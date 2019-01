Capodanno al mare | Canarie | Mar Rosso | Dubai | Capo Verde | Bahamas

CAPODANNO AL MARE – Se volete provare l’esperienza di un Capodanno diverso, in una meta esotica, lontano da casa e dalla routine, questo è il posto che fa per voi.

Basta avere qualche giorno di ferie e prendere un aereo, infatti, per godersi un Capodanno davvero diverso, al caldo, anzi ancora meglio: al mare.

Se preferite dunque una bella spiaggia e il mare al freddo della montagna o al caos delle grandi città italiane o europee, ecco una guida utile per festeggiare in maniera alternativa l’arrivo del 2019.

Dieci mete per dieci viaggi indimenticabili, in ordine di lontananza dall’Italia.

Capodanno al mare | Isole Canarie

Chi non vorrebbe trascorrere il Capodanno alle Isole Canarie?

Si tratta di un arcipelago che si stende lungo le coste dell’Africa settentrionale: sette isole maggiori e due minori con spiagge incontaminate e circondate dal mare cristallino, a poche ore di volo dall’Italia.

Mar Rosso

Una meta classica per i vacanzieri invernali è da sempre il Mar Rosso.

Molto amato soprattutto da chi pratica sport come le immersioni, per via della sua strabiliante barriera corallina, e altre attività acquatiche.

La località per antonomasia è Sharm-el-Sheikh, ma ci sono molti altri posti che meritano di essere visitati come Berenice, Marsa Matruh, El Quseir e El Gouna.

Dubai

A poche ore in più di volo c’è Dubai: una meta senz’altro particolare e molto lontana dai soliti schemi.

Tra i punti di forza, shopping, e architetture all’avanguardia.

Capo Verde

Nell’Oceano Atlantico, a pochi chilometri dalle coste africane, si trova Capo Verde, un arcipelago rigoglioso e incontaminato, caratterizzato da diverse isole e meravigliose scogliere.

Madagascar

Un’altra destinazione da prendere assolutamente in considerazione per passare il capodanno al caldo è l’isola africana Madagascar, a circa dieci ore di volo dall’Italia.

La caratterizzano la spiaggia bianchissima, la flora e la fauna ancora incontaminate.

Capodanno al mare | Maldive

Meta turistica per eccellenza, secondo qualcuno le Maldive posseggono il mare più bello al mondo. Non solo bellezze naturali: potrete soggiornare in resort e altre strutture davvero da sogno.

Isola della Réunion

Un posto ricco di storia e cultura, un arcipelago caraibico dai fondali turchesi, tutti da scoprire per chi ama le immersioni.

Dopo la sua conquista da parte dei francesi, è diventata patria di pirati e bucanieri.

Bahamas

Un arcipelago con quasi 700 isole all’interno dei Caraibi. Un vero e proprio paradiso.

Le isole che accolgono la maggior parte delle strutture sono New Providence e Grand Bahama.

Capodanno al mare | Sri Lanka

Vegetazione rigogliosa, spiagge bianchissime di sabbia finissima e un entroterra fitto di piantagioni di tè e con numerose cascate: benvenuti in Sri Lanka. Un posto che vi conquisterà.

Bali

Infine per chi cerca un viaggio all’impronta del relax c’è Bali, in Indonesia.

È la patria dello yoga e delle filosofie spirituali che portano equilibrio a mente e corpo.

Un capodanno di tranquillità e benessere a Bali è di sicuro una scelta ideale.