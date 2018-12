Muse chi sono | Band | Gruppo | Cantante | Album | Ospiti X Factor 2018

MUSE CHI SONO – I Muse sono un gruppo musicale rock alternativo britannico formatosi nel 1992 a Teignmouth, nel Devon (Cornovaglia, Inghilterra).

Sono riconosciuti in tutto il mondo per uno stile musicale molto eclettico che raccoglie influenze di più generi come elettronica, rock progressivo.

La maggior parte dei testi delle loro canzoni sono stati composti dal frontman Matthew Bellamy. Testi che trattano temi riguardanti apocalisse, UFO, guerra, vita, universo, politica e religione. Le loro esibizioni dal vivo sono molto energiche e stravaganti.

I Muse saranno ospiti della finale di X Factor 2018 > QUI TUTTO QUELLO CHE C’E’ DA SAPERE SU X FACTOR 2018

Tantissimi i premi vinti dai Muse nella loro carriera: due Grammy Awards, cinque MTV Europe Music Awards, un American Music Awards, sei Q Awards, otto NME Awards, due BRIT Awards e quattro Kerrang! Awards.

QUESTO IL SINGOLO “PRESSURE”:

Premi arrivati per lo più per le performance dal vivo (qui il loro canale YouTube).

Il 25 settembre 2008 tutti e tre i componenti del gruppo sono stati insigniti del dottorato onorario nella facoltà di belle arti della Plymouth University.

Muse chi sono | Storia

I Muse nascono dall’incontro di due gruppi musicali all’interno della scuola che frequentavano nei primi anni novanta: i “Gothic Plague” di Matthew Bellamy e Dominic Howard e i “Fixed Penalty” in cui suonava Chris Wolstenholme come batterista. Bellamy convinse Wolstenholme ad abbandonare il ruolo di batterista e ad entrare come bassista nel gruppo.

Il nuovo gruppo cambiò nome in “Rocket Baby Dolls” e nel 1994 partecipò ad una competizione tra gruppi scolastici che si tenne al Teignmouth Broadmeadow Sports Centre di Teignmouth.

Matthew Bellamy aveva la certezza che non avrebbero vinto e per impressionare la giuria, salirono sul palco pesantemente truccati nello stile dei The Cure.

Dopo l’esibizione Bellamy distrusse le attrezzature che c’erano sul palco e il suo atteggiamento sicuro impressionò la giuria al punto da assegnare loro il primo premio. Da qui iniziò la grande carriera dei Muse che ora riempiono gli stadi e fanno ballare milioni di persone.

Muse chi sono | Band | Discografia

Album in studio

1999 – Showbiz

2001 – Origin of Symmetry

2003 – Absolution

2006 – Black Holes and Revelations

2009 – The Resistance

2012 – The 2nd Law

2015 – Drones

2018 – Simulation Theory

Album dal vivo

2008 – HAARP

2013 – Live at Rome Olympic Stadium

Raccolte

2002 – Hullabaloo Soundtrack

QUESTO IL SINGOLO “SOMETHING HUMAN”:

Muse chi sono