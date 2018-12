Disneyland Paris, lo spot capolavoro con il papero innamorato di Paperino | VIDEO

Spot Disneyland Paris 2018 | Paperino | Capolavoro che emoziona | VIDEO

SPOT DISNEYLAND PARIS 2018 – In occasione delle feste natalizie Disneyland Paris, il parco a tema di Parigi, ha deciso di investire in pubblicità per attirare altri visitatori. Come? Con uno spot che sta emozionando i milioni di telespettatori.

Più che una pubblicità, un cortometraggio: protagonista un anatroccolo che, dopo aver visto un fumetto dedicato alle avventure di Paperino, scopre tutta la passione per questo personaggio, tanto che si cimenta perfino nell’imitarlo. Purtroppo l’anatroccolo deve lasciare il suo fumetto, perché è costretto a seguire gli altri suoi simili nella migrazione.

Alla fine però l’anatroccolo riesce ad arrivare a Disneyland Paris e qui ha l’occasione di incontrare il suo personaggio preferito.

Spot che è passato sui canali Rai dove, in questi giorni di festa, sono in programmazione i più noti cartoni animati della Disney (qui la programmazione).

Spot Disneyland Paris 2018 | Cartoni Disney in streaming | Ecco dove vederli

Esistono vari modi per vedere i cartoni Disney in diretta streaming sul proprio dispositivo elettronico, sia esso un PC, uno smartphone o un tablet.

Molti siti che propongono la visione di questi contenuti trasmessi in tv tramite i canali Disney presenti su Sky sono illegali e offrono il più delle volte una qualità video e audio scarsa, oltre a venire periodicamente oscurati dalle autorità di polizia informatica per violazione del diritto di riproduzione.

Ci sono però alcuni portali che offrono la possibilità di vedere i cartoni Disney in streaming live e in qualità HD. Tutto in attesa di Disney Play, la nuova piattaforma streaming della casa di Topolino in uscita nel 2019.

Insomma, tutti i cartoni animati preferiti dei nostri figli o nipoti si possono trovare anche on line o in on demand qualora i nostri bimbi li avessimo persi perché a scuola o impegnati nello studio o in qualche attività sportiva.

