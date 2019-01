Frasi buon anno 2019 | Auguri | Capodanno | Cosa scrivere | WhatsApp | Sms

FRASI BUON ANNO 2019 – Come ogni anno, è arrivato Capodanno e quindi i messaggi di auguri. Sì, i nostri telefoni si stanno riempiendo di sms in vista del nuovo anno e, spesso (se non sempre) bisogna rispondere.

Cosa scrivere? Meglio un messaggio simpatico o classico? Come rispondo al mio capo? Tante domande, poche risposte. L’unica sensata è la semplicità. Essere se stessi. Niente messaggi complicati e fuori contesto.

Di seguito qualche messaggio che potrebbe fare al caso vostro. Buona lettura e… buon anno!

Di seguito qualche frase di auguri che potrebbe tornarvi utile in vista dei vostri auguri per Capodanno via sms o WhatsApp:

L’inizio di ogni anno ti porta ad un passo più vicino al raggiungimento dei tuoi sogni. Spero che quest’anno sia la svolta e che i tuoi sogni diventino finalmente realtà.

Nella dolce notte scintillante delle stelle, spera che tutte le tue aspirazioni si avverino. Possa ogni stella presente nel cielo, portare amore e allegria a te. Buon anno 2019!

Ogni nuovo anno ti offre l’occasione perfetta per iniziare qualcosa di nuovo e fresco. Così fai la tua parte quest’anno e rendi il mondo un posto migliore per te stesso e gli altri. Buon anno 2019!

Spero che tu sparga gioia e felicità ovunque tu vada tutti i 365 giorni del prossimo anno e ottenga lo stesso in cambio. Buon anno a te!

Per mettere fine a qualcosa di vecchio, dobbiamo iniziare una cosa nuova, augurandoti un cuore pieno di gioia anche se le parole qui sono poche. Un felice anno nuovo!

Espandi i tuoi amici cerchi questo nuovo anno, incontra nuove persone, comunica e fai nuove amicizie. Si tratta di gioire e di dare il benvenuto al nuovo anno nella grandiosità.

Possa tu essere benedetto abbastanza da passare questo nuovo anno con i tuoi genitori, amici, persone care. Sii grato e avrai solo buone cose che ti vengono in mente. Buon anno 2019

