Osteria di Bottura, cosa si mangia e quanto costa una cena nel migliore ristorante al mondo

L’Osteria Francescana di Modena dello chef Massimo Bottura è stata eletta, per la seconda volta, “miglior ristorante al mondo”.

Il prestigioso riconoscimento è stato assegnato in occasione del The World’s 50 Best Restaurants 2018, una sorta di premio Oscar della gastronomia, che si è tenuto il 19 giugno al Basque Culinary Center di Bilbao, in Spagna.

Massimo Bottura è l’head chef dell’Osteria Francescana e ha commentato la vittoria ringraziando lo staff e ricorda i “Refettori, al progetto che stiamo portando avanti, alla lotta per una cucina più solidale”.

“Perché abbiamo vinto? Semplice, perché l’Osteria Francescana è straordinaria e non si è mai cucinato bene come oggi”, dice lo chef Bottura.

Particolarmente emozionanti i momenti dedicati al ricordo di tre grandi chef recentemente scomparsi.

Anthony Bourdain è stato omaggiato per lo sforzo e l’impegno “sempre profuso per raccontare a tutti, a qualsiasi livello, la cucina mondiale”.

Un pensiero è andato anche a Gualtiero Marchesi e Paul Bocuse.

La prossima edizione del The World’s 50 Best Restaurants andrà in scena a San Francisco.

Massimo Bottura stelle

Lo chef Massimo Bottura ha ottenuto la sua prima stella Michelin nel 2002, è stato eletto come miglior chef emergente dal Gambero Rosso, nel 2006 la seconda stella e la terza nel 2012.

Ma cosa si mangia nel migliore ristorante al mondo? Quali sono i piatti che vengono preparati da Bottura? E il menù dell’Osteria Francescana di Modena cosa offre?

Il menu a la carte dell’Osteria Francescana di Modena

Antipasti

Insalata di mare € 70

Cotto e crudo di scampi, estrazione di olive verdi e Pomodori del Piennolo € 70

Un’anguilla che risale il fiume Po € 70

Cinque stagionature del Parmigiano Reggiano in diverse consistenze e temperature € 70

Croccantino di foie gras in crosta di mandorle di Noto e nocciole del Piemonte con Aceto Balsamico Tradizionale di Modena Villa Manodori € 90

Culatello di Zibello Antiche Razze 42 mesi di stagionatura accompagnato da mostarda di mele Campanine € 70

Primi Piatti

Riso nero… e bianco € 70

Spaghetto cotto in fondo di crostacei con battuto di gamberi rossi e verdure € 70

Ravioli di porri, foie gras e tartufi € 70

In campagna: lumache, lepre ed erbe aromatiche € 70

Tortellini del dito mignolo in brodo di cappone € 60

Tagliatelle al ragù € 60

Secondi Piatti

Astice in doppia salsa spumosa, acida e dolce € 90

Branzino, in salsa olandese moderna € 90

Maialino da latte, giardiniera di verdure e salsa rifinita all’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena Villa Manodori € 90

A volte germano, a volte pernice, ma anche bollito € 90

Un’interpretazione del filetto alla Rossini con foie gras e caviale € 120

Bue servito con misticanza di erbe aromatiche e verdure in aceto, crema di patate e salsa al vino rosso € 90

Quanto costa un pranzo o una cena da Massimo Bottura all’Osteria Francescana?

I prezzi variano, un piatto semplice come le tagliatelle al ragù può costare 60 euro, ma si tratta pur sempre di un piatto preparato da uno chef stellato. Mentre i menu degustazione partono da 250 euro per le 10 portate fino a 270 euro per 12 portate.