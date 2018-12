MasterChef All Stars Italia streaming e diretta tv: ecco dove vedere il programma

MASTERCHEF ALL STARS ITALIA STREAMING – Da giovedì 20 dicembre alle ore 21,15 va in onda su Sky Uno (canale 108 e su digitale terrestre al canale 311 o 11) l’edizione speciale del cooking show dei record, MasterChef All Stars.

Quattro gli appuntamenti da non perdere per gli appassionati del programma, prodotto da Endemol Shine Italy per Sky.

Trasmissione che vedrà 16 concorrenti che si sono distinti nelle passate edizioni sfidarsi a colpi di pietanze. In palio il titolo di primo MasterChef All Stars italiano.

A giudicarli due giudici fissi (Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo) e uno a rotazione (vari ospiti).

MasterChef All Stars Italia streaming | Dove vedere le puntate in tv

Tutte le quattro puntate di MasterChef All Stars andranno in onda il giovedì sera in prima serata (ore 21,15) su Sky Uno (canale 108 e su digitale terrestre al canale 311 o 11).

MasterChef All Stars Italia streaming | Dove vedere le puntate in streaming

MasterChef All Stars Italia sarà visibile anche in streaming tramite la piattaforma SkyGo, che consente agli abbonati Sky di poter vedere i contenuti su tablet, smartphone e pc con pochi clic.

MasterChef All Stars Italia streaming | Concorrenti

I concorrenti che prendono parte MasterChef All Stars Italia sono sedici tra i più talentuosi delle sette edizioni del programma andate in onda negli ultimi anni. Ecco i nomi:

Danny D’Annibale : quinta nella prima edizione

: decima nella prima edizione Maurizio Rosazza Prin: secondo nella seconda edizione

secondo nella seconda edizione Ivan Iuranto : quarto nella seconda edizione

Marika Elefante : quinta nella seconda edizione. 33 anni. Chef consulente e blogger. Si è fidanzata con uno che era un suo fan

: sesta nella seconda edizione Paola Galloni: settima nella seconda edizione

settima nella seconda edizione Almo Bibolotti : secondo nella terza edizione. 44 anni. Consulente ed executive chef di un ristorante di Amsterdam

: secondo nella terza edizione. 44 anni. Consulente ed executive chef di un ristorante di Amsterdam Michele Cannistraro: ottavo nella terza edizione

: ottavo nella quarta edizione Alida Gotta , seconda nella quinta edizione

, seconda nella quinta edizione Maradona Youssef: quarto nella quinta edizione. 31 anni. Ha lavorato da Bruno Barbieri, poi ha aperto il suo ristorante in libano

quarto nella quinta edizione. 31 anni. Ha lavorato da Bruno Barbieri, poi ha aperto il suo ristorante in libano Rubina Rovini: settima nella quinta edizione

settima nella quinta edizione Dario Baruffa : sesto nella quinta edizione

: sesto nella quinta edizione Loredana Martori: quinta nella sesta edizione. Sta aprendo un suo ristorante

quinta nella sesta edizione. Sta aprendo un suo ristorante Alberto Menino: terzo nella settima edizione

