Stasera in tv 31 dicembre 2018 prima serata | Oggi in tv | Stasera in tv | Film tv stasera | Programmi tv | Guida programmi | Il discorso del Presidente | L’anno che verrà | Capodanno in Musica

Cosa c’è stasera in tv 31 dicembre 2018? Una breve guida completa ai programmi e ai film in tv di stasera dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Real Time e quelli minori come Rai Movie, Rai 4, Iris, Tv 8, Italia 2, La 5, Cielo, Nove, Rai 5, Paramount Channel, Cine Sony.

Ecco il palinsesto dei programmi in prima serata e in seconda serata di lunedì 31 dicembre 2018:

Oggi in tv: i programmi e i film di stasera in tv 31 dicembre 2018

Stasera su Rai 1:

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Dal Palazzo del Quirinale a reti unificate Messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

21:00 – L’Anno che Verrà

Stasera su Rai 2:

20:30 – Dal Palazzo del Quirinale a reti unificate Messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

21:00 – TG2 20.30

21:20 – Hotel Transylvania 2

23:05 – Ralph Spaccatutto

Stasera su Rai 3:

20:00 – Blob

20:30 – Dal Palazzo del Quirinale a reti unificate Messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

21:05 – 42.mo Festival del Circo di Montecarlo

23:25 – TG3

Stasera su Rai 4

20:36 – Lol 🙂 ep.105

21:07 – Evolution

22:45 – Facciamola finita

00:34 – Babbo bastardo

Stasera su Canale 5:

20:00 – TG5

20:24 – METEO.IT

20:25 – MESSAGGIO DEL PRESIDENTE SERGIO MATTARELLA

20:50 – CAPODANNO IN MUSICA

02:40 – MADONNA: REBEL HEART TOUR

Stasera su Italia 1:

20:27 – TGCOM

20:30 – METEO.IT

20:33 – THE TIME MACHINE – 2 PARTE

21:21 – IN TIME – 1 PARTE

22:41 – TGCOM

22:44 – METEO.IT

22:47 – IN TIME – 2 PARTE

Stasera in tv 31 dicembre 2018 su Rete 4:

20:30 – MESSAGGIO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

20:50 – STASERA ITALIA

21:25 – IL SEGRETO – LA STORIA DI PEPA – 1aTV

23:45 – CAPODANNO IN MUSICA

Stasera su Canale 20:

20:15 – THE BIG BANG THEORY VI – IL DISLOCAMENTO DELLE INTERIORA DEL PESCE

20:35 – THE BIG BANG THEORY VI – LA SIMULAZIONE DI BABBO NATALE

21:00 – I SOLITI IDIOTI – 1 PARTE

22:06 – TG COM

22:11 – METEO

22:13 – I SOLITI IDIOTI – 2 PARTE

Stasera su Paramount Channel:

20:10 – La Famiglia Addams 2

22:00 – L’Ultima Vacanza

00:00 – Quando l’amore brucia l’anima

02:00 – Serendipity – Quando l’amore e’ magia

Stasera su Rai Movie:

19:20 – Totò, Fabrizi e i giovani d’oggi

21:10 – Bravados

22:55 – Bandolero!

00:45 – Scemo & + scemo 2

Stasera su Cine Sony:

19:20 – Un matrimonio per Natale

21:00 – Edward mani di forbice

23:00 – Beetlejuice – iritello porcello

00:45 – Volere volare

Stasera su Iris:

21:00 – LA SOLDATESSA ALLE GRANDI MANOVRE

23:06 – L’INSEGNANTE VA IN COLLEGIO

01:00 – LA DOTTORESSA DEL DISTRETTO MILITARE

02:30 – CIAKNEWS

Stasera su Tv8:

20:20 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:25 – Cirque du Soleil: O

23:00 – La notte dei record

01:25 – Lo spaccacuori

Stasera su Italia 2:

20:10 – I CAVALIERI DELLO ZODIACO – IL FURTO DELLA SACRA ARMATURA

20:40 – I CAVALIERI DELLO ZODIACO – L’INSEGUIMENTO

21:10 – MY HERO ACADEMIA I – UN RACCONTO DEL PASSATO

21:40 – MY HERO ACADEMIA I – PREPARIAMOCI PER GLI E SAMI FINALI

22:10 – MY HERO ACADEMIA I – RIALZATI, YAOYOROZU!

Stasera in tv 31 dicembre 2018 su La5:

21:10 – ALLA RICERCA DELLA STELLA DEL NATALE – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:18 – METEO.IT ‘

22:20 – ALLA RICERCA DELLA STELLA DEL NATALE – 2 PARTE

22:40 – BILLY ELLIOT – 1 PARTE

23:29 – TGCOM24

Stasera su Cielo:

20:00 – Affari al buio La fortuna gira

20:25 – Affari di famiglia Luci, motore, azione!

21:15 – Superfantagenio

23:05 – Vixen!

Stasera su Nove:

20:20 – Cucine da incubo Italia – Terra Nostra

21:25 – Tutti insieme appassionatamente

00:45 – Undressed

01:20 – Undressed

Stasera su La 7:

20:00 – TG LA7

20:30 – TG LA7 – Discorso del Presidente della Repubblica

20:50 – Intrigo internazionale

23:40 – Io ti salverò

Stasera su La 7d:

20:25 – Cuochi e Fiamme

21:30 – Mary, principessa per caso

23:10 – Vacanze romane

Stasera su Real Time:

20:20 – Shopping Night – Roma

21:10 – Shopping Night – Palermo

22:10 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli

23:05 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – La cisti

00:05 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Il linfoma

Stasera su Spike:

20:40 – Merlin

21:30 – Top Gear

22:30 – Top Gear

23:30 – Top Gear

01:10 – The Librarians

Stasera in tv 31 dicembre 2018 su Sky Cinema 1:

21:00 – Cinepop

21:15 – Nelle pieghe del tempo Prima TV

23:20 – Doppia colpa

Stasera su Sky Uno:

20:10 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:15 – Victoria’s Secret Fashion Show 2018 – 1^TV

22:05 – Cirque du Soleil: O

23:45 – Michael Buble” Live Show at BBC