Quali sono le migliori offerte Wind attivabile in questo mese di dicembre 2018? Orientarsi tra le tantissime promozioni di telefonia mobile è diventato complicata vista la varietà e l’abbondanza delle tariffe. Gli operatori telefonici si moltiplicano, ma i prezzi diventano sempre più competitivi e i gygabite per navigare si incrementano.

Qui una breve guida alle offerte Wind per il mese di dicembre 2018:

Offerte Wind | Dicembre 2018

Offerte Wind: Wind smart online edition

Giga: 30 in 4G

Minuti: illimitati

Sms: –

Costo del rinnovo: 8,99 euro/mese

Costo di attivazione: –

Costo della sim: 10 euro una tantum

Altre info utili: In caso di recesso o di passaggio ad altro operatore prima dei 24 mesi, l’importo di 10 euro scontati nella promozione sarà addebitato sul credito residuo.

L’offerta si rinnova automaticamente ogni mese a partire dalla data di attivazione. Al superamento dei MINUTI inclusi, verrà applicata una tariffa 29cent al minuto senza scatto alla risposta.

I minuti verso tutti inclusi nell’offerta sono senza scatto alla risposta.

Superati i GIGA disponibili la velocità di navigazione sarà bloccata. È possibile usufruire dei bonus dell’opzione se si ha credito sulla SIM. Ai fini dell’addebito del costo della singola opzione, in caso di credito insufficiente, viene utilizzato il credito disponibile al momento dell’addebito. La parte residua sarà automaticamente addebitata in occasione della prima ricarica utile per un importo comunque non superiore a quello dovuto nell’ultimo mese.

L’offerta può essere disattivata chiamando il 155 o inviando un SMS con testo SMART NO al 4033 con efficacia al termine del periodo del rinnovo. L’offerta è compatibile con la promo Porta i tuoi amici. L’offerta non è compatibile con Telefono Incluso, con le offerte Pieno Wind e tutte le opzioni che includono un bonus nazionale e in roaming in Unione Europea di minuti, SMS e GIGA ad eccezione delle offerte Optional + Minuti, + SMS, + GIGA, Wind Unlimited, Internet 5 Giga, Internet 10 Giga, Internet 20 Giga, Internet 30 Giga, Giga International.

L’offerta include il servizio che ti informa delle chiamate ricevute mentre hai il telefono spento, non raggiungibile o quando sei occupato in un’altra conversazione.

Qui tutti i dettagli.

Offerte Wind: Wind Family

Giga: 70 in 4G (di cui 20 per te e 50 da condividere)

Minuti: illimitati

Sms: –

Costo del rinnovo: 15 euro/mese

Costo di attivazione: promozione a 3€ invece di 30€ per MNP ed attivazione nuova SIM con SIM attiva per 24 mesi, in caso contrario è previsto l’addebito dei restanti 27€

Costo della sim: –

Maggiori informazioni qui.

Offerte Wind: Noi tutti unlimited

Giga: 1 giga 3 euro al mese/ 3 giga 6 euro al mese

Minuti: illimitati

Sms: –

Costo del rinnovo: 7 euro/mese

Costo di attivazione: gratuita (solo per chi acquista online), per gli altri è 19 euro

Costo della sim: 10 euro

Altre info utili: L’opzione si rinnova automaticamente ogni mese a partire dalla data di attivazione e può essere disattivata chiamando il 155 o inviando un SMS con testo NOI TUTTI UNLIMITED NO al 4033 con efficacia al termine del periodo del rinnovo. Il traffico non include quello effettuato in roaming internazionale al di fuori dell’Unione Europea, le chiamate verso numerazioni a tariffa speciale, le chiamate dati/fax, quelle verso numerazioni di gestori esteri e non concorre al raggiungimento di soglie di sconto e bonus legati ad altre offerte.

È possibile usufruire del bonus dell’opzione se si ha credito sulla SIM. Ai fini dell’addebito del costo dell’opzione, in caso di credito insufficiente viene utilizzato il credito disponibile al momento dell’addebito. La parte residua sarà automaticamente addebitata in occasione della prima ricarica utile per un importo comunque non superiore a quello dovuto nell’ultimo mese.

Noi Tutti Unlimited non è compatibile con le offerte Pieno Wind, Porta i tuoi amici e Telefono Incluso ad eccezione degli Optional + SMS + GIGA, Wind Senza Limiti. Se attivi Noi Tutti Unlimited e hai un’opzione non compatibile, quest’ultima, insieme agli eventuali optional di SMS e internet associati, sarà disattivata automaticamente e potrai iniziare a usare subito la tua nuova offerta. I costi saranno scalati dal credito.

Qui tutti i dettagli

Offerte Wind: Wind All Inclusive Junior

Giga: 30 in 4G

Minuti: 100

Sms: 100

Costo del rinnovo: 6,99 euro/mese

Costo di attivazione: il costo di attivazione è di 3€ invece di 30€ per MNP ed attivazione nuova SIM con SIM attiva per 24 mesi, in caso contrario verranno addebitati i restanti 27€.

Costo della sim: –

Si attiva in negozio alla presenza di un genitore che dovrà consegnare tutti i documenti richiesti per il minore. Sarà attivata anche l’app Wind Family Protect by Avast.

Maggiori informazioni qui.

Offerte Wind: Wind All Inclusive Easy Pay

Giga: 20 in 4G che diventano 30 pagando con Carta di Credito, RID o Carte Conto

Minuti: illimitati

Sms: 100

Costo del rinnovo: 8,99 euro/mese

Costo di attivazione: il costo di attivazione è di 3€ invece di 30€ per MNP ed attivazione nuova SIM con SIM attiva per 24 mesi, in caso contrario verranno addebitati i restanti 27€.

Costo della sim: –

Maggiori informazioni qui.

MyWind: tutto il mondo Wind in una sola App

Scarica l’App visitando questa pagina per gestire le linee fisse e mobili. Controlli il credito residuo, verifichi i consumi e ricarichi con Carta di Credito, PayPal e Conto Telefonico. Puoi verificare in qualsiasi momento i bonus voce disponibile utilizzando la stringa *123*161#, inoltre, per controllare il tuo consumo DATI puoi inviare un SMS al 4155 con testo dati.

Wind: il roaming Ue

Puoi continuare ad usare la tua offerta nazionale in Unione Europea per chiamare, mandare messaggi e navigare. Quando sei in Unione Europea le chiamate verso numerazioni Wind sono tariffate secondo quanto previsto per le chiamate verso altri operatori nazionali.

Le chiamate effettuate dall’Italia verso l’estero restano invariate. Come disposto dalla Regolamentazione Europea 2016/2286, l’utilizzo nei paesi membri dell’Unione della propria offerta nazionale senza alcun sovrapprezzo, è consentito nell’ambito di viaggi occasionali e nel rispetto delle politiche di uso corretto definite ai sensi del Regolamento Europeo.

Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/2286, l’utilizzo del volume di dati, alle stesse condizioni nazionali, è consentito fino ad un quantitativo massimo nel mese di riferimento, consultabile nella sezione del sito dedicata in funzione della propria spesa mensile.

Oltre tale quantitativo massimo, Wind è autorizzata ad applicare il sovraprezzo previsto ai sensi e con le modalità previste della regolamentazione 2016/2286, pari a 0,7 cent/MB, addebitato a KB, IVA inclusa fino al 31 dicembre 2018. Verrà inviata una notifica all’esaurimento della soglia con l’indicazione del sovrapprezzo che verrà applicato in aggiunta al prezzo domestico.

Il volume di dati utilizzabile a condizioni domestiche ed il sovraprezzo applicabile verranno automaticamente adeguati conformemente alla regolamentazione.

