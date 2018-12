Le 5 cose che non sapevate sul matrimonio dei Ferragnez (secondo Fedez)

Fedez su Instagram racconta il suo 2018. In tre puntate, il rapper milanese affronta i tre momenti più importanti dell’anno: la nascita del piccolo Leone, il 19 marzo, il concerto a San Siro con J-Az e il matrimonio con l’influencer Chiara Ferragni. Andiamo a ritroso nelle foto del cantante e iniziamo proprio dalle nozze di Noto, l’evento social dell’anno.

Noto, le nozze più social di sempre

“Non so se lo sapete ma il primo Settembre mi sono sposato (rimane tra noi)”, esordisce così, scherzando, Fedez il suo post su uno dei momenti più importanti del 2018 (e della sua vita). “Tre giorni indimenticabili, ma penso sappiate già di cosa sto parlando. Quindi eccovi LE 5 COSE CHE NON SAPEVATE DEL MATRIMONIO ‘FERRAGNEZ‘”, scherza il rapper, che, in fila, elenca cinque momenti del backstage dell’evento social dell’anno.

1. Prima di mettermi il vestito per la cerimonia mi hanno truccato come Carlo Conti (notare il colorito nelle foto) per via di una costellazione di brufoli che ha deciso di farmi visita per il lieto evento. Trucco che si è spalmato tutto sul colletto della camicia 1 minuto prima di andare all’altare, che mi ha costretto, oltre che ad invocare tutti i santi presenti nel calendario dell’avvento, ad arrivare in piccolo ritardo all’altare lottando tra lo smacchiatore e il fondotinta.

2. Diverse persone il giorno prima della cerimonia hanno accusato l’alcol, tra cui mio padre.

3. Il giorno dopo il matrimonio @ceskielloosi è appostato dietro una troupe di Barbara D’urso e ha dato spettacolo sfoggiando la sua celebre eleganza. È stato allontanato in malo modo dalla troupe immediatamente.

4. Nell’enfasi dei festeggiamenti sono state buttate in piscina diverse persone, tra cui una che non sapeva nuotare. È seguito un incredibile salvataggio alla Baywatch con tanto di accenno di respirazione bocca a bocca.

5. Leo si è goduto il Luna Park il giorno prima della festa testando tutte le giostre a disposizione. Odia le ruote panoramiche.

“1 Settembre 2018, Noto (Sicilia). Chiara Ferragni & Federico Lucia si sono sposati in gran segreto”, conclude scherzando ancora il rapper.

Due comunisti col Rolex conquistano San Siro

La seconda parte del racconto del 2018 è dedicata alla carriera. “È stato il disco più venduto del 2017, eppure mai come in quell’anno mi sono sentito così fragile. Hating, tanto hating…dettato anche dalle mie reazioni impulsive e il mio carattere del cazzo (nota: ci sto lavorando). Insomma sentivo tutto l’odio e non percepivo l’amore, capita spesso purtroppo”, scrive il rapper.

“Quella sera sapevamo entrambi che sarebbero venute al concerto 80 mila persone eppure chiedevamo in continuazione: ‘ma si è riempito? Sono entrati tutti? Non è vuoto vero?’ e lo abbiamo fatto fino al secondo prima di salire sul palco. Ci sono sogni che non entrano nei cassetti, San Siro era troppo grande anche per la cabina armadio di Chiara”, scherza Fedez.

“La sera prima del concerto mi sono risuonati nella testa tutti i ‘Fedez non è un artista, non durerà un anno, è la moda del momento…(potrei continuare all’infinito)’ e per una volta tutte quelle parole non sono riuscite a scalfirmi neanche un po’”, continua. “E poi ho tirato un po’ le somme con me stesso e mi sono detto: ‘mica male ragazzo, sei partito dal nulla (appartieni a classi subalterne come ti piace dire sempre), nessun etichetta ti ha mai voluto fino a quando non hai iniziato a fare i numeri. Ci hai creduto fino in fondo pur non credendo in te stesso (sarà il bipolarismo) senza rendertene conto ti sei fatto la gavetta, quella vera. Dai centri sociali agli stadi! Guardati allo specchio e per cinque minuti sii fiero di te stesso, goditelo questo momento perché cazzo te lo sei meritato”, si ripete Fedez confessandolo con un po’ di orgoglio anche ai suoi follower.

“Ovviamente tutti gli incantesimi devono avere una fine per poter essere tali, ma quella sera 80mila persone hanno contributo a tutto questo, non posso far altro che ringraziarvi. Ci si vede nel prossimo tour e sono sicuro che ricreeremo la stessa magia. 1 Giugno 2018, Milano. Due Comunisti col Rolex conquistano San Siro”, conclude.

19 marzo 2018, Los Angeles. Nasce Leone Lucia Ferragni

“Il mio 2018 (parte1)”, scrive il rapper, che dedica la prima puntata al figlio. “Con un po’ di anticipo, il giusto per infonderci quell’ansia che ogni grande occasione deve avere, conosciamo finalmente di persona lui, che per mesi abbiamo visto solo tramite ecografia. Mentre la dottoressa incitava Chiara nel dare alla luce Leo io preso da spirito di emulazione spingevo insieme a lei urlando frasi sconnesse del tipo: ‘AMORE SEI UN ANIMALE ORA! SPINGI CAZZOOOO!’. Risultato? Quando mio figlio nasce non riesco nemmeno a precipitarmi all’incubatrice per colpa dei crampi alle gambe dopo due ore di spinte non richieste”.

“Tutte le paranoie sul non essere all’altezza della situazione svaniscono appena lo vedo”, confessa Fedez. “Ora riguardo la mia galleria del telefono e solo ora mi rendo conto dello stato confusionale in cui mi trovavo, ho passato tutta la sera a mostrare i miei tatuaggi a Leo senza rendermi conto che i neonati non riescono a vedere praticamente nulla per parecchi mesi. Insomma, tutto questo mi ha reso scemo ma felice come mai lo sono mai stato”, aggiunge e conclude: “19 Marzo 2018. Nasce Leone Lucia Ferragni (che essendo nato in America ha acquisito il diritto di potersi candidare come futuro presidente degli Stati Uniti)”.