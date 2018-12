Paranoia Airlines nuovo album Fedez | Data | Canzoni | Tour | Quando

Quattro anni dopo “Pop-Hoolista”, con in mezzo la parentesi di “Comunisti col Rolex” insieme all’ex socio J-Ax, Fedez annuncia l’uscita del suo nuovo album da solista.

Il nome del disco di inediti sarà “Paranoia Airlines”, come annunciato con un post su Instagram dallo stesso rapper milanese.

La data di uscita, al momento, rimane un mistero. Nel suo post, infatti, Fedez ha deciso di omettere questa informazione, alimentando l’hype di migliaia di fan e promettendo di svelarla presto. Pubblicata invece la cover.

Il cantante non si è però limitato a un post sui suoi social network. Come si vede anche da alcune sue storie su Instagram, infatti, per pubblicizzare la prossima uscita del disco Fedez ha deciso di stampare dei grandissimi cartelloni pubblicitari, appesi in giro per Milano.

Ciò che è certo, finora, è che il suo nuovo disco conterrà anche “Prima di ogni cosa”, l’inedito pubblicato il 2 novembre e dedicato a Leone, il figlio che l’artista ha avuto dalla moglie Chiara Ferragni.

Fedez, dopo l’album ecco il tour 2019

Già annunciate, invece, le date del tour 2019 di Fedez (qui tutte le informazioni). Tra marzo e aprile, infatti, l’artista e giudice di X-Factor girerà per i palazzetti di tutta Italia. Undici, finora, le date annunciate.

Si parte il 15 marzo al Nelson Mandela Forum di Firenze. Poi, Torino (Pala Alpitour, 16 marzo), Bologna (Unipol Arena, 21 marzo), Montichiari (Brescia, PalaGeorge, 23 marzo), Ancona (PalaRossini, 28 marzo), Eboli (PalaSele, 30 marzo), Acireale (Pal’Art Hotel, 2 aprile), Roma (PalaLottomatica, 5 aprile), Milano (Forum di Assago, 8 marzo), Padova (Kioene Arena, 13 marzo) e Conegliano (Zoppas Arena, 14 marzo).

Primo album dopo il sodalizio con J-Ax

Dopo “Pop-Hoolista” e prima di “Paranoia Airlines”, Fedez è stato impegnato nel progetto “Comunisti col Rolex” con l’ex amico e mentore J-Ax. Il loro album, prodotto da Newtopia, l’etichetta che avevano fondato assieme, ha riscosso un grande successo.

L’apice della loro collaborazione è rappresentata senza dubbio dal concerto, sold-out, allo stadio San Siro di Milano del 1 giugno 2018. Dopo, il misterioso litigio con l’ex frontman degli Articolo 31. Argomento considerato tabù di Fedez, che preferisce non divulgare i motivi che lo hanno allontanato da J-Ax, come spiegato a Maurizio Costanzo.

Chi è Fedez

Fedez, vero nome Federico Lucia, è un rapper italiano, ultimamente al centro del gossip per il suo matrimonio con Chiara Ferragni.

Dopo i primi EP e mixtape, nel 2011 ha pubblicato il suo primo album, “Penisola che non c’è”. Nello stesso anno è arrivato “Il mio primo disco da venduto”, poi “Sig. Brainwash – L’arte di accontentare” nel 2013, “Pop-Hoolista” nel 2014 e “Comunisti col Rolex”, con J-Ax, nel 2017.

Durante la data di Verona del tour Comunisti col Rolex, il rapper dedica sul palco dell’Arena di Verona un brano alla fidanzata Chiara Ferragni e successivamente le chiede di sposarla.