Grammy Awards 2019, svelate le nomination: ecco tutti i cantanti in gara all’Oscar della musica

Grammy Awards 2019 nomination | Cantanti in gara | 10 febbraio | Musica

Venerdì 7 dicembre 2018 è il giorno in cui vengono svelate dalla Recording Academy le nomination per i Grammy Awards 2019, in programma domenica 10 febbraio 2019 a Los Angeles.

Per poter partecipare, ogni registrazione deve essere stata rilasciata tra il 1 ottobre 2017 e il 30 settembre 2018. Tantissimi i cantanti in gara, suddivisi in 84 diverse categorie. Lo stesso numero dell’edizione dello scorso anno.

> QUI TUTTO QUELLO CHE C’E’ DA SAPERE SUI GRAMMY AWARDS 2019

L’annuncio delle nomination, inizialmente previsto per mercoledì 5 dicembre 2018, è stato posticipato a giorno 7 per osservare il lutto nel giorno dei funerali dell’ex presidente americano George H. W. Bush, morto sabato 1 dicembre.

Di seguito, ecco i nomi di tutti i cantanti candidati a vincere gli Oscar della musica:

– SE NON VISUALIZZI GLI ULTIMISSIMI AGGIORNAMENTI, CLICCA QUI –

Grammy Awards 2019 nomination | I cantanti in gara | Categorie principali

Una delle novità dei Grammy Awards 2019 riguarda il numero dei candidati per le quattro categorie principali (Record of the Year, Album of the Year, Song of the Year e Best New Artist): per ognuna sono otto i candidati, contro i cinque delle scorse edizioni e di tutte le altre categorie.

1 – Best new artist Grammy 2019

Chloe X Halle

Luke Combs

Greta Van Fleet

H.E.R.

Dua Lipa

Margo Price

Bebe Rexha

Jorja Smith

2 – Album of the year

“Invasion of Privacy,” Cardi B

“By the Way, I Forgive You,” Brandi Carlile

“Scorpion,” Drake

“H.E.R.,” H.E.R.

“Beerbongs & Bentleys,” Post Malone

“Dirty Computer,” Janelle Monae

“Golden Hour,” Kacey Musgraves

“Black Panther: The Album,” Featuring Kendrick Lamar

3 – Record of the year

“I Like It,” Cardi B, Bad Bunny & J Balvin

“The Joke,” Brandi Carlile

“This is America,” Childish Gambino

“God’s Plan,” Drake

“Shallow,” Lady Gaga and Bradley Cooper

“All The Stars,” Kendrick Lamar and SZA

“Rockstar,” Post Malone feat. 21 Savage

“The Middle,” Zedd, Maren Morris and Grey

4 – Song of the year Grammy 2019

“All The Stars,” Kendrick Duckworth, Mark Spears, Al Shuckburgh, Anthony Tiffith and Solana Rowe

“Boo’d Up,” Larrance Dopson, Joelle James, Ella Mai, and Dijon McFarlane

“God’s Plan,” Aubrey Graham, Daveon Jackson, Brock Korsan, Ron Latour, Matthew Samuels and Noah Shebib.

“In My Blood,” Teddy Geiger, Scott Harris, Shawn Mendes and Geoffrey Warburton

“The Joke,” Brandi Carlile, Dave Cobb, Phil Hanseroth and Tim Hanseroth

“The Middle,” Sarah Aarons, Jordan K. Johnson, Stefan Johnson, Marcus Lomax, Kyle Trewartha, Michael Trewartha and Anton Zaslavski

“Shallow,” Lady Gaga, Mark Ronson, Anthony Rossomando and Andrew Wyatt

“This Is America,” Donald Glover and Ludwig Göransson

Grammy Awards 2019 nomination | I cantanti in gara | Pop

5 – Best Pop Solo Performance

For new vocal or instrumental pop recordings. Singles or Tracks only.

COLORS (Beck)

HAVANA (LIVE) (Camila Cabello)

GOD IS A WOMAN (Ariana Grande)

JOANNE (WHERE DO YOU THINK YOU’RE GOIN’?) (Lady Gaga)

BETTER NOW (Post Malone)

6. Best Pop Duo/Group Performance

FALL IN LINE (Christina Aguilera Featuring Demi Lovato)

DON’T GO BREAKING MY HEART (Backstreet Boys)

‘S WONDERFUL (Tony Bennett & Diana Krall)

SHALLOW

Lady Gaga & Bradley Cooper

Lady Gaga & Bradley Cooper GIRLS LIKE YOU

Maroon 5 Featuring Cardi B

Maroon 5 Featuring Cardi B SAY SOMETHING

Justin Timberlake Featuring Chris Stapleton

Justin Timberlake Featuring Chris Stapleton THE MIDDLE

Zedd, Maren Morris & Grey

7. Best Traditional Pop Vocal Album

LOVE IS HERE TO STAY

Tony Bennett & Diana Krall

Tony Bennett & Diana Krall MY WAY

Willie Nelson

Willie Nelson NAT “KING” COLE & ME

Gregory Porter

Gregory Porter STANDARDS (DELUXE)

Seal

Seal THE MUSIC…THE MEM’RIES…THE MAGIC!

Barbra Streisand

8. Best Pop Vocal Album

CAMILA

Camila Cabello

Camila Cabello MEANING OF LIFE

Kelly Clarkson

Kelly Clarkson SWEETENER

Ariana Grande

Ariana Grande SHAWN MENDES

Shawn Mendes

Shawn Mendes BEAUTIFUL TRAUMA

P!nk

P!nk REPUTATION

Taylor Swift

Grammy Awards 2019 nomination | I cantanti in gara | Dance/Electronic Music

9. Best Dance Recording

NORTHERN SOUL

Above & Beyond Featuring Richard Bedford

Above & Beyond, producers; Above & Beyond, mixers

Above & Beyond Featuring Richard Bedford Above & Beyond, producers; Above & Beyond, mixers ULTIMATUM

Disclosure (Featuring Fatoumata Diawara)

Guy Lawrence & Howard Lawrence, producers; Guy Lawrence, mixer

Disclosure (Featuring Fatoumata Diawara) Guy Lawrence & Howard Lawrence, producers; Guy Lawrence, mixer LOSING IT

Fisher

Paul Nicholas Fisher, producer; Kevin Granger, mixer

Fisher Paul Nicholas Fisher, producer; Kevin Granger, mixer ELECTRICITY

Silk City & Dua Lipa Featuring Diplo & Mark Ronson

Silk City, producers; Josh Gudwin, mixer

Silk City & Dua Lipa Featuring Diplo & Mark Ronson Silk City, producers; Josh Gudwin, mixer GHOST VOICES

Virtual Self

Porter Robinson, producer; Porter Robinson, mixer

10. Best Dance/Electronic Album

SINGULARITY

Jon Hopkins

Jon Hopkins WOMAN WORLDWIDE

Justice

Justice TREEHOUSE

Sofi Tukker

Sofi Tukker OIL OF EVERY PEARL’S UN-INSIDES

SOPHIE

SOPHIE LUNE ROUGE

TOKiMONSTA

Grammy Awards 2019 nomination | I cantanti in gara | Contemporary Instrumental Music

11. Best Contemporary Instrumental Album

THE EMANCIPATION PROCRASTINATION

Christian Scott aTunde Adjuah

Christian Scott aTunde Adjuah STEVE GADD BAND

Steve Gadd Band

Steve Gadd Band MODERN LORE

Julian Lage

Julian Lage LAID BLACK

Marcus Miller

Marcus Miller PROTOCOL 4

Simon Phillips

Grammy Awards 2019 nomination | I cantanti in gara | Rock

12. Best Rock Performance

FOUR OUT OF FIVE

Arctic Monkeys

Arctic Monkeys WHEN BAD DOES GOOD

Chris Cornell

Chris Cornell MADE AN AMERICA

THE FEVER 333

THE FEVER 333 HIGHWAY TUNE

Greta Van Fleet

Greta Van Fleet UNCOMFORTABLE

Halestorm

13. Best Metal Performance

CONDEMNED TO THE GALLOWS

Between The Buried And Me

Between The Buried And Me HONEYCOMB

Deafheaven

Deafheaven ELECTRIC MESSIAH

High On Fire

High On Fire BETRAYER

Trivium

Trivium ON MY TEETH

Underoath

14. Best Rock Song

BLACK SMOKE RISING

Jacob Thomas Kiszka, Joshua Michael Kiszka, Samuel Francis Kiszka & Daniel Robert Wagner, songwriters (Greta Van Fleet)

Jacob Thomas Kiszka, Joshua Michael Kiszka, Samuel Francis Kiszka & Daniel Robert Wagner, songwriters (Greta Van Fleet) JUMPSUIT

Tyler Joseph, songwriter (Twenty One Pilots)

Tyler Joseph, songwriter (Twenty One Pilots) MANTRA

Jordan Fish, Matthew Kean, Lee Malia, Matthew Nicholls & Oliver Sykes, songwriters (Bring Me The Horizon)

Jordan Fish, Matthew Kean, Lee Malia, Matthew Nicholls & Oliver Sykes, songwriters (Bring Me The Horizon) MASSEDUCTION

Jack Antonoff & Annie Clark, songwriters (St. Vincent)

Jack Antonoff & Annie Clark, songwriters (St. Vincent) RATS

Tom Dalgety & A Ghoul Writer, songwriters (Ghost)

15. Best Rock Album

RAINIER FOG

Alice In Chains

Alice In Chains M A N I A

Fall Out Boy

Fall Out Boy PREQUELLE

Ghost

Ghost FROM THE FIRES

Greta Van Fleet

Greta Van Fleet PACIFIC DAYDREAM

Weezer

Grammy Awards 2019 nomination | I cantanti in gara | Alternative

16. Best Alternative Music Album

TRANQUILITY BASE HOTEL + CASINO

Arctic Monkeys

Arctic Monkeys COLORS

Beck

Beck UTOPIA

Björk

Björk AMERICAN UTOPIA

David Byrne

David Byrne MASSEDUCTION

St. Vincent

Grammy Awards 2019 nomination | I cantanti in gara | R&B

17. Best R&B Performance

LONG AS I LIVE

Toni Braxton

Toni Braxton SUMMER

The Carters

The Carters Y O Y

Lalah Hathaway

Lalah Hathaway BEST PART

H.E.R. Featuring Daniel Caesar

H.E.R. Featuring Daniel Caesar FIRST BEGAN

PJ Morton

18. Best Traditional R&B Performance

BET AIN’T WORTH THE HAND

Leon Bridges

Leon Bridges DON’T FALL APART ON ME TONIGHT

Bettye LaVette

Bettye LaVette HONEST

MAJOR.

MAJOR. HOW DEEP IS YOUR LOVE

PJ Morton Featuring Yebba

PJ Morton Featuring Yebba MADE FOR LOVE

Charlie Wilson Featuring Lalah Hathaway

19. Best R&B Song

BOO’D UP

Larrance Dopson, Joelle James, Ella Mai & Dijon McFarlane, songwriters (Ella Mai)

Larrance Dopson, Joelle James, Ella Mai & Dijon McFarlane, songwriters (Ella Mai) COME THROUGH AND CHILL

Jermaine Cole, Miguel Pimentel & Salaam Remi, songwriters (Miguel Featuring J. Cole & Salaam Remi)

Jermaine Cole, Miguel Pimentel & Salaam Remi, songwriters (Miguel Featuring J. Cole & Salaam Remi) FEELS LIKE SUMMER

Donald Glover & Ludwig Goransson, songwriters (Childish Gambino)

Donald Glover & Ludwig Goransson, songwriters (Childish Gambino) FOCUS

Darhyl Camper Jr, H.E.R. & Justin Love, songwriters (H.E.R.)

Darhyl Camper Jr, H.E.R. & Justin Love, songwriters (H.E.R.) LONG AS I LIVE

Paul Boutin, Toni Braxton & Antonio Dixon, songwriters (Toni Braxton)

20. Best Urban Contemporary Album

EVERYTHING IS LOVE

The Carters

The Carters THE KIDS ARE ALRIGHT

Chloe x Halle

Chloe x Halle CHRIS DAVE AND THE DRUMHEDZ

Chris Dave And The Drumhedz

Chris Dave And The Drumhedz WAR & LEISURE

Miguel

Miguel VENTRILOQUISM

Meshell Ndegeocello

21. Best R&B Album

SEX & CIGARETTES

Toni Braxton

Toni Braxton GOOD THING

Leon Bridges

Leon Bridges HONESTLY

Lalah Hathaway

Lalah Hathaway H.E.R.

H.E.R.

H.E.R. GUMBO UNPLUGGED (LIVE)

PJ Morton

Grammy Awards 2019 nomination | I cantanti in gara | Rap

22. Best Rap Performance

BE CAREFUL

Cardi B

Cardi B NICE FOR WHAT

Drake

Drake KING’S DEAD

Kendrick Lamar, Jay Rock, Future & James Blake

Kendrick Lamar, Jay Rock, Future & James Blake BUBBLIN

Anderson .Paak

Anderson .Paak SICKO MODE

Travis Scott, Drake, Big Hawk & Swae Lee

23. Best Rap/Sung Performance

LIKE I DO

Christina Aguilera Featuring Goldlink

Christina Aguilera Featuring Goldlink PRETTY LITTLE FEARS

6lack Featuring J. Cole

6lack Featuring J. Cole THIS IS AMERICA

Childish Gambino

Childish Gambino ALL THE STARS

Kendrick Lamar & SZA

Kendrick Lamar & SZA ROCKSTAR

Post Malone Featuring 21 Savage

24. Best Rap Song

GOD’S PLAN

Aubrey Graham, Daveon Jackson, Brock Korsan, Ron LaTour, Matthew Samuels & Noah Shebib, songwriters (Drake)

Aubrey Graham, Daveon Jackson, Brock Korsan, Ron LaTour, Matthew Samuels & Noah Shebib, songwriters (Drake) KING’S DEAD

Kendrick Duckworth, Samuel Gloade, James Litherland, Johnny McKinzie, Mark Spears, Travis Walton, Nayvadius Wilburn & Michael Williams II, songwriters (Kendrick Lamar, Jay Rock, Future & James Blake)

Kendrick Duckworth, Samuel Gloade, James Litherland, Johnny McKinzie, Mark Spears, Travis Walton, Nayvadius Wilburn & Michael Williams II, songwriters (Kendrick Lamar, Jay Rock, Future & James Blake) LUCKY YOU

R. Fraser, G. Lucas, M. Mathers, M. Samuels & J. Sweet, songwriters (Eminem Featuring Joyner Lucas)

R. Fraser, G. Lucas, M. Mathers, M. Samuels & J. Sweet, songwriters (Eminem Featuring Joyner Lucas) SICKO MODE

Khalif Brown, Rogét Chahayed, BryTavious Chambers, Mike Dean, Mirsad Dervic, Kevin Gomringer, Tim Gomringer, Aubrey Graham, John Edward Hawkins, Chauncey Hollis, Jacques Webster, Ozan Yildirim & Cydel Young, songwriters (Travis Scott, Drake, Big Hawk & Swae Lee)

Khalif Brown, Rogét Chahayed, BryTavious Chambers, Mike Dean, Mirsad Dervic, Kevin Gomringer, Tim Gomringer, Aubrey Graham, John Edward Hawkins, Chauncey Hollis, Jacques Webster, Ozan Yildirim & Cydel Young, songwriters (Travis Scott, Drake, Big Hawk & Swae Lee) WIN

K. Duckworth, A. Hernandez, J. McKinzie, M. Samuels & C. Thompson, songwriters (Jay Rock)

25. Best Rap Album

INVASION OF PRIVACY

Cardi B

Cardi B SWIMMING

Mac Miller

Mac Miller VICTORY LAP

Nipsey Hussle

Nipsey Hussle DAYTONA

Pusha T

Pusha T ASTROWORLD

Travis Scott

Grammy Awards 2019 nomination | I cantanti in gara | Country

26. Best Country Solo Performance

WOULDN’T IT BE GREAT?

Loretta Lynn

Loretta Lynn MONA LISAS AND MAD HATTERS

Maren Morris

Maren Morris BUTTERFLIES

Kacey Musgraves

Kacey Musgraves MILLIONAIRE

Chris Stapleton

Chris Stapleton PARALLEL LINE

Keith Urban

27. Best Country Duo/Group Performance

SHOOT ME STRAIGHT

Brothers Osborne

Brothers Osborne TEQUILA

Dan + Shay

Dan + Shay WHEN SOMEONE STOPS LOVING YOU

Little Big Town

Little Big Town DEAR HATE

Maren Morris Featuring Vince Gill

Maren Morris Featuring Vince Gill MEANT TO BE

Bebe Rexha & Florida Georgia Line

28. Best Country Song

BREAK UP IN THE END

Jessie Jo Dillon, Chase McGill & Jon Nite, songwriters (Cole Swindell)

Jessie Jo Dillon, Chase McGill & Jon Nite, songwriters (Cole Swindell) DEAR HATE

Tom Douglas, David Hodges & Maren Morris, songwriters (Maren Morris Featuring Vince Gill)

Tom Douglas, David Hodges & Maren Morris, songwriters (Maren Morris Featuring Vince Gill) I LIVED IT

Rhett Akins, Ross Copperman, Ashley Gorley & Ben Hayslip, songwriters (Blake Shelton)

Rhett Akins, Ross Copperman, Ashley Gorley & Ben Hayslip, songwriters (Blake Shelton) SPACE COWBOY

Luke Laird, Shane McAnally & Kacey Musgraves, songwriters (Kacey Musgraves)

Luke Laird, Shane McAnally & Kacey Musgraves, songwriters (Kacey Musgraves) TEQUILA

Nicolle Galyon, Jordan Reynolds & Dan Smyers, songwriters (Dan + Shay)

Nicolle Galyon, Jordan Reynolds & Dan Smyers, songwriters (Dan + Shay) WHEN SOMEONE STOPS LOVING YOU

Hillary Lindsey, Chase McGill & Lori McKenna, songwriters (Little Big Town)

29. Best Country Album

UNAPOLOGETICALLY

Kelsea Ballerini

Kelsea Ballerini PORT SAINT JOE

Brothers Osborne

Brothers Osborne GIRL GOING NOWHERE

Ashley McBryde

Ashley McBryde GOLDEN HOUR

Kacey Musgraves

Kacey Musgraves FROM A ROOM: VOLUME 2

Chris Stapleton

Grammy Awards 2019 nomination | I cantanti in gara | New Age

30. Best New Age Album

HIRAETH

Lisa Gerrard & David Kuckhemann

Lisa Gerrard & David Kuckhemann BELOVED

Snatam Kaur

Snatam Kaur OPIUM MOON

Opium Moon

Opium Moon MOLECULES OF MOTION

Steve Roach

Steve Roach MOKU MALUHIA – PEACEFUL ISLAND

Jim Kimo West

Grammy Awards 2019 nomination | I cantanti in gara | Jazz

31. Best Improvised Jazz Solo

SOME OF THAT SUNSHINE

Regina Carter, soloist

Track from: Some Of That Sunshine (Karrin Allyson)

Regina Carter, soloist Track from: Some Of That Sunshine (Karrin Allyson) DON’T FENCE ME IN

John Daversa, soloist

Track from: American Dreamers: Voices Of Hope, Music Of Freedom (John Daversa Big Band Featuring DACA Artists)

John Daversa, soloist Track from: American Dreamers: Voices Of Hope, Music Of Freedom (John Daversa Big Band Featuring DACA Artists) WE SEE

Fred Hersch, soloists

Fred Hersch, soloists DE-DAH

Brad Mehldau, soloist

Track from: Seymour Reads The Constitution! (Brad Mehldau Trio)

Brad Mehldau, soloist Track from: Seymour Reads The Constitution! (Brad Mehldau Trio) CADENAS

Miguel Zenón, soloist

Track from: Yo Soy La Tradición (Miguel Zenón Featuring Spektral Quartet)

32. Best Jazz Vocal Album

MY MOOD IS YOU

Freddy Cole

Freddy Cole THE QUESTIONS

Kurt Elling

Kurt Elling THE SUBJECT TONIGHT IS LOVE

Kate McGarry With Keith Ganz & Gary Versace

Kate McGarry With Keith Ganz & Gary Versace IF YOU REALLY WANT

Raul Midón With The Metropole Orkest Conducted By Vince Mendoza

Raul Midón With The Metropole Orkest Conducted By Vince Mendoza THE WINDOW

Cécile McLorin Salvant

33. Best Jazz Instrumental Album

DIAMOND CUT

Tia Fuller

Tia Fuller LIVE IN EUROPE

Fred Hersch Trio

Fred Hersch Trio SEYMOUR READS THE CONSTITUTION!

Brad Mehldau Trio

Brad Mehldau Trio STILL DREAMING

Joshua Redman, Ron Miles, Scott Colley & Brian Blade

Joshua Redman, Ron Miles, Scott Colley & Brian Blade EMANON

The Wayne Shorter Quartet

34. Best Large Jazz Ensemble Album

ALL ABOUT THAT BASIE

The Count Basie Orchestra Directed By Scotty Barnhart

The Count Basie Orchestra Directed By Scotty Barnhart AMERICAN DREAMERS: VOICES OF HOPE, MUSIC OF FREEDOM

John Daversa Big Band Featuring DACA Artists

John Daversa Big Band Featuring DACA Artists PRESENCE

Orrin Evans And The Captain Black Big Band

Orrin Evans And The Captain Black Big Band ALL CAN WORK

John Hollenbeck Large Ensemble

John Hollenbeck Large Ensemble BAREFOOT DANCES AND OTHER VISIONS

Jim McNeely & The Frankfurt Radio Big Band

35. Best Latin Jazz Album

HEART OF BRAZIL

Eddie Daniels

Eddie Daniels BACK TO THE SUNSET

Dafnis Prieto Big Band

Dafnis Prieto Big Band WEST SIDE STORY REIMAGINED

Bobby Sanabria Multiverse Big Band

Bobby Sanabria Multiverse Big Band CINQUE

Elio Villafranca

Elio Villafranca YO SOY LA TRADICIÓN

Miguel Zenón Featuring Spektral Quartet

Grammy Awards 2019 nomination | I cantanti in gara | Gospel/Contemporary Christian Music

36. Best Gospel Performance/Song

YOU WILL WIN

Jekalyn Carr; Allen Carr & Jekalyn Carr, songwriters

Jekalyn Carr; Allen Carr & Jekalyn Carr, songwriters WON’T HE DO IT

Koryn Hawthorne

Koryn Hawthorne NEVER ALONE

Tori Kelly Featuring Kirk Franklin; Kirk Franklin & Victoria Kelly, songwriters

Tori Kelly Featuring Kirk Franklin; Kirk Franklin & Victoria Kelly, songwriters CYCLES

Jonathan McReynolds Featuring DOE; Jonathan McReynolds, songwriter

Jonathan McReynolds Featuring DOE; Jonathan McReynolds, songwriter A GREAT WORK

Brian Courtney Wilson; Aaron W. Lindsey, Alvin Richardson & Brian Courtney Wilson, songwriters

37. Best Contemporary Christian Music Performance/Song

RECKLESS LOVE

Cory Asbury; Cory Asbury, Caleb Culver & Ran Jackson, songwriters

Cory Asbury; Cory Asbury, Caleb Culver & Ran Jackson, songwriters YOU SAY

Lauren Daigle; Lauren Daigle, Jason Ingram & Paul Mabury, songwriters

Lauren Daigle; Lauren Daigle, Jason Ingram & Paul Mabury, songwriters JOY.

for KING & COUNTRY; Ben Glover, Matt Hales, Stephen Blake Kanicka, Seth Moslely, Joel Smallbone, Luke Smallbone & Tedd Tjornhom, songwriters

for KING & COUNTRY; Ben Glover, Matt Hales, Stephen Blake Kanicka, Seth Moslely, Joel Smallbone, Luke Smallbone & Tedd Tjornhom, songwriters GRACE GOT YOU

MercyMe Featuring John Reuben; David Garcia, Ben Glover, MercyMe, Solomon Olds & John Reuben, songwriters

MercyMe Featuring John Reuben; David Garcia, Ben Glover, MercyMe, Solomon Olds & John Reuben, songwriters KNOWN

Tauren Wells; Ethan Hulse, Jordan Sapp & Tauren Wells, songwriters

38. Best Gospel Album

ONE NATION UNDER GOD

Jekalyn Carr

Jekalyn Carr HIDING PLACE

Tori Kelly

Tori Kelly MAKE ROOM

Jonathan McReynolds

Jonathan McReynolds THE OTHER SIDE

The Walls Group

The Walls Group A GREAT WORK

Brian Courtney Wilson

39. Best Contemporary Christian Music Album

LOOK UP CHILD

Lauren Daigle

Lauren Daigle HALLELUJAH HERE BELOW

Elevation Worship

Elevation Worship LIVING WITH A FIRE

Jesus Culture

Jesus Culture SURROUNDED

Michael W. Smith

Michael W. Smith SURVIVOR: LIVE FROM HARDING PRISON

Zach Williams

40. Best Roots Gospel Album

UNEXPECTED

Jason Crabb

Jason Crabb CLEAR SKIES

Ernie Haase & Signature Sound

Ernie Haase & Signature Sound FAVORITES: REVISITED BY REQUEST

The Isaacs

The Isaacs STILL STANDING

The Martins

The Martins LOVE LOVE LOVE

Gordon Mote

Grammy Awards 2019 nomination | I cantanti in gara | Latin

41. Best Latin Pop Album

PROMETO

Pablo Alboran

Pablo Alboran SINCERA

Claudia Brant

Claudia Brant MUSAS (UN HOMENAJE AL FOLCLORE LATINOAMERICANO EN MANOS DE LOS MACORINOS), VOL. 2

Natalia Lafourcade

Natalia Lafourcade 2:00 AM

Raquel Sofía

Raquel Sofía VIVES

Carlos Vives

42. Best Latin Rock, Urban or Alternative Album

CLAROSCURA

Aterciopelados

Aterciopelados COASTCITY

COASTCITY

COASTCITY ENCANTO TROPICAL

Monsieur Periné

Monsieur Periné GOURMET

Orishas

Orishas AZTLÁN

Zoé

43. Best Regional Mexican Music Album (Including Tejano)

PRIMERO SOY MEXICANA

Angela Aguilar

Angela Aguilar MITAD Y MITAD

Calibre 50

Calibre 50 TOTALMENTE JUAN GABRIEL VOL. II

Aida Cuevas

Aida Cuevas CRUZANDO BORDERS

Los Texmaniacs

Los Texmaniacs LEYENDAS DE MI PUEBLO

Mariachi Sol De Mexico De Jose Hernandez

Mariachi Sol De Mexico De Jose Hernandez ¡MÉXICO POR SIEMPRE!

Luis Miguel

44. Best Tropical Latin Album

PA’ MI GENTE

Charlie Aponte

Charlie Aponte LEGADO

Formell Y Los Van Van

Formell Y Los Van Van ORQUESTA AKOKÁN

Orquesta Akokán

Orquesta Akokán PONLE ACTITUD

Felipe Peláez

Felipe Peláez ANNIVERSARY

Spanish Harlem Orchestra

Grammy Awards 2019 nomination | I cantanti in gara | American Roots Music

45. Best American Roots Performance

KICK ROCKS

Sean Ardoin

Sean Ardoin SAINT JAMES INFIRMARY BLUES

Jon Batiste

Jon Batiste THE JOKE

Brandi Carlile

Brandi Carlile ALL ON MY MIND

Anderson East

Anderson East LAST MAN STANDING

Willie Nelson

46. Best American Roots Song

ALL THE TROUBLE

Waylon Payne, Lee Ann Womack & Adam Wright, songwriters (Lee Ann Womack)

Waylon Payne, Lee Ann Womack & Adam Wright, songwriters (Lee Ann Womack) BUILD A BRIDGE

Jeff Tweedy, songwriter (Mavis Staples)

Jeff Tweedy, songwriter (Mavis Staples) THE JOKE

Brandi Carlile, Dave Cobb, Phil Hanseroth & Tim Hanseroth, songwriters (Brandi Carlile)

Brandi Carlile, Dave Cobb, Phil Hanseroth & Tim Hanseroth, songwriters (Brandi Carlile) KNOCKIN’ ON YOUR SCREEN DOOR

Pat McLaughlin & John Prine, songwriters (John Prine)

Pat McLaughlin & John Prine, songwriters (John Prine) SUMMER’S END

Pat McLaughlin & John Prine, songwriters (John Prine)

47. Best Americana Album

BY THE WAY, I FORGIVE YOU

Brandi Carlile

Brandi Carlile THINGS HAVE CHANGED

Bettye LaVette

Bettye LaVette THE TREE OF FORGIVENESS

John Prine

John Prine THE LONELY, THE LONESOME & THE GONE

Lee Ann Womack

Lee Ann Womack ONE DROP OF TRUTH

The Wood Brothers

48. Best Bluegrass Album

PORTRAITS IN FIDDLES

Mike Barnett

Mike Barnett SISTER SADIE II

Sister Sadie

Sister Sadie RIVERS AND ROADS

Special Consensus

Special Consensus THE TRAVELIN’ MCCOURYS

The Travelin’ McCourys

The Travelin’ McCourys NORTH OF DESPAIR

Wood & Wire

49. Best Traditional Blues Album

SOMETHING SMELLS FUNKY ‘ROUND HERE

Elvin Bishop’s Big Fun Trio

Elvin Bishop’s Big Fun Trio BENTON COUNTY RELIC

Cedric Burnside

Cedric Burnside THE BLUES IS ALIVE AND WELL

Buddy Guy

Buddy Guy NO MERCY IN THIS LAND

Ben Harper And Charlie Musselwhite

Ben Harper And Charlie Musselwhite DON’T YOU FEEL MY LEG (THE NAUGHTY BAWDY BLUES OF BLUE LU BARKER)

Maria Muldaur

50. Best Contemporary Blues Album

PLEASE DON’T BE DEAD

Fantastic Negrito

Fantastic Negrito HERE IN BABYLON

Teresa James And The Rhythm Tramps

Teresa James And The Rhythm Tramps CRY NO MORE

Danielle Nicole

Danielle Nicole OUT OF THE BLUES

Boz Scaggs

Boz Scaggs VICTOR WAINWRIGHT AND THE TRAIN

Victor Wainwright And The Train

51. Best Folk Album

WHISTLE DOWN THE WIND

Joan Baez

Joan Baez BLACK COWBOYS

Dom Flemons

Dom Flemons RIFLES & ROSARY BEADS

Mary Gauthier

Mary Gauthier WEED GARDEN

Iron & Wine

Iron & Wine ALL ASHORE

Punch Brothers

52. Best Regional Roots Music Album

KREOLE ROCK AND SOUL

Sean Ardoin

Sean Ardoin SPYBOY

Cha Wa

Cha Wa ALOHA FROM NA HOA

Na Hoa

Na Hoa NO ‘ANE’I

Kalani Pe’a

Kalani Pe’a MEWASINSATIONAL – CREE ROUND DANCE SONGS

Young Spirit

Grammy Awards 2019 nomination | I cantanti in gara | Raggae

53. Best Reggae Album

AS THE WORLD TURNS

Black Uhuru

Black Uhuru REGGAE FOREVER

Etana

Etana REBELLION RISES

Ziggy Marley

Ziggy Marley A MATTER OF TIME

Protoje

Protoje 44/876

Sting & Shaggy

Grammy Awards 2019 nomination | I cantanti in gara | World Music

54. Best World Music Album

DERAN

Bombino

Bombino FENFO

Fatoumata Diawara

Fatoumata Diawara BLACK TIMES

Seun Kuti & Egypt 80

Seun Kuti & Egypt 80 FREEDOM

Soweto Gospel Choir

Soweto Gospel Choir THE LOST SONGS OF WORLD WAR II

Yiddish Glory

Grammy Awards 2019 nomination | I cantanti in gara | Children’s

55. Best Children’s Album

ALL THE SOUNDS

Lucy Kalantari & The Jazz Cats

Lucy Kalantari & The Jazz Cats BUILDING BLOCKS

Tim Kubart

Tim Kubart FALU’S BAZAAR

Falu

Falu GIANTS OF SCIENCE

The Pop Ups

The Pop Ups THE NATION OF IMAGINE

Frank & Deane

Grammy Awards 2019 nomination | I cantanti in gara | Spoken Word

56. Best Spoken Word Album (Includes Poetry, Audio Books & Storytelling)

ACCESSORY TO WAR (NEIL DEGRASSE TYSON & AVIS LANG)

Courtney B. Vance

Courtney B. Vance CALYPSO

David Sedaris

David Sedaris CREATIVE QUEST

Questlove

Questlove FAITH – A JOURNEY FOR ALL

Jimmy Carter

Jimmy Carter THE LAST BLACK UNICORN

Tiffany Haddish

Grammy Awards 2019 nomination | I cantanti in gara | Comedy

57. Best Comedy Album

ANNIHILATION

Patton Oswalt

Patton Oswalt EQUANIMITY & THE BIRD REVELATION

Dave Chappelle

Dave Chappelle NOBLE APE

Jim Gaffigan

Jim Gaffigan STANDUP FOR DRUMMERS

Fred Armisen

Fred Armisen TAMBORINE

Chris Rock

Grammy Awards 2019 nomination | I cantanti in gara | Musical Theater

58. Best Musical Theater Album

THE BAND’S VISIT

Etai Benson, Adam Kantor, Katrina Lenk & Ari’el Stachel, principal soloists; Dean Sharenow & David Yazbek, producers; David Yazbek, composer & lyricist (Original Broadway Cast)

Etai Benson, Adam Kantor, Katrina Lenk & Ari’el Stachel, principal soloists; Dean Sharenow & David Yazbek, producers; David Yazbek, composer & lyricist (Original Broadway Cast) CAROUSEL

Renee Fleming, Alexander Gemignani, Joshua Henry, Lindsay Mendez & Jessie Mueller, principal soloists; Steven Epstein, producer (Richard Rodgers, composer; Oscar Hammerstein II, lyricist) (2018 Broadway Cast)

Renee Fleming, Alexander Gemignani, Joshua Henry, Lindsay Mendez & Jessie Mueller, principal soloists; Steven Epstein, producer (Richard Rodgers, composer; Oscar Hammerstein II, lyricist) (2018 Broadway Cast) JESUS CHRIST SUPERSTAR LIVE IN CONCERT

Sara Bareilles, Alice Cooper, Ben Daniels, Brandon Victor Dixon, Erik Grönwall, Jin Ha, John Legend, Norm Lewis & Jason Tam, principal soloists; Harvey Mason, Jr., producer (Andrew Lloyd-Webber, composer; Tim Rice, lyricist) (Original Television Cast)

Sara Bareilles, Alice Cooper, Ben Daniels, Brandon Victor Dixon, Erik Grönwall, Jin Ha, John Legend, Norm Lewis & Jason Tam, principal soloists; Harvey Mason, Jr., producer (Andrew Lloyd-Webber, composer; Tim Rice, lyricist) (Original Television Cast) MY FAIR LADY

Lauren Ambrose, Norbert Leo Butz & Harry Hadden-Paton, principal soloists; Andre Bishop, Van Dean, Hattie K. Jutagir, David Lai, Adam Siegel & Ted Sperling, producers (Frederick Loewe, composer; Alan Jay Lerner, lyricist) (2018 Broadway Cast)

Lauren Ambrose, Norbert Leo Butz & Harry Hadden-Paton, principal soloists; Andre Bishop, Van Dean, Hattie K. Jutagir, David Lai, Adam Siegel & Ted Sperling, producers (Frederick Loewe, composer; Alan Jay Lerner, lyricist) (2018 Broadway Cast) ONCE ON THIS ISLAND

Phillip Boykin, Merle Dandridge, Quentin Earl Darrington, Hailey Kilgore, Kenita R. Miller, Alex Newell, Isaac Powell & Lea Salonga, principal soloists; Lynn Ahrens, Hunter Arnold, Ken Davenport, Stephen Flaherty & Elliot Scheiner, producers (Stephen Flaherty, composer; Lynn Ahrens, lyricist) (New Broadway Cast)

Grammy Awards 2019 nomination | I cantanti in gara | Music for visual media

59. Best Compilation Soundtrack For Visual Media

CALL ME BY YOUR NAME

(Various Artists)

(Various Artists) DEADPOOL 2

(Various Artists)

(Various Artists) THE GREATEST SHOWMAN

(Various Artists)

(Various Artists) LADY BIRD

(Various Artists)

(Various Artists) STRANGER THINGS

(Various Artists)

60. Best Score Soundtrack For Visual Media

BLACK PANTHER

Ludwig Göransson, composer

Ludwig Göransson, composer BLADE RUNNER 2049

Benjamin Wallfisch & Hans Zimmer, composers

Benjamin Wallfisch & Hans Zimmer, composers COCO

Michael Giacchino, composer

Michael Giacchino, composer THE SHAPE OF WATER

Alexandre Desplat, composer

Alexandre Desplat, composer STAR WARS: THE LAST JEDI

John Williams, composer

61. Best Song Written For Visual Media

ALL THE STARS

Kendrick Duckworth, Solána Rowe, Alexander William Shuckburgh, Mark Anthony Spears & Anthony Tiffith, songwriters (Kendrick Lamar & SZA)

Track from: Black Panther

Kendrick Duckworth, Solána Rowe, Alexander William Shuckburgh, Mark Anthony Spears & Anthony Tiffith, songwriters (Kendrick Lamar & SZA) Track from: Black Panther MYSTERY OF LOVE

Sufjan Stevens, songwriter (Sufjan Stevens)

Track from: Call Me By Your Name

Sufjan Stevens, songwriter (Sufjan Stevens) Track from: Call Me By Your Name REMEMBER ME

Kristen Anderson-Lopez & Robert Lopez, songwriters (Miguel Featuring Natalia Lafourcade)

Track from: Coco

Kristen Anderson-Lopez & Robert Lopez, songwriters (Miguel Featuring Natalia Lafourcade) Track from: Coco SHALLOW

Lady Gaga, Mark Ronson, Anthony Rossomando & Andrew Wyatt, songwriters (Lady Gaga & Bradley Cooper)

Track from: A Star Is Born

Lady Gaga, Mark Ronson, Anthony Rossomando & Andrew Wyatt, songwriters (Lady Gaga & Bradley Cooper) Track from: A Star Is Born THIS IS ME

Benj Pasek & Justin Paul, songwriters (Keala Settle & The Greatest Showman Ensemble)

Track from: The Greatest Showman

Grammy Awards 2019 nomination | I cantanti in gara | Composing/Arranging

62. Best Instrumental Composition

BLUT UND BODEN (BLOOD AND SOIL)

Terence Blanchard, composer (Terence Blanchard)

Terence Blanchard, composer (Terence Blanchard) CHRYSALIS

Jeremy Kittel, composer (Kittel & Co.)

Jeremy Kittel, composer (Kittel & Co.) INFINITY WAR

Alan Silverstri, composer (Alan Silvestri)

Alan Silverstri, composer (Alan Silvestri) MINE MISSION

John Powell & John Williams, composers (John Powell & John Williams)

John Powell & John Williams, composers (John Powell & John Williams) THE SHAPE OF WATER

Alexandre Desplat, composer (Alexandre Desplat)

63. Best Arrangement, Instrumental or A Cappella

BATMAN THEME (TV)

Randy Waldman & Justin Wilson, arrangers (Randy Waldman Featuring Wynton Marsalis)

Randy Waldman & Justin Wilson, arrangers (Randy Waldman Featuring Wynton Marsalis) CHANGE THE WORLD

Mark Kibble, arranger (Take 6)

Mark Kibble, arranger (Take 6) MADRID FINALE

John Powell, arranger (John Powell)

John Powell, arranger (John Powell) THE SHAPE OF WATER

Alexandre Desplat, arranger (Alexandre Desplat)

Alexandre Desplat, arranger (Alexandre Desplat) STARS AND STRIPES FOREVER

John Daversa, arranger (John Daversa Big Band Featuring DACA Artists)

64. Best Arrangement, Instruments and Vocals

IT WAS A VERY GOOD YEAR

Matt Rollings & Kristin Wilkinson, arrangers (Willie Nelson)

Matt Rollings & Kristin Wilkinson, arrangers (Willie Nelson) JOLENE

Dan Pugach & Nicole Zuraitis, arrangers (Dan Pugach)

Dan Pugach & Nicole Zuraitis, arrangers (Dan Pugach) MONA LISA

Vince Mendoza, arranger (Gregory Porter)

Vince Mendoza, arranger (Gregory Porter) NIÑA

Gonzalo Grau, arranger (Magos Herrera & Brooklyn Rider)

Gonzalo Grau, arranger (Magos Herrera & Brooklyn Rider) SPIDERMAN THEME

Randy Waldman, arranger (Randy Waldman Featuring Take 6 & Chris Potter)

Grammy Awards 2019 nomination | I cantanti in gara | Package

65. Best Recording Package

BE THE COWBOY

Mary Banas, art director (Mitski)

Mary Banas, art director (Mitski) LOVE YOURSELF: TEAR

HuskyFox, art director (BTS)

HuskyFox, art director (BTS) MASSEDUCTION

Willo Perron, art director (St. Vincent)

Willo Perron, art director (St. Vincent) THE OFFERING

Qing-Yang Xiao, art director (The Chairman)

Qing-Yang Xiao, art director (The Chairman) WELL KEPT THING

Adam Moore, art director (Foxhole)

66. Best Boxed Or Special Limited Edition Package

APPETITE FOR DESTRUCTION (LOCKED N’ LOADED BOX)

Arian Buhler, Charles Dooher, Jeff Fura, Scott Sandler & Matt Taylor, art directors (Guns N’ Roses)

Arian Buhler, Charles Dooher, Jeff Fura, Scott Sandler & Matt Taylor, art directors (Guns N’ Roses) I’LL BE YOUR GIRL

Carson Ellis, Jeri Heiden & Glen Nakasako, art directors (The Decemberists)

Carson Ellis, Jeri Heiden & Glen Nakasako, art directors (The Decemberists) PACIFIC NORTHWEST ’73-74′: THE COMPLETE RECORDINGS

Lisa Glines, Doran Tyson & Roy Henry Vickers, art directors (Grateful Dead)

Lisa Glines, Doran Tyson & Roy Henry Vickers, art directors (Grateful Dead) SQUEEZE BOX: THE COMPLETE WORKS OF “WEIRD AL” YANKOVIC

Meghan Foley, Annie Stoll & Al Yankovic, art directors (“Weird Al” Yankovic)

Meghan Foley, Annie Stoll & Al Yankovic, art directors (“Weird Al” Yankovic) TOO MANY BAD HABITS

Sarah Dodds & Shauna Dodds, art directors (Johnny Nicholas)

Grammy Awards 2019 nomination | I cantanti in gara | Notes

67. Best Album Notes

ALPINE DREAMING: THE HELVETIA RECORDS STORY, 1920-1924

James P. Leary, album notes writer (Various Artists)

James P. Leary, album notes writer (Various Artists) 4 BANJO SONGS, 1891-1897: FOUNDATIONAL RECORDINGS OF AMERICA’S ICONIC INSTRUMENT

Richard Martin & Ted Olson, album notes writers (Charles A. Asbury)

Richard Martin & Ted Olson, album notes writers (Charles A. Asbury) THE 1960 TIME SESSIONS

Ben Ratliff, album notes writer (Sonny Clark Trio)

Ben Ratliff, album notes writer (Sonny Clark Trio) THE PRODUCT OF OUR SOULS: THE SOUND AND SWAY OF JAMES REESE EUROPE’S SOCIETY ORCHESTRA

David Gilbert, album notes writer (Various Artists)

David Gilbert, album notes writer (Various Artists) TROUBLE NO MORE: THE BOOTLEG SERIES VOL. 13 / 1979-1981 (DELUXE EDITION)

Amanda Petrusich, album notes writer (Bob Dylan)

Amanda Petrusich, album notes writer (Bob Dylan) VOICES OF MISSISSIPPI: ARTISTS AND MUSICIANS DOCUMENTED BY WILLIAM FERRIS

David Evans, album notes writer (Various Artists)

Grammy Awards 2019 nomination | I cantanti in gara | Historical

68. Best Historical Album

ANY OTHER WAY

Rob Bowman, Douglas Mcgowan, Rob Sevier & Ken Shipley, compilation producers; Jeff Lipton, mastering engineer (Jackie Shane)

Rob Bowman, Douglas Mcgowan, Rob Sevier & Ken Shipley, compilation producers; Jeff Lipton, mastering engineer (Jackie Shane) AT THE LOUISIANA HAYRIDE TONIGHT…

Martin Hawkins, compilation producer; Christian Zwarg, mastering engineer (Various Artists)

Martin Hawkins, compilation producer; Christian Zwarg, mastering engineer (Various Artists) BATTLEGROUND KOREA: SONGS AND SOUNDS OF AMERICA’S FORGOTTEN WAR

Hugo Keesing, compilation producer; Christian Zwarg, mastering engineer (Various Artists)

Hugo Keesing, compilation producer; Christian Zwarg, mastering engineer (Various Artists) A RHAPSODY IN BLUE – THE EXTRAORDINARY LIFE OF OSCAR LEVANT

Robert Russ, compilation producer; Andreas K. Meyer & Rebekah Wineman, mastering engineers (Oscar Levant)

Robert Russ, compilation producer; Andreas K. Meyer & Rebekah Wineman, mastering engineers (Oscar Levant) VOICES OF MISSISSIPPI: ARTISTS AND MUSICIANS DOCUMENTED BY WILLIAM FERRIS

William Ferris, April Ledbetter & Steven Lance Ledbetter, compilation producers; Michael Graves, mastering engineer (Various Artists)

Grammy Awards 2019 nomination | I cantanti in gara | Production, Non-Classical

69. Best Engineered Album, Non-Classical

ALL THE THINGS THAT I DID AND ALL THE THINGS THAT I DIDN’T DO

Ryan Freeland & Kenneth Pattengale, engineers; Kim Rosen, mastering engineer (The Milk Carton Kids)

Ryan Freeland & Kenneth Pattengale, engineers; Kim Rosen, mastering engineer (The Milk Carton Kids) COLORS

Julian Burg, Serban Ghenea, David “Elevator” Greenbaum, John Hanes, Beck Hansen, Greg Kurstin, Florian Lagatta, Cole M.G.N., Alex Pasco, Jesse Shatkin, Darrell Thorp & Cassidy Turbin, engineers; Chris Bellman, Tom Coyne, Emily Lazar & Randy Merrill, mastering engineers (Beck)

Julian Burg, Serban Ghenea, David “Elevator” Greenbaum, John Hanes, Beck Hansen, Greg Kurstin, Florian Lagatta, Cole M.G.N., Alex Pasco, Jesse Shatkin, Darrell Thorp & Cassidy Turbin, engineers; Chris Bellman, Tom Coyne, Emily Lazar & Randy Merrill, mastering engineers (Beck) EARTHTONES

Robbie Lackritz, engineer; Philip Shaw Bova, mastering engineer (Bahamas)

Robbie Lackritz, engineer; Philip Shaw Bova, mastering engineer (Bahamas) HEAD OVER HEELS

Nathaniel Alford, Jason Evigan, Chris Galland, Tom Gardner, Patrick “P-Thugg” Gemayel, Serban Ghenea, John Hanes, Tony Hoffer, Derek Keota, Ian Kirkpatrick, David Macklovitch, Amber Mark, Manny Marroquin, Vaughn Oliver, Chris “TEK” O’Ryan, Morgan Taylor Reid & Gian Stone, engineers; Chris Gehringer & Michelle Mancini, mastering engineers (Chromeo)

Nathaniel Alford, Jason Evigan, Chris Galland, Tom Gardner, Patrick “P-Thugg” Gemayel, Serban Ghenea, John Hanes, Tony Hoffer, Derek Keota, Ian Kirkpatrick, David Macklovitch, Amber Mark, Manny Marroquin, Vaughn Oliver, Chris “TEK” O’Ryan, Morgan Taylor Reid & Gian Stone, engineers; Chris Gehringer & Michelle Mancini, mastering engineers (Chromeo) VOICENOTES

Manny Marroquin & Charlie Puth, engineers; Dave Kutch, mastering engineer (Charlie Puth)

70. Producer Of The Year, Non-Classical

BOI-1DA

• Be Careful (Cardi B) (T)

• Diplomatic Immunity (Drake) (S)

• Friends (The Carters) (T)

• God’s Plan (Drake) (S)

• Heard About Us (The Carters) (T)

• Lucky You (Eminem Featuring Joyner Lucas) (T)

• Mob Ties (Drake) (T)

• No Limit (G-Eazy Featuring A$AP Rocky & Cardi B) (S)

LARRY KLEIN

• All These Things (Thomas Dybdahl) (S)

• Anthem (Madeleine Peyroux) (A)

• The Book Of Longing (Luciana Souza) (A)

• Can I Have It All (Thomas Dybdahl) (S)

• Junk (Hailey Tuck) (A)

• Look At What We’ve Done (Thomas Dybdahl) (S)

• Meaning To Tell Ya (Molly Johnson) (A)

LINDA PERRY

• Harder Better Faster Stronger (Willa Amai) (S)

• Served Like A Girl (Music From And Inspired By The Documentary Film) (Various Artists) (A)

• 28 Days In The Valley (Dorothy) (A)

KANYE WEST

• Daytona (Pusha T) (A)

• Kids See Ghosts (Kids See Ghosts) (A)

• K.T.S.E. (Teyana Taylor) (A)

• Nasir (Nas) (A)

• Ye (Kanye West) (A)

PHARRELL WILLIAMS

• Apes*** (The Carters) (T)

• Man Of The Woods (Justin Timberlake) (A)

• No One Ever Really Dies (N.E.R.D) (A)

• Stir Fry (Migos) (T)

• Sweetener (Ariana Grande) (A)

71. Best Remixed Recording

AUDIO (CID REMIX)

CID, remixer (LSD)

CID, remixer (LSD) HOW LONG (EDX’S DUBAI SKYLINE REMIX)

Maurizio Colella, remixer (Charlie Puth)

Maurizio Colella, remixer (Charlie Puth) ONLY ROAD (COSMIC GATE REMIX)

Stefan Bossems & Claus Terhoeven, remixers (Gabriel & Dresden Featuring Sub Teal)

Stefan Bossems & Claus Terhoeven, remixers (Gabriel & Dresden Featuring Sub Teal) STARGAZING (KASKADE REMIX)

Kaskade, remixer (Kygo Featuring Justin Jesso)

Kaskade, remixer (Kygo Featuring Justin Jesso) WALKING AWAY (MURA MASA REMIX)

Alex Crossan, remixer (Haim)

Grammy Awards 2019 nomination | I cantanti in gara | Production, immersive audio

72. Best Immersive Audio Album

EYE IN THE SKY – 35TH ANNIVERSARY EDITION

Alan Parsons, surround mix engineer; Dave Donnelly, PJ Olsson & Alan Parsons, surround mastering engineers; Alan Parsons, surround producer (The Alan Parsons Project)

Alan Parsons, surround mix engineer; Dave Donnelly, PJ Olsson & Alan Parsons, surround mastering engineers; Alan Parsons, surround producer (The Alan Parsons Project) FOLKETONER

Morten Lindberg, surround mix engineer; Morten Lindberg, surround mastering engineer; Morten Lindberg, surround producer (Anne Karin Sundal-Ask & Det Norske Jentekor)

Morten Lindberg, surround mix engineer; Morten Lindberg, surround mastering engineer; Morten Lindberg, surround producer (Anne Karin Sundal-Ask & Det Norske Jentekor) SEVEN WORDS FROM THE CROSS

Daniel Shores, surround mix engineer; Daniel Shores, surround mastering engineer; Dan Merceruio, surround producer (Matthew Guard & Skylark)

Daniel Shores, surround mix engineer; Daniel Shores, surround mastering engineer; Dan Merceruio, surround producer (Matthew Guard & Skylark) SOMMERRO: UJAMAA & THE ICEBERG

Morten Lindberg, surround mix engineer; Morten Lindberg, surround mastering engineer; Morten Lindberg, surround producer (Ingar Heine Bergby, Trondheim Symphony Orchestra & Choir)

Morten Lindberg, surround mix engineer; Morten Lindberg, surround mastering engineer; Morten Lindberg, surround producer (Ingar Heine Bergby, Trondheim Symphony Orchestra & Choir) SYMBOL

Prashant Mistry & Ronald Prent, surround mix engineers; Darcy Proper, surround mastering engineer; Prashant Mistry & Ronald Prent, surround producers (Engine-Earz Experiment)

Grammy Awards 2019 nomination | I cantanti in gara | Production, classical

73. Best Engineered Album, Classical

BATES: THE (R)EVOLUTION OF STEVE JOBS

Mark Donahue & Dirk Sobotka, engineers; Mark Donahue, mastering engineer (Michael Christie, Garrett Sorenson, Wei Wu, Sasha Cooke, Edwards Parks, Jessica E. Jones & Santa Fe Opera Orchestra)

Mark Donahue & Dirk Sobotka, engineers; Mark Donahue, mastering engineer (Michael Christie, Garrett Sorenson, Wei Wu, Sasha Cooke, Edwards Parks, Jessica E. Jones & Santa Fe Opera Orchestra) BEETHOVEN: SYMPHONY NO. 3; STRAUSS: HORN CONCERTO NO. 1

Mark Donahue, engineer; Mark Donahue, mastering engineer (Manfred Honeck & Pittsburgh Symphony Orchestra)

Mark Donahue, engineer; Mark Donahue, mastering engineer (Manfred Honeck & Pittsburgh Symphony Orchestra) JOHN WILLIAMS AT THE MOVIES

Keith O. Johnson & Sean Royce Martin, engineers; Keith O. Johnson, mastering engineer (Jerry Junkin & Dallas Winds)

Keith O. Johnson & Sean Royce Martin, engineers; Keith O. Johnson, mastering engineer (Jerry Junkin & Dallas Winds) LIQUID MELANCHOLY – CLARINET MUSIC OF JAMES M. STEPHENSON

Bill Maylone & Mary Mazurek, engineers; Bill Maylone, mastering engineer (John Bruce Yeh)

Bill Maylone & Mary Mazurek, engineers; Bill Maylone, mastering engineer (John Bruce Yeh) SHOSTAKOVICH: SYMPHONIES NOS. 4 & 11

Shawn Murphy & Nick Squire, engineers; Tim Martyn, mastering engineer (Andris Nelsons & Boston Symphony Orchestra)

Shawn Murphy & Nick Squire, engineers; Tim Martyn, mastering engineer (Andris Nelsons & Boston Symphony Orchestra) VISIONS AND VARIATIONS

Tom Caulfield, engineer; Jesse Lewis, mastering engineer (A Far Cry)

74. Producer Of The Year, Classical

BLANTON ALSPAUGH

• Arnesen: Infinity – Choral Works (Joel Rinsema & Kantorei)

• Aspects Of America (Carlos Kalmar & Oregon Symphony)

• Chesnokov: Teach Me Thy Statutes (Vladimir Gorbik & PaTRAM Institute Male Choir)

• Gordon, R.: The House Without A Christmas Tree (Bradley Moore, Elisabeth Leone, Maximillian Macias, Megan Mikailovna Samarin, Patricia Schuman, Lauren Snouffer, Heidi Stober, Daniel Belcher, Houston Gran Opera Juvenile Chorus & Houston Grand Opera Orchestra)

• Haydn: The Creation (Andrés Orozco-Estrada, Betsy Cook Weber, Houston Symphony & Houston Symphony Chorus)

• Heggie: Great Scott (Patrick Summers, Manuel Palazzo, Mark Hancock, Michael Mayes, Rodell Rosel, Kevin Burdette, Anthony Roth Costanzo, Nathan Gunn, Frederica von Stade, Ailyn Pérez, Joyce DiDonato, Dallas Opera Chorus & Orchestra)

• Music Of Fauré, Buide & Zemlinsky (Trio Séléné)

• Paterson: Three Way – A Trio Of One-Act Operas (Dean Williamson, Daniele Pastin, Courtney Ruckman, Eliza Bonet, Melisa Bonetti, Jordan Rutter, Samuel Levine, Wes Mason, Matthew Treviño & Nashville Opera Orchestra)

• Vaughan Williams: Piano Concerto; Oboe Concerto; Serenade To Music; Flos Campi (Peter Oundjian & Toronto Symphony Orchestra)

DAVID FROST

• Beethoven: Piano Sonatas, Volume 7 (Jonathan Biss)

• Mirror In Mirror (Anne Akiko Meyers, Kristjan Järvi & Philharmonia Orchestra)

• Mozart: Idomeneo (James Levine, Alan Opie, Matthew Polenzani, Alice Coote, Nadine Sierra, Elza van den Heever, The Metropolitan Opera Orchestra & Chorus)

• Presentiment (Orion Weiss)

• Strauss, R.: Der Rosenkavalier (Sebastian Weigle, Renée Fleming, Elīna Garanča, Erin Morley, Günther Groissböck, Metropolitan Opera Orchestra & Chorus)

ELIZABETH OSTROW

• Bates: The (R)evolution Of Steve Jobs (Michael Christie, Garrett Sorenson, Wei Wu, Sasha Cooke, Edwards Parks, Jessica E. Jones & Santa Fe Opera Orchestra)

• The Road Home (Joshua Habermann & Santa Fe Desert Chorale)

JUDITH SHERMAN

• Beethoven Unbound (Llŷr Williams)

• Black Manhattan Volume 3 (Rick Benjamin & Paragon Ragtime Orchestra)

• Bolcom: Piano Music (Various Artists)

• Del Tredici: March To Tonality (Mark Peskanov & Various Artists)

• Love Comes In At The Eye (Timothy Jones, Stephanie Sant’Ambrogio, Jeffrey Sykes, Anthony Ross, Carol Cook, Beth Rapier & Stephanie Jutt)

• Meltzer: Variations On A Summer Day & Piano Quartet (Abigail Fischer, Jayce Ogren & Sequitur)

• Mendelssohn: Complete Works For Cello And Piano (Marcy Rosen & Lydia Artymiw)

• New Music For Violin And Piano (Julie Rosenfeld & Peter Miyamoto)

• Reich: Pulse/Quartet (Colin Currie Group & International Contemporary Ensemble)

DIRK SOBOTKA

• Beethoven: Symphony No. 3; Strauss: Horn Concerto No. 1 (Manfred Honeck & Pittsburgh Symphony Orchestra)

• Lippencott: Frontier Symphony (Jeff Lippencott & Ligonier Festival Orchestra)

• Mahler: Symphony No. 8 (Thierry Fischer, Mormon Tabernacle Choir & Utah Symphony)

• Music Of The Americas (Andrés Orozco-Estrada & Houston Symphony)

Grammy Awards 2019 nomination | I cantanti in gara | Classical

75. Best Orchestral Performance

BEETHOVEN: SYMPHONY NO. 3; STRAUSS: HORN CONCERTO NO. 1

Manfred Honeck, conductor (Pittsburgh Symphony Orchestra)

Manfred Honeck, conductor (Pittsburgh Symphony Orchestra) NIELSEN: SYMPHONY NO. 3 & SYMPHONY NO. 4

Thomas Dausgaard, conductor (Seattle Symphony)

Thomas Dausgaard, conductor (Seattle Symphony) RUGGLES, STUCKY & HARBISON: ORCHESTRAL WORKS

David Alan Miller, conductor (National Orchestral Institute Philharmonic)

David Alan Miller, conductor (National Orchestral Institute Philharmonic) SCHUMANN: SYMPHONIES NOS. 1-4

Michael Tilson Thomas, conductor (San Francisco Symphony)

Michael Tilson Thomas, conductor (San Francisco Symphony) SHOSTAKOVICH: SYMPHONIES NOS. 4 & 11

Andris Nelsons, conductor (Boston Symphony Orchestra)

76. Best Opera Recording

ADAMS: DOCTOR ATOMIC

John Adams, conductor; Aubrey Allicock, Julia Bullock, Gerald Finley & Brindley Sherratt; Friedemann Engelbrecht, producer (BBC Symphony Orchestra; BBC Singers)

John Adams, conductor; Aubrey Allicock, Julia Bullock, Gerald Finley & Brindley Sherratt; Friedemann Engelbrecht, producer (BBC Symphony Orchestra; BBC Singers) BATES: THE (R)EVOLUTION OF STEVE JOBS

Michael Christie, conductor; Sasha Cooke, Jessica E. Jones, Edwards Parks, Garrett Sorenson & Wei Wu; Elizabeth Ostrow, producer (The Santa Fe Opera Orchestra)

Michael Christie, conductor; Sasha Cooke, Jessica E. Jones, Edwards Parks, Garrett Sorenson & Wei Wu; Elizabeth Ostrow, producer (The Santa Fe Opera Orchestra) LULLY: ALCESTE

Christophe Rousset, conductor; Edwin Crossley-Mercer, Emiliano Gonzalez Toro & Judith Van Wanroij; Maximilien Ciup, producer (Les Talens Lyriques; Choeur De Chambre De Namur)

Christophe Rousset, conductor; Edwin Crossley-Mercer, Emiliano Gonzalez Toro & Judith Van Wanroij; Maximilien Ciup, producer (Les Talens Lyriques; Choeur De Chambre De Namur) STRAUSS, R.: DER ROSENKAVALIER

Sebastian Weigle, conductor; Renée Fleming, Elīna Garanča, Günther Groissböck & Erin Morley; David Frost, producer (Metropolitan Opera Orchestra; Metropolitan Opera Chorus)

Sebastian Weigle, conductor; Renée Fleming, Elīna Garanča, Günther Groissböck & Erin Morley; David Frost, producer (Metropolitan Opera Orchestra; Metropolitan Opera Chorus) VERDI: RIGOLETTO

Constantine Orbelian, conductor; Francesco Demuro, Dmitri Hvorostovsky & Nadine Sierra; Vilius Keras & Aleksandra Keriene, producers (Kaunas City Symphony Orchestra; Men Of The Kaunas State Choir)

77. Best Choral Performance

CHESNOKOV: TEACH ME THY STATUTES

Vladimir Gorbik, conductor (Mikhail Davydov & Vladimir Krasov; PaTRAM Institute Male Choir)

Vladimir Gorbik, conductor (Mikhail Davydov & Vladimir Krasov; PaTRAM Institute Male Choir) KASTALSKY: MEMORY ETERNAL

Steven Fox, conductor (The Clarion Choir)

Steven Fox, conductor (The Clarion Choir) MCLOSKEY: ZEALOT CANTICLES

Donald Nally, conductor (Doris Hall-Gulati, Rebecca Harris, Arlen Hlusko, Lorenzo Raval & Mandy Wolman; The Crossing)

Donald Nally, conductor (Doris Hall-Gulati, Rebecca Harris, Arlen Hlusko, Lorenzo Raval & Mandy Wolman; The Crossing) RACHMANINOV: THE BELLS

Mariss Jansons, conductor; Peter Dijkstra, chorus master (Oleg Dolgov, Alexey Markov & Tatiana Pavlovskaya; Symphonieorchester Des Bayerischen Rundfunks; Chor Des Bayerischen Rundfunks)

Mariss Jansons, conductor; Peter Dijkstra, chorus master (Oleg Dolgov, Alexey Markov & Tatiana Pavlovskaya; Symphonieorchester Des Bayerischen Rundfunks; Chor Des Bayerischen Rundfunks) SEVEN WORDS FROM THE CROSS

Matthew Guard, conductor (Skylark)

78. Best Chamber Music/Small Ensemble Performance

ANDERSON, LAURIE: LANDFALL

Laurie Anderson & Kronos Quartet

Laurie Anderson & Kronos Quartet BEETHOVEN, SHOSTAKOVICH & BACH

The Danish String Quartet

The Danish String Quartet BLUEPRINTING

Aizuri Quartet

Aizuri Quartet STRAVINSKY: THE RITE OF SPRING CONCERTO FOR TWO PIANOS

Leif Ove Andsnes & Marc-André Hamelin

Leif Ove Andsnes & Marc-André Hamelin VISIONS AND VARIATIONS

A Far Cry

79. Best Classical Instrumental Solo

BARTÓK: PIANO CONCERTO NO. 2

Yuja Wang; Simon Rattle, conductor (Berliner Philharmoniker)

Yuja Wang; Simon Rattle, conductor (Berliner Philharmoniker) BIBER: THE MYSTERY SONATAS

Christina Day Martinson; Martin Pearlman, conductor (Boston Baroque)

Christina Day Martinson; Martin Pearlman, conductor (Boston Baroque) BRUCH: SCOTTISH FANTASY, OP. 46; VIOLIN CONCERTO NO. 1 IN G MINOR, OP. 26

Joshua Bell (The Academy Of St. Martin In The Fields)

Joshua Bell (The Academy Of St. Martin In The Fields) GLASS: THREE PIECES IN THE SHAPE OF A SQUARE

Craig Morris

Craig Morris KERNIS: VIOLIN CONCERTO

James Ehnes; Ludovic Morlot, conductor (Seattle Symphony)

80. Best Classical Solo Vocal Album

ARC

Anthony Roth Costanzo; Jonathan Cohen, conductor (Les Violons Du Roy)

Anthony Roth Costanzo; Jonathan Cohen, conductor (Les Violons Du Roy) THE HANDEL ALBUM

Philippe Jaroussky; Artaserse, ensemble

Philippe Jaroussky; Artaserse, ensemble MIRAGES

Sabine Devieilhe; François-Xavier Roth, conductor (Alexandre Tharaud; Marianne Crebassa & Jodie Devos; Les Siècles)

Sabine Devieilhe; François-Xavier Roth, conductor (Alexandre Tharaud; Marianne Crebassa & Jodie Devos; Les Siècles) SCHUBERT: WINTERREISE

Randall Scarlata; Gilbert Kalish, accompanist

Randall Scarlata; Gilbert Kalish, accompanist SONGS OF ORPHEUS – MONTEVERDI, CACCINI, D’INDIA & LANDI

Karim Sulayman; Jeannette Sorrell, conductor; Apollo’s Fire, ensembles

81. Best Classical Compendium

FUCHS: PIANO CONCERTO ‘SPIRITUALIST’; POEMS OF LIFE; GLACIER; RUSH

JoAnn Falletta, conductor; Tim Handley, producer

JoAnn Falletta, conductor; Tim Handley, producer GOLD

The King’s Singers; Nigel Short, producer

The King’s Singers; Nigel Short, producer THE JOHN ADAMS EDITION

Simon Rattle, conductor; Christoph Franke, producer

Simon Rattle, conductor; Christoph Franke, producer JOHN WILLIAMS AT THE MOVIES

Jerry Junkin, conductor; Donald J. McKinney, producer

Jerry Junkin, conductor; Donald J. McKinney, producer VAUGHAN WILLIAMS: PIANO CONCERTO; OBOE CONCERTO; SERENADE TO MUSIC; FLOS CAMPI

Peter Oundjian, conductor; Blanton Alspaugh, producer

82. Best Contemporary Classical Composition

BATES: THE (R)EVOLUTION OF STEVE JOBS

Mason Bates, composer; Mark Campbell, librettist (Michael Christie, Garrett Sorenson, Wei Wu, Sasha Cooke, Edwards Parks, Jessica E. Jones & Santa Fe Opera Orchestra)

Mason Bates, composer; Mark Campbell, librettist (Michael Christie, Garrett Sorenson, Wei Wu, Sasha Cooke, Edwards Parks, Jessica E. Jones & Santa Fe Opera Orchestra) DU YUN: AIR GLOW

Du Yun, composer (International Contemporary Ensemble)

Du Yun, composer (International Contemporary Ensemble) HEGGIE: GREAT SCOTT

Jake Heggie, composer; Terrence McNally, librettist (Patrick Summers, Manuel Palazzo, Mark Hancock, Michael Mayes, Rodell Rosel, Kevin Burdette, Anthony Roth Costanzo, Nathan Gunn, Frederica von Stade, Ailyn Pérez, Joyce DiDonato, Dallas Opera Chorus & Orchestra)

Jake Heggie, composer; Terrence McNally, librettist (Patrick Summers, Manuel Palazzo, Mark Hancock, Michael Mayes, Rodell Rosel, Kevin Burdette, Anthony Roth Costanzo, Nathan Gunn, Frederica von Stade, Ailyn Pérez, Joyce DiDonato, Dallas Opera Chorus & Orchestra) KERNIS: VIOLIN CONCERTO

Aaron Jay Kernis, composer (James Ehnes, Ludovic Morlot & Seattle Symphony)

Aaron Jay Kernis, composer (James Ehnes, Ludovic Morlot & Seattle Symphony) MAZZOLI: VESPERS FOR VIOLIN

Missy Mazzoli, composer (Olivia De Prato)

Grammy Awards 2019 nomination | I cantanti in gara | Music Video/Film

83. Best Music Video

APES***

The Carters

Ricky Saiz, video director; Mélodie Buchris, Natan Schottenfels & Erinn Williams, video producers

The Carters Ricky Saiz, video director; Mélodie Buchris, Natan Schottenfels & Erinn Williams, video producers THIS IS AMERICA

Childish Gambino

Hiro Murai, video director; Ibra Ake, Jason Cole & Fam Rothstein, video producers

Childish Gambino Hiro Murai, video director; Ibra Ake, Jason Cole & Fam Rothstein, video producers I’M NOT RACIST

Joyner Lucas

Joyner Lucas & Ben Proulx, video directors; Joyner Lucas, video producer

Joyner Lucas Joyner Lucas & Ben Proulx, video directors; Joyner Lucas, video producer PYNK

Janelle Monáe

Emma Westenberg, video director; Justin Benoliel & Whitney Jackson, video producers

Janelle Monáe Emma Westenberg, video director; Justin Benoliel & Whitney Jackson, video producers MUMBO JUMBO

Tierra Whack

Marco Prestini, video director; Sara Nassim, video producer

84. Best Music Film

LIFE IN 12 BARS

Eric Clapton

Lili Fini Zanuck, video director; John Battsek, Scooter Weintraub, Larry Yelen & Lili Fini Zanuck, video producers

Eric Clapton Lili Fini Zanuck, video director; John Battsek, Scooter Weintraub, Larry Yelen & Lili Fini Zanuck, video producers WHITNEY

(Whitney Houston)

Kevin Macdonald, video director; Jonathan Chinn, Simon Chinn & Lisa Erspamer, video producers

(Whitney Houston) Kevin Macdonald, video director; Jonathan Chinn, Simon Chinn & Lisa Erspamer, video producers QUINCY

Quincy Jones

Alan Hicks & Rashida Jones, video directors; Paula DuPré Pesmen, video producer

Quincy Jones Alan Hicks & Rashida Jones, video directors; Paula DuPré Pesmen, video producer ITZHAK

Itzhak Perlman

Alison Chernick, video director; Alison Chernick, video producer

Itzhak Perlman Alison Chernick, video director; Alison Chernick, video producer THE KING

(Elvis Presley)

Eugene Jarecki, video director; Christopher Frierson, Georgina Hill, David Kuhn & Christopher St. John, video producers

Grammy Awards 2019 | Quando è prevista la premiazione

I Grammy Awards 2019, arrivati alla 61esima edizione, verranno conferiti domenica 10 febbraio allo Staples Center Los Angeles, dove si sono svolte 14 delle ultime 15 edizioni.

Vista l’imponente mole di categorie e cantanti in gara, la Recording Academy ha stabilito che già prima dell’inizio della diretta della premiazione vengano premiati già i vincitori di circa 70 categorie.

Alla fine delle celebrazioni dei cantanti è previsto anche un esclusivo after party, in cui di certo non mancheranno esibizioni dal vivo degli artisti.

Grammy Awards 2019 | Dove vederli | Diretta tv e straming

Lo spettacolo dei Grammy Awards va in onda, in diretta, sulla CBS. Inizio previsto per le 20, ora locale. In Italia, dunque, la premiazione comincia circa alle 5 di mattina.

La cerimonia viene trasmessa solo sulla CBS, che ne ha l’esclusiva. Nel nostro Paese non è ancora chiaro se qualche emittente trasmetterà la premiazione.

Tuttavia, è possibile che il sito ufficiale dei Grammy trasmetta alcune parti della diretta in streaming. Qualcosa può essere disponibile anche sull’applicazione Grammy Live per iOS, Android e Windows Mobile e l’App CBS per iOS e Android.