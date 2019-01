Danza con me 2019 | Roberto Bolle | Anticipazioni | Ospiti | Ballerine | Streaming

DANZA CON ME 2019 – Danza, arte, musica e tanti ospiti: Roberto Bolle torna su Rai 1. Dopo il successo dell’anno passato e la vittoria del prestigioso premio internazionale del Rose D’Or come miglior programma di entertainment a livello europeo, la tv di stato ha scelto di inaugurare il 2019 in compagnia dell’étoile.

Il primo gennaio 2019, in prima serata, va in onda il programma del famoso ballerino “Danza con me”, prodotto da Raiuno in collaborazione con ‘Ballandi Multimedia’ e ‘Artedanza’. Un vero e proprio show reduce dall’enorme successo della passata edizione.

Danza con me 2019 | Ultime news

Aggiornamento 1 gennaio 2019 – E’ tutto pronto per la messa in onda del programma Danza con me che vedrà il ritorno su Rai 1 di Roberto Bolle, étoile italiano famoso in tutto il mondo. Sarà un successo come lo scorso anno? Probabile, ma la risposta definitiva l’avremo solo domani, 2 gennaio 2019, quando saranno resi noti gli ascolti.

Danza con me 2019 | Roberto Bolle

Programma che Roberto Bolle ha presentato il 23 dicembre 2018 nel corso della trasmissione di Rai 1 Che tempo che fa: “Tanti personaggi si metteranno in gioco e balleranno. Serata divertente, con tanta danza, bellezza, poesia, ironia e divertimento”, le parole del ballerino.

“Fabio De Luigi? Ha provato a fare quello che faccio io… Pensava di essere in grado, e invece… No, scherzo. Fabio è stato un grande – ha aggiunto -. Nicoletta Manni? Ha un’energia veramente particolare, se posso la chiamo per ballare”.

“Portare la danza a tutti è sempre stata la mia missione. E’ un arte che parla a tutti come poche altre. Ci saranno tante tipologie di ballo. Ballerò anche con un robot, un braccio meccanico da una tonnellata e mezza. Sarà uno dei momenti più belli ed emozionanti della trasmissione. Sembra che dialoghiamo, darà emozioni. Momento di una poesia inaspettata”, ha aggiunto.

> QUI TUTTO QUELLO CHE C’E’ DA SAPERE SU ROBERTO BOLLE

“La bellezza è il progresso a cui dobbiamo tendere. Con il mio percorso credo di poter dimostrare che la bellezza e il successo siano qualcosa di meritati e frutto di grande sacrificio – le sue parole -. Oggi abbiamo bisogno di bellezza che nutre l’anima. In questo momento storico credo che dobbiamo ancora di più aggrapparci a questo tipo di bellezza. per questo guardateci il 1 gennaio. Sarà un’iniezione di grande bellezza”.

“Sono 22 anni che sono primo ballerino, ho 43 anni… La danza mantiene giovani, il rigore, l’allenamento… I sacrifici – ha precisato – li faccio in nome della passione che ho per questa arte e per quelli fatti da bambino. Il lavoro quotidiano ti permette di costruire qualcosa di veramente grande. Ci vediamo il primo gennaio”.

Durante la conferenza stampa ha poi aggiunto: “Ringrazio la Rai per la decisione di collocare il programma in una cornice di così grande prestigio. Molto bello avere un’azienda che crede in un progetto così importante e ambizioso. Voglio dedicare questo programma a Bibi Ballandi (scomparso nei mesi scorsi, ndr), credo sia stata una grande gioia per lui veder realizzato e crescere questo prodotto. Devo dire che senza di lui questo programma non ci sarebbe. Ha sempre creduto in me”.

“Si tratta di un programma fatto da una squadra bella, importante – ha proseguito -. Molti hanno collaborato anche alla scorsa edizione. Risultato straordinario. Giusto ringraziare il gruppo: dagli autori, alla regia. Dalla grafica alla fotografia e tutti gli altri. Devo dire che ognuno ha dato il meglio di se. C’è tantissimo impegno e voglia di superare i nostri limiti”.

Danza con me 2019 | Roberto Bolle | Anticipazioni

Danza con me è uno show a tutto tondo. Dalla “danza danzata” alla “danza parlata”. Bolle sarà infatti accompagnato dai testi di Stefano Massini, drammaturgo, e affiancato da Pif che tiene le fila del programma.

Ma non solo. Il ballerino italiano viene infatti aiutato dai suoi ‘friends’ che arriveranno da ogni parte del mondo: John Neumeier, Christopher Wheeldon, Wayne Mc Gregor, Christian Spuck e Mauro Bigonzetti, Alessandra Ferri, Polina Semionova, sono solo alcuni dei nomi di spicco che si esibiranno durante la serata.

> QUI TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SULLE BALLERINE DI DANZA CON ME

Si parte coi grandi classici: Lo Schiaccianoci, nella versione pensata per le giovani dell’Accademia della Scala di Milano di Frédéric Olivieri, è un omaggio al Natale.

Previsto poi un tributo a Niccolò Paganini che ricorderà la città di Genova e la recente tragedia che l’ha colpita. Sul palco poi: Melissa Hamilton (Prima Solista al Royal Ballet di Londra), Elisa Badenes (Prima Ballerina del Balletto di Stoccarda), Nicoletta Manni e Virna Toppi (Prime Ballerine del Teatro alla Scala di Milano) e Alexander Riabko (Primo Ballerino del Balletto di Amburgo).

Al classico si abbina il contemporaneo, dalla street dance allo swing, per rappresentare l’universo della danza a tutto tondo.

Infine l’innovazione: un passo a due Bolle-ballerino robot, un braccio meccanico capace di simulare interazioni umane in una sfida complementare tra uomo e macchina.

Danza con me 2019 | Roberto Bolle | Ospiti

Oltre ai tanti ballerini, sono previsti ospiti del mondo dello spettacolo italiano che faranno visita a Bolle accompagnandolo nel suo viaggio.

Si tratta di Valeria Solarino, Stefano Accorsi, Fabio De Luigi, Luca & Paolo, Ilenia Pastorelli, Pierfrancesco Favino, Valerio Mastandrea, Sergio Rubini, Rocco Papaleo (I Moschettieri del Re), Cesare Cremonini e tanti altri. Insomma, tante personalità che impreziosiranno lo spettacolo e porteranno momenti di cultura e risate.

Danza con me 2019 | Roberto Bolle | Streaming

L’evento Danza con me va in onda martedì 1 gennaio 2019 in prima serata, in chiaro (gratis), su Rai 1.

Ovviamente è possibile seguire l’evento anche in diretta streaming tramite, previa registrazione (è possibile accedervi anche via Facebook o mail), la piattaforma gratuita RaiPlay.

Sempre su RaiPlay sarà possibile vedere la replica del programma ed eventuali singoli passaggi dello spettacolo.

> QUI DOVE VEDERE DANZA CON ME IN STREAMING

Danza con me 2019 | Edizione 2018

Di seguito alcuni momenti della passata edizione di Danza con me andata in onda sempre su Rai 1: