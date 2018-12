Silvia Provvedi: tutto sulla cantante delle Donatella, finalista al GF Vip 2018

Silvia Provvedi chi è | Donatella | Carriera | Fabrizio Corona | Vita privata

In pochi anni di televisione è diventata già una veterana dei reality show, quasi sempre in coppia con l’inseparabile sorella gemella. Silvia Provvedi, una dei finalisti del Grande Fratello Vip 2018, è già passata infatti prima dagli studi di X-Factor, poi dall’Isola dei famosi.

Silvia Provvedi, cantante del duo Le Donatella (insieme alla sorella Giulia), ha travolto la Casa più spiata dagli italiani grazie alla sua travolgente esuberanza e a una simpatia che ha fatto sì che non fosse quasi mai messa in nomination.

Autentica bomba sexy, la Provvedi è stata al centro del gossip – e poi della cronaca – per la sua storia d’amore con Fabrizio Corona, il Re dei paparazzi. Silvia era al suo fianco quando il fotografo era in carcere, ma dopo la sua scarcerazione la loro storia d’amore è finita.

Silvia Provvedi chi è | Carriera televisiva

Nata il 1 dicembre 1993 a Modena, Silvia Provvedi condivide fin dal primo momento la sua passione per il mondo dello spettacolo con la sorella gemella Giulia. Le due decidono quindi di sfruttare la propria presenza scenica e le proprie doti canore per diventare cantanti.

Nel 2012, quando hanno ancora 18 anni, Silvia e Giulia partecipano ai casting di X-Factor. Le due vengono prese e ottengono subito un buon successo. Si presentano con il nome Provs Destination, ma nel corso delle varie puntate la giudice Arisa decide di chiamarle Le Donatella, in onore di Donatella Rettore, cantante stimata dalle due ragazze.

Nonostante l’eliminazione al quarto live, la loro partecipazione al talent frutta la possibilità di pubblicare un album, “Unpredictable”, composto da canzoni in inglese.

La loro carriera musicale tuttavia non riesce a prendere il volo, neanche quando nel 2014 decidono di pubblicare una canzone in italiano, “Scarpe diem”, con evidenti sonorità rap grazie anche alla collaborazione con i Two Fingerz.

Silvia Provvedi chi è | L’Isola dei famosi

Nel 2015 Silvia Provvedi, sempre insieme alla sorella Giulia (con la quale rappresenta un unico concorrente) partecipa all’Isola dei Famosi. Le due Donatella si rivelano una vera potenza, riuscendo anche a vincere il reality.

Si aprono dunque le porte delle discoteche: Silvia e Giulia iniziano a lavorare come dj. Ma allo stesso tempo continuano a cercare la loro strada nel mondo della televisione. Le Donatella infatti conducono su Italia 1 il programma Italian Pro Surfer, mentre su Fox partecipano, arrivando seconde, al reality Dance Dance Dance.

Nello stesso periodo le due sorelle decidono di posare nude per Playboy.

Silvia Provvedi chi è | Fabrizio Corona

Nel 2015 fa molto discutere la storia d’amore tra Silvia Provvedi e Fabrizio Corona. È il periodo in cui l’ex re dei paparazzi esce dal carcere per la prima volta, venendo affidato ai servizi sociali nella comunità di don Mazzi.

I due stanno assieme per diversi anni, nonostante il nuovo arresto di Corona, tramutato poi in affidamento ai servizi sociali. Le immagini di Silvia che, nel febbraio 2018, corre incontro al fidanzato dopo la sua scarcerazione, fanno il giro dell’Italia.

La loro storia d’amore però arriva a un epilogo nel luglio del 2018, dopo le presunte voci di tradimento da parte di Corona.

Durante la permanenza al GF Vip di Silvia, Corona entra nella Casa per avere un confronto con la sua ex. Ne scaturisce una discussione animata, in cui la Donatella chiarisce di non voler più avere nulla a che fare con Corona.

Silvia Provvedi chi è | Vita privata

Dopo la storia con Fabrizio Corona, nel cuore di Silvia sembra esserci spazio per una nuova persona. Il 1 dicembre 2018, nel giorno del suo compleanno, sulla Casa del Grande Fratello arriva un messaggio aereo: “Buon compleanno Principessa. Malefix”.

La Provvedi, entrata in Casa annunciandosi single, non spiega di chi si tratti, anche se si lascia sfuggire davanti agli inquilini della casa che il nome della persona in questione inizi con “Giò”. L’uomo misterioso si chiamerebbe Giorgio, e vive tra Milano, Ibiza e la Calabria per via della sua professione di promoter di un rinomato ristorante.

Dopo la rottura con l’ex re dei paparazzi, però, Silvia ha anche una breve storia con il dj Federico Chimirri. I due si conoscono a Ibiza.

La Donatella, in un’intervista, confessa di essersi rifatta il seno “per amore di Fabrizio”.

Silvia Provvedi chi è | Social

Silvia Provvedi non ha canali social personali. Lei e la sorella Giulia infatti hanno un account unico sotto il nome di “Le Donatella”. Su Instagram, le due contano oltre 870mila follower (QUI il profilo).

Su Facebook le due hanno invece oltre 210mila like. Su Twitter, canale che aggiornano un po’ meno, hanno 21mila follower.