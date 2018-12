Maratona We Run Rome: percorso, strade chiuse e bus deviati

Lunedì 31 dicembre 2018 torna We Run Rome, la maratona di Roma che coinvolge sia atleti che appassionati runners e che si corre lungo un percorso che passa attraverso le più belle piazze e luoghi simbolo della capitale.

We Run Rome – che si svolge con il contributo della Regione Lazio, il patrocinio del Comune di Roma, del CONI e sotto l’egida della Fidal – è giunta quest’anno alla sua VIII edizione e si svolge tra le ore 13 e le 15.30.

Come per gli anni passati, anche questa volta per la manifestazione sportiva organizzata da Atleticom – società di marketing sportivo che si occupa anche de Il Miglio di Roma – è attesa la partecipazione di 10 mila persone. Vediamo a questo punto il suo percorso, le aree della città interessate e le conseguenze per la viabilità di Roma.

We Run Rome Percorso | Le aree della città dove si corre la maratona

Il percorso della maratona è pensato per attraversare gli splendidi luoghi simbolo di Roma: dalle Terme di Caracalla essa prosegue infatti verso Circo Massimo, piazza Venezia, via del Corso, piazza di Spagna, piazza del Popolo, il Pincio, Villa Borghese, via Veneto, via dei Fori Imperiali, il Colosseo e, infine, il traguardo: il ritorno al punto di partenza, Terme di Caracalla.

We Run Rome, inoltre, è organizzata in modo tale da coinvolgere non solo corridori esperti, ma anche quei runners meno allenati ma che tengono a partecipare a questa bella manifestazione sportiva nel cuore della città eterna. La maratona avrà infatti tre diverse lunghezze di percorso: la 10 km agonistica, la 10 km non agonistica e la 5 km non agonistica. Per quanto riguarda quest’ultima opzione, il percorso sarà ridotto, nel senso che rispetterà il luogo di partenza e di arrivo – ossia le Terme di Caracalla – ma arriverà ai Fori Imperiali direttamente da piazza Venezia, evitando tutte le varie tappe del percorso agonistico completo.

We Run Rome Percorso | Strade chiuse e bus deviati

Le strade interessate dal percorso della We Run Rome 2018 resteranno chiuse al traffico per 90 minuti dopo che la maratona sarà iniziata, mentre molte linee di autobus, per tale ragione, subiranno delle deviazioni.

Per quanto riguarda nello specifico le strade, la maggior parte verranno chiuse tra le 13 e le 15.30; tuttavia alcune di queste, come via dei Cerchi nel tratto tra Porta Capena e via di San Teodoro, rimarranno chiuse per tutta la giornata. Viale delle Terme di Caracalla, in particolare, rimarrà chiuso dalle 8 alle 17 nel tratto tra piazzale Numa Pompilio e Porta Capena.

Sempre tra le ore 13 e le 15.30 di lunedì 31 dicembre 2018 subiranno deviazioni e limitazioni le seguenti linee: H, 30, 40, 44, 46, 51, 52, 53, 60, 61, 62, 63, 64, 70, 71, 75, 80, 81, 83, 85, 87, 160, 170, 492, 495, 590, 715, 716, 781 e 916.

Le linee 44, 715, 716 e 718, invece, sposteranno il loro capolinea da via del Teatro Marcello a piazza di Monte Savello, mentre il 63, l’80 e l’83 termineranno la loro corsa a piazza Barberini anziché raggiungere, come di norma, piazza di Monte Savello, piazza Venezia e piazzale dei Partigiani. Anche il bus numero 60, infine, terminerà la corsa a Termini invece che a piazza Venezia.

Per quanto riguarda invece i tram, ecco quali linee saranno interessate da deviazioni ed interruzioni: la linea numero 3 non farà servizio tra Porta Capena e stazione Trastevere (tra le 13 e le 16); il 118 si fermerà all’altezza di viale delle Terme di Caracalla dalle 8 alle 17, mentre il percorso del 628 verrà deviato fino alle ore 19.