPATTI LUNGO I RILIEVI CONFINALI ALPINI

CENTRORIENTALI, CON LOCALI DEBOLI NEVICATE AL DI SOPRA DEI 1000 ‘

1200 METRI;

CIELO POCO NUVOLOSO O VELATO SUL RESTO DEL SETTENTRIONE.

CENTRO E SARDEGNA:

– AL MATTINO LOCALI ADDENSAMENTI COMPATTI SULL’ABRUZZO, CON LOCALI

DEBOLI PIOGGE O ROVESCI;

CIELO POCO NUVOLOSO O VELATO SUL RESTO DEL CENTRO.

DAL POMERIGGIO ESTENSIONE DELLA NUVOLOSITA’ COMPATTA ALLE RESTANTI

REGIONI ADRIATICHE, ACCOMPAGNATE DA PIOGGE O ROVESCI SPARSI E LOCALI

NEVICATE LUNGO LE AREE INTERNE DI ABRUZZO E MARCHE MERIDIONALI, AL DI

SOPRA DEI 700 METRI.

SUD E SICILIA:

– NUBI SPARSE UN PO’ OVUNQUE, CON DEBOLI PIOGGE SPARSE SULLE AREE

ADRIATICHE, ED UN PO’ PIU’ CONSISTENTI SU CALABRIA IONICA E SICILIA

TIRRENICA.

NEVICATE SPARSE LUNGO LE AREE APPENNINICHE, A QUOTE SUPERIORI AGLI

700 METRI.

TEMPERATURE:

– MINIME IN GENERALE SENZA VARIAZIONI DI RILIEVO;

– MASSIME IN LIEVE CALO SU LOMBARDIA CENTROMERIDIONALE, TOSCANA ED

EMILIA-ROMAGNA OCCIDENTALE;

IN DIMINUZIONE PIU’ SIGNIFICATIVA AL SUD ED ABRUZZO;

STAZIONARIE SUL RESTO DEL CENTRO E SUL FRIULI-VENEZIA GIULIA, IN

AUMENTO ALTROVE.

VENTI:

– FORTI SETTENTRIONALI AL SUD CON RINFORZI DAL POMERIGGIO FINO A

BURRASCA FORTE.

– DA MODERATI A FORTI DA NORD, LUNGO L’ARCO ALPINO CENTRORIENTALE;

– DEBOLI DI DIREZIONE VARIABILE SUL RESTO DELLA PENISOLA MA CON

SENSIBILI RINFORZI DA NORD-EST NEL CORSO DELLA SERATA SULLE REGIONI

CENTRALI PENINSULARI.

MARI:

– DA POCO MOSSI A LOCALMENTE MOSSI MAR LIGURE ED ADRIATICO

SETTENTRIONALE;

– DA MOLTO MOSSI AD AGITATI L’ADRIATICO CENTROMERIDIONALE E LO IONIO,

IN QUEST’ULTIMO TENDENTE A DIVENIRE MOLTO AGITATO IN SERATA;

– DA MOSSI A MOLTO MOSSI I RESTANTI MARI, TENDENTI IN SERATA A

DIVENIRE AGITATI IL TIRRENO E LO STRETTO DI SICILIA.

Previsioni meteo in Italia martedì 1 gennaio 2019

Il bollettino meteo dell’Aeronautica Militare:

NORD:

– CIELO IN GENERALE SERENO O POCO NUVOLOSO.

DAL POMERIGGIO AUMENTO DELLA NUVOLOSITA’ BASSA SULLA LIGURIA, IN

ESTENSIONE SERALE ANCHE ALLE AREE APPENNINICHE DI PIEMONTE

MERIDIONALE ED EMILIA-ROMAGNA OCCIDENTALE.

DALLA TARDA SERATA INOLTRE NUOVO AUMENTO DELLA NUVOLOSITA’ BASSA E

STRATIFICATA SULLA PIANURA PADANA ORIENTALE.

CENTRO E SARDEGNA:

– AL MATTINO LOCALI ADDENSAMENTI COMPATTI SU ABRUZZO E MARCHE

MERIDIONALI, CON LOCALI DEBOLI PRECIPITAZIONI NEVOSE SULLE AREE

INTERNE AL DI SOPRA DEI 600 METRI;

CIELO POCO NUVOLOSO O VELATO SUL RESTO DEL CENTRO.

DAL POMERIGGIO DIRADAMENTO DELLA NUVOLOSITA’ COMPATTA E ATTENUAZIONE

DEI FENOMENI SULL’ABRUZZO E SUO CONTESTUALE AUMENTO SULLA SARDEGNA.

SUD E SICILIA:

– AL MATTINO CIELO IN GENERALE MOLTO NUVOLOSO, CON ROVESCI O

TEMPORALI SPARSI.

DAL POMERIGGIO GRADUALE DIRADAMENTO DELLA NUVOLOSITA’ COMPATTA, CON

IN SERATA CIELO SERENO O POCO NUVOLOSO SU TUTTO IL MERIDIONE.

TEMPERATURE:

– MINIME IN DIMINUZIONE SULLE REGIONI CENTROCCIDENTALI DEL NORD, AL

CENTRO-SUD PENINSULARE E SULLA SICILIA, STAZIONARIE O IN LIEVE

AUMENTO ALTROVE;

– MASSIME IN AUMENTO LUNGO LE AREE ALPINE E PREALPINE, IN DIMINUZIONE

SUL RESTO DEL CENTRO-NORD E SULLA SICILIA, STAZIONARIE ALTROVE.

VENTI:

– DA MODERATI A FORTI DA NORD, SULLE REGIONI MERIDIONALI, CON

RINFORZI SULLE REGIONI TIRRENICHE E IONICHE.

– DEBOLI VARIABILI SUL RESTO DEL PAESE, TENDENTI A DISPORSI DA OVEST

IN PIANURA PADANA.

MARI:

– DA AGITATO A MOLTA AGITATO LO IONIO;

– DA MOLTO MOSSI AD AGITATI L’ADRIATICO MERIDIONALE, IL TIRRENO E LO

STRETTO DI SICILIA;

– DA POCO MOSSI A MOSSI IL MAR LIGURE E L’ADRIATICO SETTENTRIONALE –

DA MOSSI A MOLTO MOSSI I RESTANTI MARI.