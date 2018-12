VIAGGI LAST MINUTE – Siete appassionati di viaggi e week end fuori porta ma non trovate mai il tempo di organizzarvi? Non sentitevi soli, perché ritmi di lavoro, impegni dentro e fuori la famiglia e stress vari non lasciano molto spazio alla pianificazione delle vacanze e allo svago. Anche a quest’ultimo va dedicato il giusto tempo.

D’altronde, come si dice, le batterie vanno ricaricate: e anche se il portafoglio piange e il tempo scarseggia non bisogna gettare la spugna e cedere alla tentazione di rimanere sul divano di casa.

Se le idee sono poche, a compensarle ci sono le offerte last minute, di cui agenzie e siti di viaggi (per fortuna) abbondano e che rappresentano un’ottima ancora di salvezza per chi decide di organizzarsi sempre, appunto, all’ultimo minuto.

Viaggi Last Minute | Capodanno ed Epifania

Dato il periodo, non si può che partire da qui: il 2018 sta per tramontare, l’alba del 2019 è più vicina che mai e – come succede quasi tutte le volte – ancora non avete organizzato nulla per festeggiare l’arrivo del nuovo anno.

Sono diversi i siti che propongono soluzioni last minute o, addirittura, last second, per staccare un po’ la spina fino al giorno dell’Epifania che, come dice il detto, “tutte le feste si porta via”. Le offerte sono sia per passare qualche giorno di vacanza in Italia che all’estero, in Europa o altrove.

E oltre alle tante offerte di voli low cost , girovagando in rete possiamo trovare diverse occasioni da cogliere al volo. Ecco una piccola selezione delle migliori proposte per Capodanno ed Epifania:

Qui di seguito invece le offerte last minute per quanto riguarda i voli:

Da Roma per Salonicco a 112 euro a/r con Ryanair dal 30 dicembre al 4 gennaio

Da Milano Bergamo Orio al Serio a Barcellona a 95 euro a/r con Ryanair dal 30 dicembre al 4 gennaio

Da Milano Malpensa a Berlino a 80 euro a/r con Ryanair dal 31 dicembre al 5 gennaio

Da Venezia a Praga a 150 euro a/r con Wizzair dal 29 dicembre al 5 gennaio

Da Bologna a Dusseldorf a 168 euro a/r con Ryanair dal 30 dicembre al 2 gennaio

Da Milano a Varsavia a 141 euro a/r con Wizzair dal 29 dicembre al 4 gennaio

Da Roma a Parigi a 130 euro a/r con Air France dal 31 dicembre al 2 gennaio

Da Roma a Colonia a 81 euro a/r con Ryanair dal 29 dicembre al 3 gennaio

Da Venezia Marco Polo a Bilbao a 200 euro a/r con Volotea e Brussels Airlines dal 30 dicembre al 3 gennaio

Da Milano a Lione a 160 euro a/r con Lufthansa dal 30 dicembre al 3 gennaio

Da Milano ad Amburgo a 100 euro a/r con EasyJet dal 30 dicembre al 4 gennaio

Da Milano a Bruxelles a 89 euro a/r con Ryanair dal 30 dicembre al 4 gennaio

Da Roma a Skopje a 115 euro a/r con Ryanair dal 28 dicembre al 4 gennaio

Da Roma a Ginevra a 153 euro a/r con Swiss e Vueling dal 31 dicembre al 3 gennaio

Da Milano Malpensa a Budapest con Wizzair dal 30 dicembre al 4 gennaio

Viaggi Last Minute | Italia

Non a caso l’Italia è anche nota come il Belpaese: tra splendidi paesaggi, capolavori artistici, siti archeologici unici al mondo, parchi naturali, splendido mare e meravigliose città l’Italia ha davvero moltissimo da offrire. Soprattutto a chi ha poco tempo tempo per organizzarsi e spostarsi. Ecco le migliori offerte last minute per chi preferisce “giocare in casa”:

Weekend sulle Dolomiti con colazione da 59 euro a notte (qui tutti i dettagli dell’offerta)

Weekend di lusso in Toscana tra le colline del Chianti in hotel con Spa da 43 euro a persona (qui tutti i dettagli dell’offerta)

Weekend tra i sassi di Matera in hotel a 5 stelle a 76 euro a notte (qui tutti i dettagli dell’offerta)

Weekend di lusso sul lago di Como in hotel a 4 stelle con colazione da 34 euro a notte (qui tutti i dettagli dell’offerta)

Viaggi Last Minute | Europa

Se invece avete voglia di uscire dall’Italia per visitare qualche città europea sono molte le offerte last minute che si trovano per viaggiare a zonzo per il vecchio continente senza spendere una fortuna. Eccone una selezione: