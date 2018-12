Parma Roma 0-2

Chiude in bellezza l’anno la Roma che sbanca il Tardini e ritrova fiducia.

In attesa di recuperare gli infortuni, i giallorossi vanno alla sosta con una vittoria importante, meritata, che fa bene al morale ma anche alla classifica.

La squadra di Di Francesco sale al quinto posto, a quota 30, in piena zona Champions.

Nel primo tempo i giallorossi si fanno preferire per possesso palla e controllo del gioco, ma non si rendono mai pericolosi in fase offensiva.

L’occasione più ghiotta della prima frazione capita anzi nei piedi di Siligardi, che viene bloccato da Olsen.

Nella ripresa si sveglia l’attacco della Roma, guidato da Dzeko. Il vantaggio arriva poco prima dell’ora di gioco su calcio piazzato: corner di Under, Cristante di testa trova il suo quarto gol stagionale.

I giallorossi a questo punto regalano pillole di spettacolo e il Parma crolla. Il raddoppio al 75esimo con Under servito da Pellegrini.

Parma Roma Diretta live 0-2 | Serie A | Formazioni | Risultato | Cronaca in tempo reale

PARMA ROMA DIRETTA LIVE – Benvenuti alla diretta testuale di TPI della sfida tra Parma e Roma, valida per la 19esima giornata della Serie A 2018 2019.

PARMA ROMA DIRETTA LIVE

Parma Roma streaming e diretta tv: ecco dove vedere la partita | Serie A

PARMA ROMA STREAMING TV – Sabato 29 dicembre 2018 alle ore 15 Parma e Roma si sfidano per la 19esima giornata del campionato di Serie A 2018 2019.

Parma Roma streaming dove vederla

Secondo tempo

Finisce qui. Vittoria pesante per la Roma, che chiude l’anno in crescendo. 2-0 al Tardini per i giallorossi

Quattro minuti di recupero

84′ Pellegrini serve Under che entra in area e con un sinistro a giro sfiora il palo

82′ Cambio nella Roma: esce Dzeko, entra Schick

81′ Cambio nel Parma: esce Barillà, entra Di Gaudio

80′ Ora la Roma crea spettacolo, soprattutto negli spazi aperti in contropiede

75′ GOL DELLA ROMA: segna Under. Il turco sfrutta un rimpallo nei pressi del secondo palo e trova la rete del raddoppio

segna Under. Il turco sfrutta un rimpallo nei pressi del secondo palo e trova la rete del raddoppio 74′ Cambio nella Roma: esce Zaniolo, entra Lorenzo Pellegrini

69′ Cambio nel Parma: esce Biabiany, entra Sprocati

67′ Giallo per Barillà

65′ Dzeko servito da Cristante si gira in un fazzoletto e calcia. Pallone deviato in corner

64′ Gioca bene adesso la Roma dopo aver trovato il vantaggio

61′ Cambio nel Parma: esce Siligardi, entra Ceravolo

60′ Cambio nella Roma: esce Manolas, entra Juan Jesus

57′ GOL DELLA ROMA : Giallorossi in vantaggio con Cristante che in area di testa trova il pallone su corner di Under

: Giallorossi in vantaggio con Cristante che in area di testa trova il pallone su corner di Under 54′ La squadra di Di Francesco prova ad alzare i ritmi e si avvicina all’area avversaria

52′ Dzeko prova il tiro dopo aver conquistato il pallone sulla trequarti. La palla termina alta sopra la traversa

48′ Buon inizio per il Parma, che per due volte porta il pallone nell’area di rigore avversaria

Si riparte. Nessun cambio

Squadre nel tunnel, pronte a tornare in campo

Primo tempo

Finisce il primo tempo. Supremazia della Roma nel possesso palla, ma l’occasione migliore è del Parma con Siligardi

Giallo per Kolarov

46′ Manolas rientra in campo

Un minuto di recupero

44′ Contropiede di Kluivert che scarica su Kolarov, sul serbo in scivolata interviene Bruno Alves

43′ Problemi per Manolas, che abbandona momentaneamente il campo

41′ Palla di Under per Kluivert sul secondo palo. L’olandese in spaccata non riesce a deviare in porta

30′ Si è visto poco finora il trio d’attacco di Di Francesco

28′ È del Parma la prima occasione vera del match. Siligardi a tu per tu con Olsen, bravo il portiere a deviare in corner

25′ La Roma prova a fare la partita

23′ Cross di Kolarov per Dzeko, bravo Bruno Alves ad anticipare

21′ Il Parma prova a rendersi pericoloso in contropiede, ma gli emiliani non sono bravi a trovare i propri attaccanti

18′ Il Parma pensa più a difendere che ad attaccare. Un traversone di Siligardi viene facilmente allontanato dalla difesa giallorossa

15′ Corner per la Roma, Cristante prova a servire Dzeko sul secondo palo ma non ci arriva per poco

12′ È soprattutto la Roma a gestire il possesso palla

10′ Dieci minuti e poche occasioni al Tardini

5′ L’Empoli prova a impostare puntando sulle qualità offensive di Biabiany e Gervinho

Comincia la partita

Parma Roma | Prepartita

I precedenti tra Parma e Roma vedono i giallorossi in netto vantaggio con una sola sconfitta nelle ultime 18 sfide

La Roma ha ottenuto solo 9 punti nelle nove trasferte di quest’anno

Il Parma è reduce dall’importantissimo successo sul campo della Fiorentina con il risultato di 0-1

La squadra di Di Francesco ha ritrovato la vittoria in casa contro il Sassuolo grazie alla rinascita di Schick e a un sorprendente Zaniolo

Parma Roma | Formazioni ufficiali

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Bastoni, Gagliolo; Deiola, Stulac, Barillà; Biabiany, Gervinho, Siligardi. Allenatore: D’Aversa

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Under, Zaniolo, Kluivert; Dzeko. Allenatore: Di Francesco

Dove vedere Parma Roma in tv e streaming

La gara tra Parma Roma sarà visibile in esclusiva su Dazn, visibile tramite Sky Q e Premium. (QUI IL SITO DI DAZN)

Il calcio d’inizio di Parma Roma è previsto alle ore 15

