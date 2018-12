“Salvini morto sul colpo”, e il ministro ironizza sulla fake news: “Mi allungano la vita”

Circola da qualche ora una fake news sulla morte del ministro Matteo Salvini.

La finta notizia riguarda un incidente in cui sarebbe morto Salvini, che però non è mai avvenuto. A riportarla è un sito che imita nella grafica il quotidiano La Stampa.

“Adesso scherzano pure sulla mia morte, roba da matti! Mi allungano la vita, rispondo col sorriso”, scrive su Facebook il ministro dell’Interno.

Lo stesso vicepremier ha infatti pubblicato la notizia della sua morte inventata sul suo profilo Facebook.

Nel pezzo si parla di una morte sul colpo del ministro, dopo un frontale tra due auto.

La notizia è talmente grossolana che basta uno sguardo veloce per intuire che si tratta di una bufala.

A commentare la vicenda anche alcuni esponenti della politica italiana, come Gianfranco Rotondi, presidente della federazione Dc e vicepresidente del gruppo di Forza Italia: “Condivido la lettura scaramantica di Salvini. La fake news della sua morte gli allunga la vita, ma si tratta di un episodio gravissimo. Salvini ha figli adolescenti come me e so cosa significa l’impatto di una notizia del genere su un bambino che ha il papà lontano. I responsabili vanno perseguiti senza sconti e colgo l’occasione per porre l’esigenza di una regolamentazione della rete. Piaccia o no, i nostri figli si formano sulla rete e non possiamo consentire che essa resti il pascolo della barbarie”.

Molti utenti hanno commentato suggerendo al ministro di denunciare gli autori della notizia.

Oggi il vicepremier terrà un discorso di fine anno dopo il consueto saluto del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, previsto per le 20.30.

Il leader della Lega ha annunciato che, dopo il discorso dal Quirinale del presidente Mattarella, parlerà in diretta Facebook “per fare gli auguri ai suoi sostenitori”, spiegano dal suo staff.

Nella serata del 31 dicembre è previsto anche l’intervento del garante M5S Beppe Grillo, mentre i due leader Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista terranno un discorso nel giorno di capodanno.