Lavorare all’Onu | Programma Giovani Funzionari | Se hai sempre sognato di lavorare all’Onu, l’occasione giusta potrebbe essere arrivata. Fino al 14 dicembre 2018 è possibile candidarsi per il concorso JPO Programme, il Programma Giovani Funzionari finalizzato alla partecipazioni dei laureati ad un percorso di formazione e lavoro da svolgere presso le Nazioni Unite.

Si tratta di un progetto finanziato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo e dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo.

Grazia a questa iniziativa, della durata di 2 anni, viene data ai giovani l’opportunità di una formazione professionale nell’ambito delle organizzazioni internazionali e la possibilità di avviare una carriera all’estero.

I requisiti necessari per poter accedere alla pre-selezione del Programma Giovani Funzionari delle Organizzazioni Internazionali (JPO) Edizione 2018/2019 sono i seguenti:

Essere nati il o dopo il 1 gennaio 1988 (1 gennaio 1985 se laureati in medicina)

Possedere la nazionalità italiana

Avere un’ottima conoscenza della lingua inglese e italiana

Avere ottenuto uno dei seguenti titoli accademici prima della scadenza per la presentazione delle candidature:

– laurea specialistica/magistrale

– laurea magistrale a ciclo unico

– laurea/laurea triennale accompagnata da un titolo di Master universitario

– Bachelor’s degree accompagnato da un titolo di Master universitario.

Data la natura altamente competitiva del Programma JPO e le crescenti competenze richieste dalle organizzazioni internazionali, le seguenti qualificazioni aggiuntive sono spesso considerate asset importanti in fase di valutazione:

Conoscenza di altre lingue ufficiali delle Nazioni Unite o lingue parlate nei paesi in via di sviluppo

Possesso di ulteriori titoli accademici e/o corsi di formazione rilevanti

Aver maturato una solida esperienza professionale, della durata di almeno un anno

Possesso di alcune capacità/competenze quali orientamento al cliente, lavoro di squadra, comunicazione, responsabilità, pianificazione e organizzazione del lavoro.

I candidati dovranno essere motivati e disposti ad adattarsi a diversi ambienti di lavoro. Inoltre, dovranno dimostrare impegno nei confronti dei valori fondamentali delle Nazioni Unite, cioè integrità, professionalità e rispetto della diversità.

Lavorare all’Onu | Programma Giovani Funzionari | Scadenze

La scadenza per l’invio online delle candidature è il 14 dicembre 2018 alle ore 15:00 (ora italiana). Si invita a consultare attentamente la pagina web How to Apply prima di iniziare la compilazione del formulario elettronico relativo al Programma JPO 2018/2019.

Le domande di partecipazione dovranno essere inviate online attraverso il sistema di “Online Web Application” (OWA) dell’ufficio UN/DESA di Roma raggiungibile dal sito www.undesa.it. Non verranno accettate domande pervenute per posta, email, fax o consegnate a mano presso l’Ufficio UN/DESA di Roma.

A causa dell’elevato numero di candidature previste verranno contattati esclusivamente i candidati preselezionati per le interviste.