Stasera in tv 31 dicembre 2018

Cosa c'è stasera in tv 31 dicembre 2018? Una breve guida completa ai programmi e ai film in tv di stasera dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Real Time e quelli minori come Rai Movie, Rai 4, Iris, Tv 8, Italia 2, La 5, Cielo, Nove, Rai 5, Paramount Channel, Cine Sony.

Ecco il palinsesto dei programmi in prima serata e in seconda serata di lunedì 31 dicembre 2018:

Oggi in tv: i programmi e i film di stasera in tv 31 dicembre 2018

Stasera su Rai 1:

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Dal Palazzo del Quirinale a reti unificate Messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

21:00 – L’Anno che Verrà

Stasera su Rai 2:

20:30 – Dal Palazzo del Quirinale a reti unificate Messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

21:00 – TG2 20.30

21:20 – Hotel Transylvania 2

23:05 – Ralph Spaccatutto

Stasera su Rai 3:

20:00 – Blob

20:30 – Dal Palazzo del Quirinale a reti unificate Messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

21:05 – 42.mo Festival del Circo di Montecarlo

23:25 – TG3

Stasera su Rai 4

20:36 – Lol 🙂 ep.105

21:07 – Evolution

22:45 – Facciamola finita

00:34 – Babbo bastardo

Stasera su Canale 5:

20:00 – TG5

20:24 – METEO.IT

20:25 – MESSAGGIO DEL PRESIDENTE SERGIO MATTARELLA

20:50 – CAPODANNO IN MUSICA

02:40 – MADONNA: REBEL HEART TOUR

Stasera su Italia 1:

20:27 – TGCOM

20:30 – METEO.IT

20:33 – THE TIME MACHINE – 2 PARTE

21:21 – IN TIME – 1 PARTE

22:41 – TGCOM

22:44 – METEO.IT

22:47 – IN TIME – 2 PARTE

Stasera in tv 31 dicembre 2018 su Rete 4:

20:30 – MESSAGGIO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

20:50 – STASERA ITALIA

21:25 – IL SEGRETO – LA STORIA DI PEPA – 1aTV

23:45 – CAPODANNO IN MUSICA

Stasera su Canale 20:

20:15 – THE BIG BANG THEORY VI – IL DISLOCAMENTO DELLE INTERIORA DEL PESCE

20:35 – THE BIG BANG THEORY VI – LA SIMULAZIONE DI BABBO NATALE

21:00 – I SOLITI IDIOTI – 1 PARTE

22:06 – TG COM

22:11 – METEO

22:13 – I SOLITI IDIOTI – 2 PARTE

Stasera su Paramount Channel:

20:10 – La Famiglia Addams 2

22:00 – L’Ultima Vacanza

00:00 – Quando l’amore brucia l’anima

02:00 – Serendipity – Quando l’amore e’ magia

Stasera su Rai Movie:

19:20 – Totò, Fabrizi e i giovani d’oggi

21:10 – Bravados

22:55 – Bandolero!

00:45 – Scemo & + scemo 2

Stasera su Cine Sony:

19:20 – Un matrimonio per Natale

21:00 – Edward mani di forbice

23:00 – Beetlejuice – iritello porcello

00:45 – Volere volare

Stasera su Iris:

21:00 – LA SOLDATESSA ALLE GRANDI MANOVRE

23:06 – L’INSEGNANTE VA IN COLLEGIO

01:00 – LA DOTTORESSA DEL DISTRETTO MILITARE

02:30 – CIAKNEWS

Stasera su Tv8:

20:20 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:25 – Cirque du Soleil: O

23:00 – La notte dei record

01:25 – Lo spaccacuori

Stasera su Italia 2:

20:10 – I CAVALIERI DELLO ZODIACO – IL FURTO DELLA SACRA ARMATURA

20:40 – I CAVALIERI DELLO ZODIACO – L’INSEGUIMENTO

21:10 – MY HERO ACADEMIA I – UN RACCONTO DEL PASSATO

21:40 – MY HERO ACADEMIA I – PREPARIAMOCI PER GLI E SAMI FINALI

22:10 – MY HERO ACADEMIA I – RIALZATI, YAOYOROZU!

Stasera in tv 31 dicembre 2018 su La5:

21:10 – ALLA RICERCA DELLA STELLA DEL NATALE – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:18 – METEO.IT ‘

22:20 – ALLA RICERCA DELLA STELLA DEL NATALE – 2 PARTE

22:40 – BILLY ELLIOT – 1 PARTE

23:29 – TGCOM24

Stasera su Cielo:

20:00 – Affari al buio La fortuna gira

20:25 – Affari di famiglia Luci, motore, azione!

21:15 – Superfantagenio

23:05 – Vixen!

Stasera su Nove:

20:20 – Cucine da incubo Italia – Terra Nostra

21:25 – Tutti insieme appassionatamente

00:45 – Undressed

01:20 – Undressed

Stasera su La 7:

20:00 – TG LA7

20:30 – TG LA7 – Discorso del Presidente della Repubblica

20:50 – Intrigo internazionale

23:40 – Io ti salverò

Stasera su La 7d:

20:25 – Cuochi e Fiamme

21:30 – Mary, principessa per caso

23:10 – Vacanze romane

Stasera su Real Time:

20:20 – Shopping Night – Roma

21:10 – Shopping Night – Palermo

22:10 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli

23:05 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – La cisti

00:05 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Il linfoma

Stasera su Spike:

20:40 – Merlin

21:30 – Top Gear

22:30 – Top Gear

23:30 – Top Gear

01:10 – The Librarians

Stasera in tv 31 dicembre 2018 su Sky Cinema 1:

21:00 – Cinepop

21:15 – Nelle pieghe del tempo Prima TV

23:20 – Doppia colpa

Stasera su Sky Uno:

20:10 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:15 – Victoria’s Secret Fashion Show 2018 – 1^TV

22:05 – Cirque du Soleil: O

23:45 – Michael Buble” Live Show at BBC

Se non trovi interessante la programmazione di oggi in tv, qui abbiamo raccolto un elenco di piattaforme web e metodi free per poter guardare film in libertà senza rischiare di finire nel circuito illegale dei siti pirata.

Per poter guardare film in libertà senza rischiare di finire nel circuito illegale dei siti pirata e quindi senza violare alcuna legge, esistono diverse piattaforme web che trasmettono le pellicole cinematografiche nel rispetto della legge e senza il bisogno di sottoscrivere alcun abbonamento.

Allo stesso modo, esistono vari modi per vedere le partite di calcio di ogni competizione in diretta streaming sul proprio dispositivo elettronico, sia esso un PC, uno smartphone o un tablet.

Molti siti che propongono la visione di questi eventi dal vivo sono illegali e offrono il più delle volte una qualità video e audio scarsa, oltre a venire periodicamente oscurati dalle autorità di polizia informatica per violazione del diritto di riproduzione.

Ci sono però numerosi portali che offrono la possibilità di vedere le partite di calcio in streaming live e in qualità HD.

Molti, come Sky Go e Premium Play, sono a pagamento, altri del tutto gratuiti. Ecco come e dove vedere le partite di calcio in streaming in modo legale stasera in tv.