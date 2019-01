L’Angelus di Capodanno di Papa Francesco: “La buona politica sia al servizio della pace”

Nella 52esima giornata mondiale della pace, Papa Francesco saluta il nuovo anno e i fedeli in Piazza San Pietro a Roma.

Papa Francesco nella sua omelia ha ricordato la brutalità delle guerre in corso e l’importanza delle comunità.

Nel suo breve ma intenso discorso il pontefice ha lanciato i suoi auguri per il nuovo anno. Ha nominato subito il presidente della Repubblica Sergio Mattarella: “Ringrazio il signor presidente della Repubblica italiana per le espressioni augurali che mi ha indirizzato ieri sera. Il Signore benedica sempre il suo alto e prezioso servizio al popolo italiano”. Lo ha detto Papa Francesco all’Angelus, in risposta alle parole di Sergio Mattarella ieri sera nel messaggio di fine d’anno

“Ogni giorno possiamo essere artigiani di pace”, in un primo gennaio assolato il Papa ha lanciato un messaggio su come ognuno di noi possa cambiare la società nel suo piccolo.

Poi, come al solito si è congedato con una frase informale verso i presenti: “Pregate per me me, buon pranzo e arrivederci”.

