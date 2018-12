MERCOLEDÌ AL CINEMA, COME FUNZIONA – In programma già dal 10 ottobre 2018 la promozione ‘Mercoledì al cinema’ che introduce biglietti scontati fino al 50% nei cinema aderenti e due promozioni dedicate ai ragazzi tra i 18 e i 26 anni con l’obiettivo di favorire la loro frequentazione delle sale cinematografiche.

Mercoledì al cinema costa meno a Roma e nel Lazio | Under 26

La prima promozione prende il via il 10 ottobre 2018 e prosegue fino ad agosto 2019 con l’obiettivo di rilanciare e rafforzare l’abitudine già in parte consolidata del prezzo ridotto il mercoledì.

A Roma e nel Lazio sarà possibile andare al cinema con un biglietto scontato fino al 50% sul prezzo intero applicato dal singolo cinema aderente (sono esclusi i mercoledì festivi, le proiezioni in 3D, le prime e gli eventi speciali).

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con ANEC Lazio, coinvolge 100 cinema (per oltre 400 schermi complessivi).

Inoltre tutti gli Under 26 in possesso di un biglietto della Festa del Cinema di Roma 2018 riceveranno un coupon valido per un ingresso gratuito al cinema in uno dei mercoledì dal 24 ottobre al 19 dicembre.

L’elenco completo delle sale aderenti e il costo dei biglietti disponibile su www.regione.lazio.it/mercoledialcinema e suwww.aneclazio.it.