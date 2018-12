Saldi invernali 2019 Roma | Lazio | Date | Calendario

SALDI INVERNALI 2019 ROMA – Finalmente i saldi. Da sabato 5 gennaio i negozi della regione Lazio e quindi anche della Capitale d’Italia Roma applicano i saldi invernali 2019.

Ma quanto dureranno? Nel Lazio i saldi dureranno fino al 28 febbraio 2019. Insomma, quasi 2 mesi di prodotti in vendita a basso costo. Occasione da cogliere al volo.

Saldi invernali 2019 Roma | Indirizzi utili

Roma è piena di negozi che applicheranno i saldi invernali 2019. Di tutti i tipi: da quelli d’alta moda ai grandi magazzini. Dove trovarli? Di seguito alcuni indirizzi utili:

Saldi invernali 2019 | Centri commerciali:

Galleria Alberto Sordi, Piazza Colonna

Porta di Roma, Via Alberto Lionello

Rinascente, Via del Tritone

EuRoma2, Eur

Saldi invernali 2019 | Vie dello Shopping:

Via del Corso

Via Cola di Rienzo

Via del Babuino

Viale Marconi

Saldi invernali 2019 Roma | Le regole e i consigli del Codacons

Secondo la legge, gli sconti possono essere effettuati soltanto sui prodotti di carattere stagionale e quelli che possono subire un notevole ribassamento del prezzo se venduti durante una certa stagione o entro un breve periodo di tempo, perché molto legati alla moda.

Ci sono, inoltre, altri obblighi che i commercianti sono tenuti a rispettare. per esempio, si deve sempre indicare, accanto al prodotto, il prezzo iniziale e la percentuale dello sconto, mentre è facoltativa l’indicazione del nuovo prezzo di vendita ottenuto con il ribasso.

Le merci scontate devono essere esposte in reparti o zone diverse rispetto a quelle non in saldo, per evitare che i clienti possano confondere la merce. Per questa ragione, è obbligatorio usare cartelli diversi o altri strumenti per fornire ai consumatori informazioni inequivocabili e non ingannevoli.

Infine, i titolari di negozi abilitati ai pagamenti con la carta di credito sono tenuti ad accettarla sempre, senza aumentare il prezzo per pagamenti effettuati senza contanti.

Saldi invernali 2019 Roma | I consigli per evitare le truffe

Sono diversi i suggerimenti che i consumatori possono seguire per evitare di incappare nelle truffe durante il periodo dei saldi. Di seguito i consigli del Codacons e della Guardia di Finanza:

Tra i consigli principali c’è quello del confronto del cartellino del prezzo vecchio con quello ribassato.

Si invita a diffidare degli sconti superiori al 50%, che spesso nascondono merce non proprio nuova o prezzi vecchi falsi.

Evitare di acquistare capi che non abbiano due etichette, quella di composizione e quella di manutenzione.

Provare sempre i vestiti e tenere sempre lo scontrino o la garanzia che vale comunque per due anni dall’acquisto.

Segnatevi il prezzo di ciò che ci interessa nei giorni che precedono i saldi. In questo modo si può verificare l’effettività dello sconto praticato e andare a colpo sicuro.