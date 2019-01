Di Maio e Di Battista, il discorso congiunto dopo il Capodanno passato insieme

Di Maio e Di Battista, un discorso congiunto dopo il Capodanno passato insieme. Sarà a tutti gli effetti un “Capodanno a 5 stelle” per gli attivisti del Movimento. E l’attesa è tutta per il duo che torna a riunirsi dopo il lungo viaggio di Di Battista in Sudamerica.

Così, mentre il garante del Movimento 5 stelle, Beppe Grillo, chiuderà il 2018 con il suo tradizionale contro-discorso via blog in contemporanea con quello dal Quirinale del Capo dello Stato, Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista faranno i loro auguri via social il giorno dopo, il 1° gennaio 2019.

Da un luogo “top secret”, ma “non lontano da Roma”, Di Maio e Di Battista pubblicheranno un video su Facebook, dopo aver festeggiato insieme il nuovo anno, per mandare un messaggio politico ai loro elettori alle luce del “faccia a faccia” di Capodanno.

Il confronto servirà a mettere sul tavolo non solo l’analisi dei primi mesi di governo, ma soprattutto le prospettive strategiche future in vite delle Europee.

Al centro dell’incontro ci sarà, inevitabilmente, anche l’eventuale coinvolgimento dell’ex deputato del Movimento 5 stelle nel governo Conte. Di Battista però, assicurano dai rispettivi staff, non sarebbe interessato ad avere incarichi istituzionali.

Non mancano le polemiche per il messaggio congiunto di Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista .

È Mara Carfagna, vicepresidente dei deputati di Forza Italia, ad augurarsi che il capo politico del Movimento 5 stelle, il “figliol prodigo” di ritorno dal Sudamerica, e con loro Grillo e Salvini, “evitino l’occupazione mediatica almeno il 31 dicembre”.

“Hanno 364 giorni all’anno per stare sotto i riflettori. E ci stanno in tutti i modi possibili e immaginabili, con giubbotti, felpe, sui tetti e sui balconi”.

“Lascino in pace l’Italia almeno l’ultimo giorno all’anno, quando a parlare è il presidente della Repubblica che rappresenta l’unità nazionale, tutto il Paese e non solo una parte di esso”.

Poi, la domanda ai due leader del Movimento 5 stelle: “È così difficile per loro non alimentare contrapposizioni e divisioni ed evitare di trasformarsi negli stalker degli italiani anche la notte del 31 dicembre?”.

Discorso di Di Maio e Di Battista dove vederlo

L'appuntamento è per la mattina di martedì 1 gennaio 2019. Il discorso di Di Maio e Di Battista sarà in diretta sulle pagine Facebook dei due esponenti del Movimento 5 stelle.

