Serie Tv streaming siti legali: dove vederle tutte gratis

SERIE TV STREAMING – Vuoi vedere la tua serie tv in streaming? Non sai come fare? Tranquillo, esistono vari modi per vedere le serie Tv del momento e non in diretta streaming sul proprio dispositivo elettronico, sia esso un PC, uno smartphone o un tablet.

Molti siti che propongono la visione di questi contenuti sono però illegali e offrono il più delle volte una qualità video e audio scarsa, oltre a venire periodicamente oscurati dalle autorità di polizia informatica per violazione del diritto di riproduzione. La pirateria infatti è un reato!

Ci sono però numerosi portali che offrono la possibilità di vedere i film in streaming live e in qualità HD.

Molti, come Sky Go e Premium Play, sono a pagamento, altri del tutto gratuiti.

Serie Tv streaming siti legali: c ome e dove vederle tutte in diretta live gratis

Ma entriamo nel dettaglio e vediamo quali sono i migliori siti per vedere le serie Tv in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale e gratuito. Anche perché, ricordiamo, la pirateria è un reato!

Serie Tv streaming | VVVVID

VVVVID è un canale televisivo realizzato da Mperience srl, con oltre 200 titoli, con accesso gratuito grazie alla registrazione che è possibile effettuare più velocemente tramite Facebook.

Oltre ai film su questa Tv online gratuita è possibile vedere anche le serie tv, anime giapponesi e i cartoni animati per i bambini. Nella piattaforma si può anche creare una community con gli utenti già registrati per scambiarsi suggerimenti e consigli su quali film vedere. Questo canale è accessibile dallo smartphone, sia Android che iOS e non necessita di Flash Player.

Serie Tv streaming | RaiPlay

Il sito dell’emittente di stato consente la visione di serie tv gratis e di 14 canali tv in diretta live, il servizio è fruibile anche da smartphone con l’app, previa registrazione che può essere portata avanti anche tramite il proprio profilo Facebook. Inoltre su RaiPlay è presente la funzione on demand che permette di rivedere tutti gli episodi persi.

Serie Tv streaming | Mediaset Play

Il sito dell’emittente privata consente la visione delle Serie tv gratis e dei canali Mediaset in diretta live, il servizio è fruibile anche da smartphone con l’app. Servizio che, come dimostrato durante i Mondiali di Russia 2018, sa essere all’altezza della situazione.

Serie Tv streaming | Amazon Prime Video

Per chi è gia registrato su Amazon Prime l’accesso alle serie tv e ai film, disponibili sia in italiano che in inglese e con sottotitoli, per chi ancora non lo fosse invece è previsto un mese di prova gratuito dopodiché scatta l’abbonamento in automatico a circa 20 euro al mese.

Serie Tv streaming | Paramount Channel

Paramount Channel, canale free del digitale terrestre e del satellite dedicato al mondo del cinema, offre un’ampia selezione di film da guardare gratis in qualsiasi momento anche in streaming.

Il sito di Paramount Channel non richiede alcuna registrazione per essere utilizzato ed è accessibile anche da smartphone e tablet (dove però risulta più comoda l’apposita app progetta per dispositivi Android e iOS).

Serie Tv streaming siti legali: c ome e dove vederle tutte in diretta live a pagamento

Di seguito i tanti siti e/o piattaforme a pagamento con canoni mensili o a singoli pagamenti per seguire tutte le serie tv del momento e quelle passate che magari ci siamo persi:

Serie Tv streaming | Now Tv

Now Tv è un servizio streaming online creato da Sky, che permette di vedere i contenuti della pay tv sottoscrivendo abbonamenti giornalieri, settimanali o mensili. Abbonandosi al servizio è possibile vedere tutti gli eventi.ti legali

Serie Tv streaming | Sky Go

Un altro servizio di streaming di Sky che permette di vedere su smartphone, tablet e PC i contenuti del proprio abbonamento alla tv satellitare è Sky Go, piattaforma che permette di seguire gli eventi live da pc, smartphone e tablet.

Sky Go è disponibile per i clienti residenziali Sky con promozioni compatibili e con abbonamento attivo da almeno un anno ed è gratuito.

Serie Tv streaming | Premium Play

Tutti gli abbonati a Mediaset Premium, possono usufruire online dei contenuti inclusi nel proprio abbonamento in modo totalmente gratuito utilizzando il servizio Premium Play.

In questo caso il funzionamento è quasi identico a quello di Sky Go. Si può utilizzare da PC/Mac oppure da iPhone, iPad, tablet Samsung, Smart TV Samsung, Xbox 360/One, decoder multimediali e Smart Cam.

Serie Tv streaming | Netflix

È il servizio di streaming più famoso del mondo, il suo fiore all’occhiello sono le serie TV, ma anche il suo catalogo cinematografico è degno di nota. Si può provare gratis per 30 giorni, dopodiché bisogna abbonarsi pagando almeno 7,99 euro/mese (9,99 euro/mese se si vuole l’HD).

Serie Tv streaming | Infinity

Si tratta della risposta di Mediaset a Netflix. Grande catalogo cinematografico. Da sottolineare anche la possibilità di guardare un titolo di primissima visione gratis ogni settimana.

Infinity è gratis per i primi 30 giorni, dopodiché costa 5,99 euro/mese.

Serie Tv streaming | Le più attese della stagione 2018 2019 | Da vedere | Consigliate

Nuova stagione, nuove Serie Tv. Ci siamo: dopo tante repliche estive, è arrivato il momento di vedere nuovi prodotti tv che ci terranno incollati davanti alla televisione per ore, giorni. Serie tv 2018 2019

Tante serie che riempiono i palinsesti di Sky, Rai, Mediaset, Amazon Video e Netflix. Troppe. Per questo ne abbiamo selezionate 25. Le 25 migliori serie Tv in uscita nel 2018-2019. Insomma, quelle da vedere assolutamente.

