OROSCOPO DI OGGI TPI – Alla fine lo leggiamo tutti. Anche chi non ammette e ammetterà mai di dargli un’occhiata. Stiamo parlando dell’oroscopo. Molti di noi interpellano le stelle. Chi per curiosità chi perché ci crede e chi perché cerca risposte.

Ogni segno ha delle particolari caratteristiche, che generalmente ritroviamo nel nostro carattere o in quello delle persone che ci circondano. Ma cosa dicono le stelle per la giornata di oggi? Che giornata sarà? Di seguito l’oroscopo di TPI per la giornata di oggi:

Oroscopo di oggi venerdì 28 dicembre 2018 | Cosa dicono gli astri

Ariete

Non è un gran periodo. Rogne, stanchezza e nervosismo vi stancano da morire. Avete la tenacia per tirarvi fuori da questo momento negativo e provare a tirarvi fuori dalle sabbie mobili.

Oroscopo di oggi 28 dicembre 2018 | Toro

La strada sta per diventare in discesa. Sentire i segni della mancata opposizione di Venere. La tranquillità la toccherete con mano, momento propizio per i grandi cambiamenti. Non perdete l’occasione.

Gemelli

Novità in vista per i Gemelli. Nella giornata di oggi ci potrebbero essere i primi segni di una fase che potrà essere bella della vostra vita e che culminerà in un weekend dalle forti emozioni.

Cancro

Mamma mia che fatica… E’ arrivato il momento di recuperare un po’ di energie spese (spesso inutilmente) negli ultimi giorni. Nei prossimi due mesi vi potrete trovare davanti a bivi importanti. Bisognerà prendere delle decisioni, ma prima riposatevi.

Oroscopo di oggi 28 dicembre 2018 | Leone

Cambiamenti in vista. Attenzione: servirà un po’ di coraggio nel fare il passo più lungo della gamba. Serenità all’orizzonte, già oggi, 28 dicembre 2018, i primi benefici. Coglieteli e godetene.

Vergine

In arrivo una grande fase d’energia positiva in cui potrete tranquillamente abbozzare un progetto di riscatto rispetto agli ultimi faticosi mesi. Il 2019 potrà essere davvero il vostro anno e già da oggi potrete intravedere dei miglioramenti.

Bilancia

Giornata piena di tranelli: attenti a non cadere nelle provocazioni e litigi inutili e stancanti. Occhio di riguardo anche alle tentazioni. Bilancia, testa sulle spalle!

Oroscopo di oggi 28 dicembre 2018 | Scorpione

Nella giornata di oggi potrete trovare risposte importanti ai vostri interrogativi. La Luna vi darà un appeal che non avevate da tempo.

Sagittario

Nel 2019 potrebbero arrivare grandi cambiamenti, sfruttare questi ultimi giorni del 2018 per provare nuove cose, fare nuove esperienze e conoscere gente nuova. Novità positive in amore.

Oroscopo di oggi 28 dicembre 2018 | Capricorno

Polemiche e toni aspri non mancheranno, ma mantenete la calma. Nella giornata di oggi avrete l’occasione per mettere qualche toppa qua e là.

Acquario

Periodo tranquillo per gli Acquario. Novità importanti e inattese potrebbero arrivare sul fronte dei soldi. Forti emozioni in vista. In particolare nel 2019, ma qualche anticipo ci potrebbe essere…

Oroscopo di oggi 28 dicembre 2018 | Pesci

Muovetevi con i piedi di piombo per evitare di incappare in problematiche di vario tipo. La stanchezza vi perseguita, ancora un po’ di sopportazione: cambiamenti in vista.

Oroscopo di oggi | Cos’è la Ruota dello Zodiaco

La Ruota dello Zodiaco è suddivisa in dodici parti uguali che rappresentano i dodici Segni Zodiacali. Ciascuno di loro occupa 30 gradi nel Cerchio Zodiacale: nel momento in cui si nasce, il sole ha una posizione all’interno di uno dei dodici segni e questo determina il nostro segno di nascita. Ogni segno zodiacale è diviso in tre decadi: la prima va dallo 0 ai 10 gradi, la seconda va dai 12 ai 20 gradi e le terza dai 20 ai 30 gradi.

Oroscopo di oggi | Di che segno sei?

I segno zodiacali sono dodici: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. A ciascuno segno sono ricondotte caratteristiche comportamentali e uno dei quattro elementi: Aria, Acqua, Terra e Fuoco.

I segni di fuoco sono: Ariete, Leone e Sagittario.

I segni di terra sono Toro, Vergine e Capricorno.

I segni di aria sono: Gemelli, Bilancia e Acquario.

I segni di acqua sono: Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo di oggi | Come si calcola l’ascendente

L’ascendente rappresenta il segno zodiacale che, al momento della nascita, si trova sull’orizzonte est locale. Secondo l’astrologia, l’influenza dell’ascendente si manifesta nel mondo in cui la persona si comporta con chi lo circonda.

Oroscopo di oggi | Origine

L’oroscopo (dal termine latino hōroscopus, a sua volta proveniente dal greco ὡροσκόπος hōroskópos, composto di ὥρα (hṓra), durata di tempo, e σκοπέω (skopéō), osservare) ha origini molto antiche. Individua la posizione degli astri principali del nostro sistema solare al momento della nascita di ciascuno.

La parola oroscopo, nel suo significato originario, indicava infatti il punto della costellazione dello zodiaco, sorto in uno specifico momento all’orizzonte, che costituisce la base per configurare la posizione degli altri segni zodiacali e dei pianeti in relazione a un momento specifico, come una nascita o un evento.

In un senso più ampio, l’oroscopo indica, rispetto ai dodici segni dello zodiaco, l’osservazione del cielo e la posizione dei pianeti in un momento dato e le previsioni circa l’influenza che quella determinata configurazione potrebbe avere sull’evento in base al quale è calcolato.