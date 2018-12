Marika Elefante | MasterChef All Stars Italia | Chi è | Vita privata | Lavoro

MARIKA ELEFANTE – La chef napoletana ha partecipato alla seconda edizione di MasterChef Italia, arrivando a un passo dalla finale.

Sono passati sei anni e nel frattempo per lei molte cose sono cambiate, dalla città al lavoro.

Ora Marika vive infatti a Milano, dove lavora come consulente, chef e blogger.

Insomma, dopo l’esperienza televisiva Elefante è riuscita a realizzare il suo sogno: vivere di cucina.

Marika è pronta a tornare tra i fornelli del popolare show di Sky per partecipare alla prima edizione di MasterChef All Stars, in onda in prima serata su Sky Uno a partire da giovedì 20 dicembre 2018.

> QUI TUTTO QUELLO CHE C’E’ DA SAPERE SU MASTERCHEF ALL STARS ITALIA

Marika Elefante | Biografia

Classe 1984, è napoletana, ma vive a Milano. Si è fidanzata con un ragazzo che era un suo fan.

Da sempre appassionata di cucina, in particolare quella sana, ha fondato il progetto “Green Elephant Healthy Chef”.

Marika Elefante è infatti una sostenitrice e un’esperta di “healthy food”.

Cibo sano a cui lega spesso i sapori e le tradizioni della sua terra, la cucina napoletana.

Dopo la popolarità ricevuta grazie al programma MasterChef, Marika Elefante ha scritto anche un libro, “Magra!”, con oltre duecento ricette di cucina light.

La chef condivide inoltre le sue ricette sul proprio sito web, greenelephant.it

Marika Elefante | Curiosità

È In vista della sua partecipazione a MasterChef All Stars, Marika ha rilasciato un’intervista a Sky nella quale si è raccontata ai suoi fan.

Piatto forte

“Da brava napoletana ho sempre amato cucinare il pesce e i risotti di mare, magari con l’aggiunta di qualche ingrediente particolare a contrasto per esaltarne il gusto.

Uno dei miei piatti forti è il risotto al karkadé e pepe rosa, con cozze e totani, finocchi caramellati, emulsione al prezzemolo e finocchietto”.

A chi si ispira

“Il mio Chef del cuore è Gennaro Esposito, mi sono appassionata alla cucina anche grazie a lui, è straordinario il modo in cui esalta i prodotti e la tradizione culinaria campana.

Ma Dan Barber è uno degli chef a cui mi ispiro dal punto di vista della filosofia alimentare.

Un assolutista del km zero, uno che ha un rispetto estremo delle materie prime, vegetali e animali”.

Miglior pregio di Marika Elefante

“Credo che il mio più grande pregio sia la curiosità che porta a non avere pregiudizi, a scoprire sempre cose nuove del mondo, a guardarsi intorno con stupore. Per me è la chiave della vita”.

Peggior difetto

“Proprio il mio più grande pregio, la curiosità, a volte diventa difetto.

Spesso ho difficoltà a concentrarmi su una singola attività e mi perdo in mille cose diverse, facendo fatica a concluderle tutte…”.

Musica preferita di Marika Elefante

“Non ho un genere musicale particolare, mi piace la buona musica da quella elettronica a quella pop, passando per il rock.

Ecco faccio prima a dire cosa non mi piace: la trap e il metal”.

Hobby

“Ho una passione per l’arredo, l’architettura e il design.

Ma amo anche la musica e il giardinaggio anche se qui a Milano purtroppo non ho un giardino…”.

Marika Elefante | Social

La chef condivide i suoi piatti basati sull'”healthy food” sul suo profilo Instagram: è seguita da oltre 9mila persone.