È Marcin Patrzalek il vincitore dell’edizione 2018 di Tu si que vales, il talent show targato Mediaset. Il ragazzo, che ha appena compito diciotto anni, non è la prima volta che sale su un palcoscenico: è già stato il vincitore di un programma per giovani talenti in Polonia, il suo paese d’origine, ma ora l’ultimo podio conquistato potrebbe permettergli di proseguire la carriera e ottenere una fama internazionale.

Marcin Patrzalek: chi è il vincitore di Tu si que vales

Marcin Patrzalek, diciotto anni, si è avvicinato allo studio della chitarra classica da bambino e quasi per caso.

È stato il padre a iscriverlo a un corso di musica per permettergli di riempire il tempo delle vacanze estive. Il bambino, dopo appena tre mesi e sorprendendo tutti, aveva già ottenuto la prima vittoria in una gara per giovani musicisti.

Nel 2015 ha vinto il talent polacco Must be the music Poland. Dopo il risultato, ha pubblicato Hush, il suo primo lavoro discografico.

Marcin Patrzalek: i risultati dell’ultima puntata di Tu si que vales

Nell’ultima puntata del programma che va in onda su Canale 5, Marcin Patrzalek è stato votato dal 54 per centro dei telespettatori. Si è aggiudicato un montepremi da 1000mila euro, che userà per proseguire gli studi negli Stati Uniti.

La giuria – composta da Gerry Scotti, Maria De Filippi, Teo Mammucari e Iva Zanicchi – è rimasta senza parole.

Il suo modo di esibirsi pizzicando le corde della chitarra con le dita, senza usare il plettro, e impiegando anche la cassa della chitarra, ha permesso al giovane artista di conquistare i favori del pubblico.