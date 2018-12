Migranti, Sea Watch e Sea Eye sono ancora bloccate nel Mediterraneo. Le navi delle due Organizzazioni non governative tedesche sono ancora in mare. A bordo, rispettivamente, 32 e 17 persone in attesa ormai da nove giorni, “in condizioni proibitive”, di un porto sicuro in cui sbarcare.

L’Unhcr, l’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, chiede agli Stati europei di offrire un porto sicuro e garantire lo sbarco alle due navi ong che trasportano 49 rifugiati e migranti, inclusi bambini piccoli, soccorsi nel Mediterraneo.

“Il tempo stringe. Per le prossime ore si prevede mare mosso ed è probabile che le condizioni a bordo delle due navi si deterioreranno”, ammonisce l’Agenzia delle Nazioni Unite.

Sea Watch e Sea Eye, in un comunicato congiunto, lanciano un nuovo appello per trovare una rapida soluzione: “Consapevoli dell’imminente peggioramento delle condizioni meteo e del mare, le nostre navi di soccorso hanno navigato verso nord e sono ora in attesa di sbarcare tutti i 49 ospiti in un porto sicuro europeo, che finora non è stato ancora assegnato”, scrivono.

“La legge del mare dice chiaramente che il tempo che le persone devono trascorrere in mare, dopo essere state tratte in salvo da una situazione di stress, deve essere ridotto al minimo”, sostiene Jan Ribbeck, capo missione sulla nave di Sea-Eye.

“È richiesta una leadership decisa, in linea con i valori fondamentali di umanità e compassione”, sottolinea Vincent Cochetel, inviato speciale dell’Unhcr per il Mediterraneo centrale. “I negoziati per determinare quali Stati li riceveranno successivamente devono intervenire solo dopo che i naufraghi saranno al sicuro a terra”, ha aggiunto.

I 32 migranti a bordo dell’imbarcazione dell’ong tedesca sono stati salvati lo scorso 22 dicembre a largo della Libia. E da allora vagano nel Mediterraneo in cerca di un porto per lo sbarco, negato finora da Malta, italia, Spagna, Olanda e Germania.

“Nessun Paese concede l’approdo” si legge sempre su Twitter. Intanto diverse organizzazioni hanno lanciato un appello perché venga trovata una soluzione.

“Chiediamo che vengano sbarcati tempestivamente in un porto sicuro vicino” denuncia l’Unhcr. Il tutto mentre il 29 dicembre un’altra nave umanitaria tedesca, la Professor Albrecht Penck della ong Sea eye, ha soccorso alto 17 persone.

Il Natale in mare a bordo della Sea Watch

I migranti a bordo della Sea Watch, che vengono da Nigeria, Libia e Costa d’Avorio, erano a bordo di un’imbarcazione di fortuna in acque internazionali quando sono stati soccorsi dalla Sea Watch 3. “Nessun rifugio per la nostra nave. Il nostro Natale in mare” ha twittato l’equipaggio della nave.

“Stasera si festeggia il #Natale a bordo di #SeaWatch senza regali e alberi decorati ma con più di 17 nazionalità e aumento 3 religioni diverse. Pr Natale vi regaliamo un esempio di semplice umanità” il commento ‘natalizio’ dell’equipaggio.