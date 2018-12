Chi è “Ugo”? | VIDEO

Basta andare sull’account di Chiara Ferragni per rendersi conto che c’è qualcosa che non va. Sotto agli ultimi post della influencer compaiono una valanga di commenti tutti uguali: “Ugo”, “Ugo”, “Ugo” e ancora “Ugo”.

Se ci si sposta sul profilo del marito, Fedez, la situazione non cambia. Saltando su quello di Cristiano Ronaldo i commenti si moltiplicano minuto dopo minuto. Così sotto tutte le celebrities, italiane e non. “Ugo” ha invaso Instagram. Ma chi è “Ugo”? Nessuno, probabilmente.

Tutto è iniziato dallo youtuber Gianmarco Tocco, in arte Blurs7, che non è nuovo a trovate del genere. Era esattamente il 31 gennaio del 2017 quando la rete veniva invasa da “Gino”. Quest’anno, il fenomeno del web ci riprova. E ci riesce, ancora.

Ugo “is the new Gino”, si legge sul profilo Instagram di Ugo. Su quello di Blurs7, lo youtuber ha lanciato la sfida: “Ragazzi, lasciato il segno nel 2018. Commentate ‘Ugo’ a chiuque: youtuber, artista.. Una volta mi hanno detto che non potevo usare la parola ‘rivolta popolare’. Facciamo un colpo di stato su Instagram: commentate ‘Ugo’ ovunque!”.

E continua: “Ma non solo youtuber, tu segui Lady Gaga e le commenti ‘Ugo’, ‘Ugo’ ovunque!”. “Tutti che dicono che falliremo – dice ancora in una story lo youtuber per spronare i follower al “colpo di stato” – commentate a chiunque: italiano, americano, alieno. A chiunque!”. E continua Tocco invitando i suoi a commentare il più possibile le star internazionali. Con tanto di tag al rapper statunitense Eminem: “Voglio la tua storia”.

Tocco lancia l’appello, i 578mila follower rispondono. E ce ne siamo resi conto un po’ tutti.

Leggi anche: Kiki Challenge, il pericoloso tormentone estivo che spopola sui social | VIDEO