Napoli Bologna 3-2 | Diretta | Risultato | Formazioni | Tabellino

Napoli Bologna Diretta 3-2

Al San Paolo di Napoli i padroni di casa superano per 3-2 un bel Bologna: azzurri due volte in vantaggio con Milik, ma entrambe le volte il Bologna acciuffa il pari, con Santander prima e con Danilo poi, in entrambi i casi sugli sviluppi di un calcio da fermo. Il San Paolo è gelato dal 2-2 al minuto 81, ma 360 secondi più tardi Mertens fa esplodere lo stadio con la prodezza che vale il 3-2.

Bella partita: Bologna gagliardo e Napoli che si conferma grande squadra, vincendo la partita allo scadere, nonostante la stanchezza e le molte assenze. In classifica i partenopei mantengono 5 punti di vantaggio sull’Inter e 9 di ritardo sulla Juventus, mentre il Bologna incassa un’altra sconfitta ed è terzultimo. Nei prossimi giorni la società emiliana valuterà la posizione dell’allenatore Pippo Inzaghi.

Live | Serie A | Formazioni | Risultato | Cronaca in tempo reale | • LIVE:

NAPOLI BOLOGNA DIRETTA LIVE – Benvenuti alla diretta testuale di TPI della sfida tra Napoli e Bologna, valida per la 19esima giornata della Serie A 2018 2019.

NAPOLI BOLOGNA DIRETTA LIVE

Secondo tempo

La partita è finita: Napoli batte Bologna 3-2.

94′ Ammonito Allan.

93′ Contropiede del Napoli con la porta del Bologna sguarnita, ma Fabian Ruiz finisce in fuorigioco.

91′ Meret respinge un’incornata di Danilo su corner, in area napoletana anche Skorupski.

Ci saranno 4′ di recupero

90′ Mario Rui salva sulla riga su corner del Bologna.

Mertens si accentra da sinistra e calcia sul primo palo: Skorupski beffato.

88′ GOL NAPOLI : Mertens

: Mertens 86′ Traversone di Fabian Ruiz, Skorupski esce e blocca.

84′ Sostituzione nel Napoli: fuori Callejon, dentro Ounas.

Il Bologna pareggia con Danilo che di testa svetta su Albiol su calcio di punizione battuto dalla sinistra.

81′ GOL BOLOGNA : Danilo

: Danilo 80′ Ammonito Malcuit.

79′ Sostituzione nel Bologna: esce Poli, entra Orsolini.

79′ Mertens solo davanti a Skorupski, ma è fuorigioco.

Filtrante di Palacio per Falcinelli, che non ci arriva.

71′ Sostituzione nel Bologna: esce Svanberg, entra Nagy.

68′ Sostituzione nel Napoli: fuori Ghoulam, dentro Mario Rui.

67′ Diagonale basso di Milik da posizione defilata: Skorupski para sul primo palo.

62′ Malcuit fermaregolarmente Palacio lanciato a rete.

58′ Sostituzione nel Napoli: esce Verdi, entra Fabian Ruiz.

55′ Palacio sfiora il pareggio di testa.

Napoli di nuovo in vantaggio con un gol da centravanti vero di Milik: che resiste alla marcatura di Mattiello e di testa incorna su cross di Malcuit.

52′ GOL NAPOLI : Milik

: Milik 47′ Ammonito De Maio per fallo su Callejon.

Iniziato il secondo tempo di Napoli-Bologna.

Tutto pronto per l’inizio del secondo tempo: nessun cambio da ambo le parti nell’intervallo.

Napoli e Bologna stanno per scendere in campo.

Primo tempo

48′ Finisce il primo tempo: Napoli e Bologna a riposo sull’1-1.

Tre minuti di recupero.

43′ Sostituzione nel Bologna: fuori Santander, dentro Falcinelli.

Santander infotunato chiede il cambio.

41′ Cross pericoloso di Ghoulam dalla destra: la palla attraversa lo specchio della porta ma non ci arriva nessuno.

Il Bologna pareggia con Santander che colpisce di testa su calcio di punizione battuto da destra.

37′ GOL BOLOGNA : Santander

: Santander 32′ Skorupski sbaglia l’uscita su corner e Milik per poco non ne approfitta.

25′ Gran tiro di Mertens, Skorupski la va a prendere all’incrocio dei pali.

25′ Ammonito Pulgar per fallo tattico su Callejon.

Gol convalidato dall’arbitro Calvarese, dopo consulto dello schermo Var: Napoli in vantaggio con gol di Milik.

Milik porta in vantaggio il Napoli al termine di una mischia furibonda in area: dubbi sulla regolarità, potrebbe intervenire il Var.

16′ GOL NAPOLI: Milik

13′ Mertens per Milik, anticipato da Skorupski.

11′ Verdi ci prova dal limite, Poli respinge.

4′ Palla gol per il Bologna: diagonale rasoterra da destra di Santander, la palla sfiora il palo.

La partita è iniziata.

Cori per Koulibaly da tutto il San Paolo.

Le squadre sono in campo.

Napoli e Bologna stanno per scendere in campo: sugli spalti diversi striscioni di solidarietà a Kalidou Koulibaly dopo gli ululati razzisti di San Siro.

Pre partita

Le squadre sono rientrate negli spogliatoi e fra poco scenderanno in campo per la partita.

Inzaghi recupera Palacio e Pulgar: in caso di sconfitta quasi certo l’esonero per il tecnico rossoblù.

Ancelotti in emergenza assoluta per le assenze dell’infortunato Hamsk e di Koulibaly e Insigne (squalificati). A riposo Fabian Ruiz, al suo posto gioca Verdi.

Napoli e Bologna sono in campo per il riscaldamento.

Napoli Bologna Formazioni ufficiali

Napoli (4-4-2): Meret; Malcuit, Albiol, Maksimovic, Ghoulam; Callejon, Allan, Zielinski, Verdi; Mertens, Milik. All.: Ancelotti.

Bologna (3-5-2): Skorupski; De Maio, Danilo, Helander; Mattiello, Svanberg, Pulgar, Poli, Dijks; Santander, Palacio. All.: F.Inzaghi.

Napoli Bologna streaming e diretta tv: ecco dove vedere la partita | Serie A

NAPOLI BOLOGNA STREAMING – Sabato 29 dicembre 2018 alle ore 18 Napoli e Bologna si sfidano per la 19esima giornata del campionato di Serie A 2018 2019.

Dove vedere Napoli Bologna? Qui di seguito tutte le informazioni su come e dove vedere in tv e in streaming e diretta tv Napoli Bologna:

Napoli Bologna streaming | Dove vederla in tv

La gara Napoli Bologna sarà visibile in esclusiva sul canale satellitare Sky Sport

Come al solito, ampio pre e post partita.

Il calcio d’inizio di Napoli Bologna è fissato alle ore 15

> QUI LE INFO SU DOVE VEDERE TUTTE LE PARTITE DELLA SERIE A 2018 2019

Napoli Bologna streaming | Dove vederla live

In streaming la partita sarà visibile per gli abbonati Sky su Sky Go, che consente di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili dovunque voi siate. Anche in qualche paese estero.

Ma non finisce qui. Ci sono poi tanti altri siti che trasmetteranno la gara in streaming: ecco tutti i siti (legali) dove vedere le partite di calcio in streaming.

> QUI IL CALENDARIO COMPLETO DELLA SERIE A 2018 2019